El nuevo Honda BR-V Seven llega con un motor económico de 1,5 litros y tres filas de asientos: ¿cuánto cuesta y qué más ofrece?

De acuerdo con Honda, la presentación marcó un cambio estratégico en su enfoque comercial en el país, al reunir en un solo evento a los modelos que concentrarán la mayor parte de sus ventas en los próximos años. No obstante, el BR-V fue el gran protagonista, al irrumpir como una propuesta nueva dentro del portafolio de la marca, un SUV compacto con espacio real para siete adultos.

Seguridad como pilar de marca

Durante la presentación, Jorge Oshiro, vicepresidente y director comercial de Honda Perú, sostuvo que todos los modelos de la familia R-V comparten la seguridad como un factor común. Asimismo, subrayó que la ingeniería y la tecnología de la marca están orientadas a proteger a los ocupantes más allá de los estándares exigidos.

Con esta triple presentación, Honda despide el año 2025 y prepara el camino hacia la llegada de más versiones electrificadas. (Foto: Fernando Roca)

En ese sentido, Oshiro confirmó que desde ahora todos los vehículos de Honda en el Perú incorporan el paquete completo de Honda Sensing de segunda generación, un conjunto de asistencias avanzadas a la conducción que ya se utiliza en mercados internacionales. “Nuestros vehículos ven lo que a veces el piloto no puede ver, gracias al frenado automático de emergencia, el control de crucero adaptativo y los sistemas de mantenimiento de carril, entre otras funciones”, explicó, destacando el valor de estas tecnologías en el uso cotidiano.

Actualización del WR-V y HR-V

Dentro de las actualizaciones presentadas, Honda mostró la nueva WR-V Elite,una versión que ya ha sido lanzada en otros mercados y que, según la marca, ha alcanzado altos estándares de seguridad, especialmente en Japón. Este SUV compacto incorpora una pantalla multimedia de 10 pulgadas, cargador inalámbrico para smartphones y una mejora sustancial en el espacio interior, manteniendo el enfoque urbano y juvenil que lo caracteriza.

El Honda WR-V apuesta por un diseño compacto y robusto, con líneas marcadas que refuerzan su carácter urbano y funcional, ideal para el uso diario en ciudad. (Foto: Fernando Roca)

A su vez, el HR-V refuerza su posicionamiento como uno de los modelos más versátiles del portafolio. Oshiro resaltó la funcionalidad del sistema Magic Seat, que permite múltiples configuraciones del habitáculo para transportar desde objetos largos hasta cargas altas. “Es un vehículo que combina un diseño sofisticado y moderno con soluciones prácticas, pensadas tanto para ejecutivos jóvenes como para familias activas”, señaló, haciendo hincapié también en tecnologías como el Lane Watch, que elimina puntos ciegos mediante una cámara integrada en el retrovisor.

La nueva Honda HR-V presenta una renovación integral en diseño, con líneas más sofisticadas y una imagen moderna que eleva su posicionamiento en el segmento SUV. (Foto: Fernando Roca)

BR-V Seven: tres filas para siete adultos

El momento central de la presentación llegó con el lanzamiento oficial del Honda BR-V Seven, denominado así por su configuración de tres filas de asientos para siete ocupantes. Honda fue enfática en señalar que no se trata de una tercera fila simbólica, sino de un espacio diseñado para ser utilizado incluso por adultos en viajes medianos y largos.

El Honda BR-V Seven mide 4.490 mm de largo, 1.685 mm de alto y 1.780 mm de ancho. (Foto: Fernando Roca)

“Los invito a probar la tercera fila porque realmente es bastante confortable; está pensada para que siete pasajeros adultos puedan viajar cómodamente”, afirmó Oshiro, quien también confirmó que el BR-V incorpora el paquete Honda Sensing, además de equipamientos como pantalla multimedia, sensores de estacionamiento y el sistema Lane Watch.

Desde una mirada estratégica, Alejandro Ugarte, gerente de autos de Honda del Perú, explicó que el BR-V nace como parte de la llamada “Revolución R-V”, una familia que recoge el legado del CR-V, que acumula más de 15 millones de ventas mundiales. “Hace 30 años lanzamos el primer CR-V y hoy buscamos replicar ese resultado en un formato más compacto y accesible”, manifestó.

