En el mundo del motor sabemos perfectamente qué es el torque. Es esa fuerza de empuje pura, el par motor que nos pega al asiento al acelerar y nos permite vencer cualquier resistencia. Sin embargo, pocos imaginarían que este concepto técnico, vital para el rendimiento de cualquier vehículo, terminaría dándole identidad a un club de fútbol profesional en Sudamérica. Esta es la curiosa historia del Montevideo City Torque.
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