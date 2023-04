La Unión Europea llegó a un acuerdo con sus países miembros para prohibir la producción de vehículos a combustión interna desde el 2035, aunque se exceptuaron los motores que utilicen e-fuels o combustibles sintéticos. Precisamente, el pedido de esta excepción nació en Alemania, puesto que fabricantes como Porsche y BMW no estaban muy contentos con la medida.

En contraposición, desde Alemania también, el CEO de Volkswagen, Thomas Schäfer mostró su desacuerdo con los e-fuels. Además, coincidió que los motores a hidrógenos no son una opción para la marca.

La excepción que permitirá que los e-fuels continúen en marcha ha sido celebrada por diferentes líderes de la industria automotriz, pero la voz del CEO de VW destacó por su oposición. Tras esto, queda claro que no existe un consenso dentro del Grupo Volkswagen y eso es porque Porsche impulsó los e-fuels. De modo que, dentro del grupo Volkswagen, no todos están de acuerdo con este nuevo combustible.

En concreto la posición frente a los e-fuels de Thomas Schäfer es la siguiente, “en Volkswagen no le vemos demasiado sentido a los combustibles sintéticos, o por lo menos no dentro de los planes de descarbonización actuales. Creemos que es un debate que está metiendo demasiado ruido. La apuesta por la electrificación de todos y cada uno de nuestros autos es total, motivo por el cual, en Volkswagen, Seat y Skoda queremos dejar en claro que nuestros planes de eliminación de motores de combustión interna sigue adelante a pesar de las noticias de los últimos días”.

Imagen del prototipo ID.2all / Volkswagen

De igual modo, el desarrollo de los motores a hidrógeno también ha sido criticados por el CEO de VW, “el hidrógeno no es para nosotros. El hidrógeno es física pura y es costoso. No es competitivo, y menos para los automóviles de pasajeros, cuyos tanques restan espacio en el habitáculo. Quizá para los vehículos comerciales, pero no en el auto de pasajeros. Así que no veo que esto suceda en esta década. No en Volkswagen, Seat y Skoda”.

Finalmente, Schäfer también comentó sobre el adiós a los motores de combustión interna. “El último auto con motores de combustión interna que lanzaremos en Europa será la segunda generación de la VW T-Roc, que está prevista para 2025. El próximo Golf será 100% eléctrico y lo mismo con todo el resto de los modelos de nuestra gama”.

“En los últimos 18 meses hemos visto que muchos de nuestros clientes tradicionales se han acercado a los vehículos con batería y están totalmente satisfechos con ellos. Se ha convertido en la corriente principal. De todos, nosotros somos los que llevamos esta tecnología a un volumen real. Ahora lo hacemos con todas las marcas, no solo con Volkswagen, también con Skoda, Seat, Cupra”, agregó.