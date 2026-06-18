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Las SUV concentran más de la mitad de las ventas de vehículos livianos nuevos en Perú, impulsadas por su versatilidad y equipamiento tecnológico. (Foto: Toyota)
Las SUV concentran más de la mitad de las ventas de vehículos livianos nuevos en Perú, impulsadas por su versatilidad y equipamiento tecnológico. (Foto: Toyota)
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Por Redacción EC

La elección de una camioneta familiar refleja una evolución en la forma en que los peruanos toman decisiones de compra. Más allá del diseño o la potencia, hoy cobran mayor relevancia factores relacionados con la tecnología, la eficiencia, el respaldo postventa y la capacidad del vehículo para mantener su valor a lo largo del tiempo

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