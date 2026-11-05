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Resumen

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Presentación oficial del Papamóvil en la Nunciatura Apostólica de Lima. (Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec)
Presentación oficial del Papamóvil en la Nunciatura Apostólica de Lima. (Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec)
/ Joel Alonzo/ @photo.gec
Por Fernando Roca Canales

La llegada del papa León XIV al Perú no solo lo tendrá a él y su agenda como protagonistas. Uno de los vehículos que concentrará la atención durante sus desplazamientos será el papamóvil, un pick-up Chevrolet Colorado especialmente acondicionado para que el pontífice pueda saludar a los fieles. Sin embargo, esta unidad es apenas un capítulo más de una historia automotriz que comenzó hace casi un siglo y que ha evolucionado de acuerdo con las necesidades de seguridad y las características de cada visita.

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