Democratizar la tercera fila

Ugarte enfatizó que el lanzamiento del BR-V responde a una demanda concreta del mercado local. “Nuestros clientes nos pedían un vehículo de tres filas con la garantía y la seguridad de Honda, pero que no sea una Pilot de casi US$70.000; este modelo democratiza el acceso a ese espacio al costar desde US$30.990”, sostuvo. Según explicó, el BR-V no apunta necesariamente a retener a los actuales clientes de la marca, sino a conquistar a un nuevo público que necesita espacio sin renunciar a la confiabilidad.

La tercera fila del Honda BR-V ha sido diseñada para brindar un nivel de espacio y comodidad que, según la marca, resulta adecuada incluso para adultos. (Foto: Fernando Roca)

El ejecutivo añadió que las familias peruanas suelen ser numerosas y requieren soluciones que cumplan con sus necesidades. “Sabemos que este vehículo se dirige a un nuevo público que busca versatilidad, seguridad y tres filas de asientos para sus familias”, dijo. También anunció que el BR-V se posiciona como una alternativa única frente a marcas tradicionales. Esto se debe a que si bien tiene características similares a otros modelos japoneses, tales como el Toyota Rush y Mitsubishi Xpander, ofrece un equipamiento de seguridad superior, además de competir en otro rango de precios.

Motorización conocida y enfoque familiar

En términos mecánicos, los tres modelos presentados, WR-V, HR-V y BR-V, comparten una motorización 1,5 litros atmosférica, capaz de entregar 119 hp y 145 nm, una configuración que Honda considera ideal para equilibrar eficiencia, confiabilidad y una conducción ágil en ciudad. Según la marca, se trata de un motor probado en generaciones anteriores, con un consumo eficiente y costos de mantenimiento asequibles. De hecho, es el mismo propulsor que equipan el WR-V, HR-V y el sedán City. Todos con la tecnología VTEC y con transmisión CVT.

El interior del BR-V prioriza la funcionalidad familiar, con asientos abatibles y una distribución pensada para adaptarse a distintas necesidades de uso. (Foto: Fernando Roca)

Este conjunto mecánico se complementa con el concepto “fun to drive”, uno de los pilares de Honda. “La idea es ofrecer vehículos divertidos de manejar, pero también eficientes y seguros, que es lo que buscan hoy las familias en el Perú”, explicó Oshiro durante su intervención.

El diseño exterior del Honda BR-V combina una estética robusta con detalles modernos, reforzando su propuesta como un SUV versátil y orientado al uso familiar. (Foto: Fernando Roca)

Estrategia y proyección al 2026

De cara a los próximos años, Honda Perú adelantó que estos tres modelos representarán más del 60% de las ventas de la marca en 2026, consolidándose como los pilares de su volumen comercial. Ugarte destacó que la estrategia estará centrada en reforzar la percepción de seguridad desde las versiones de entrada. “Desde el modelo más accesible hasta el tope de gama, todos vienen equipados con Honda Sensing de segunda generación”, afirmó.

Además, el ejecutivo confirmó que Honda continuará apostando por la electrificación progresiva, con el próximo lanzamiento de versiones híbridas del HR-V, aunque aclaró que el mercado peruano aún prioriza la eficiencia y la experiencia de manejo por encima de los vehículos 100% eléctricos.

Una oferta alineada con el mercado local

Con la renovación del WR-V, la evolución del ZR-V y la llegada del BR-V Seven, Honda refuerza su presencia en los segmentos de mayor crecimiento del mercado peruano. Nos referimos a los SUV compactos y ahora también a los de tres filas de asientos, los cuales aumentaron su participación en el mercado durante los últimos años, especialmente tras la pandemia.

La marca sostiene que confía en que esta combinación de tecnología, versatilidad y confiabilidad permitirá consolidar su posicionamiento en el país, respondiendo a una demanda concreta de los consumidores y preparando el terreno para nuevos lanzamientos en los próximos años.