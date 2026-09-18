En el mundo del motor sabemos perfectamente qué es el torque. Es esa fuerza de empuje pura, el par motor que nos pega al asiento al acelerar y nos permite vencer cualquier resistencia. Sin embargo, pocos imaginarían que este concepto técnico, vital para el rendimiento de cualquier vehículo, terminaría dándole identidad a un club de fútbol profesional en Sudamérica. Esta es la curiosa historia del Montevideo City Torque.

Para entender este cruce entre los fierros y la pelota hay que viajar a 2007. El empresario Raúl Aquino buscaba fundar un nuevo equipo en Uruguay, pero necesitaba un nombre que rompiera el molde tradicional.

La inspiración llegó de la mano de Marcelo Yaurreche, un técnico electromecánico y apasionado de los autos. Durante una charla en el Mercado del Puerto de Montevideo, Yaurreche propuso un término de su propio día a día en el taller: “Torque”.

La analogía mecánica era perfecta. No buscaban un nombre poético, sino una palabra corta, potente y que reflejara una enorme fuerza de empuje para arrancar desde cero y trepar hasta lo más alto del fútbol charrúa. Querían ser el motor de alta cilindrada que revolucionara el campeonato.

El experimento funcionó tan bien que llamó la atención del poderoso City Football Group (dueños del Manchester City), quienes compraron el club en 2017. Aunque reestructuraron la institución y antepusieron el “Montevideo City”, respetaron el legado fierrero manteniendo el “Torque” al final. Una prueba de que, tanto en la pista como en la cancha, contar con un buen torque es la clave definitiva para avanzar con potencia.