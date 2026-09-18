El Montevideo City Torque en la Copa Sudamericana (Foto: Montevideo City Torque)
El Montevideo City Torque en la Copa Sudamericana (Foto: Montevideo City Torque)
/ Montevideo City Torque
Por Redacción EC

En el mundo del motor sabemos perfectamente qué es el torque. Es esa fuerza de empuje pura, el par motor que nos pega al asiento al acelerar y nos permite vencer cualquier resistencia. Sin embargo, pocos imaginarían que este concepto técnico, vital para el rendimiento de cualquier vehículo, terminaría dándole identidad a un club de fútbol profesional en Sudamérica. Esta es la curiosa historia del Montevideo City Torque.

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