Honda del Perú presentó el nuevo HR-V 2026, un SUV que se actualiza con un diseño y equipamiento más sofisticado, así como un sistema de seguridad más avanzado con el Honda Sensing. El SUV que tiene presencia mundial desde 1999, ya camina por su tercera generación y se mantiene como una opción atractiva para quienes buscan un vehículo de dimensiones compactas.
LEE TAMBIÉN: Manejamos el Lexus NX350h: el SUV híbrido que combina potencia y lujo, ¿cuánto vale en Perú?
Seguridad: confianza en cada trayecto
El nuevo HR-V equipa el sistema avanzado Honda Sensing, incluyendo un control crucero adaptativo (ACC), frenado con mitigación de colisión (CMBS), asistente de mantenimiento de carril (LKAS), mitigación de salida de carril (RDM), control de luces altas automáticas (AHB) y, como novedad, control de descenso en pendientes (HDC). Además, incorpora monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) y la estructura ACE, que optimiza la absorción de impactos. Con ello, el HR-V consolida su reputación como uno de los SUV’s más seguros de su categoría.
Diseño y confort: elegancia con propósito
Con un estilo exterior más sofisticado, el HR-V resalta por su nueva parrilla estilizada, luces posteriores ahumadas y aros bitono negro diamantado, que proyectan mejor su presencia. En el interior, ofrece una experiencia sofisticada con pantalla táctil de 8” de mayor resolución, panel digital de 7”, aire acondicionado automático de doble zona y sensores de estacionamiento delanteros, que aportan comodidad y asistencia en cada trayecto.
Además, es el único vehículo de Honda que cuenta con la tecnología Magic Seats®, el cual le da más espacio al vehículo, ya que los asientos de la segunda fila cuentan con la funcionalidad ULT (Utility, Long y Tall). Con esta funcionalidad, los pasajeros pueden abatir completamente los asientos traseros para ampliar la maletera, levantar los mismos para transportar objetos altos o incluso reclinarlas para crear un ambiente de descanso. Una característica ideal para acompañar distintos estilos de vida, combinando practicidad, confort y espacio inteligente.
Eficiencia: equilibrio entre rendimiento y consumo
El nuevo HR-V mantiene su motor 1,5 L DOHC i-VTEC con transmisión CVT recalibrada, ofreciendo una aceleración y frenado más progresivos para una conducción suave y eficiente.
Con 119 HP y 145 Nm de torque, ofrece un buen rendimiento sin sacrificar potencia, mientras sus modos de manejo Econ, Normal y Sport se adaptan a cada necesidad. Su dirección asistida eléctricamente y suspensión independiente aseguran estabilidad y confort tanto en ciudad como en carretera.
“El nuevo HR-V refleja la evolución natural de un modelo que se ha ganado la preferencia de los peruanos. Con este nuevo modelo reafirmamos nuestra intención de ofrecerle a nuestros clientes vehículos altamente equipados en confort, seguridad y tecnología; manteniendo la esencia y confianza de la marca Honda a través de los 51 años ininterrumpidos de presencia en el Perú”, declaró Alejandro Ugarte, Gerente de Automóviles de Honda del Perú.
Disponible en el Perú
El nuevo Honda HR-V está disponible en la versión más equipada (Luxury), a un precio de lista desde US$29.990 en toda la red de concesionarios a nivel nacional de Honda del Perú.
TE PUEDE INTERESAR
- Nos rindió 70 km/gal en la ciudad y no necesita enchufes: ¿vale la pena pagar US$43.990 por el Kia Sportage HEV?
- Es uno de los carros híbridos más baratos del Perú, rinde 65 km/g y tiene cámara 360°: manejamos el Changan CS55 Plus IDD
- Fue forjado para el rally, pero ya está en las calles de Lima: ¿cómo es el nuevo Toyota GR Yaris de 304 hp y tracción integral?
- De pick-up a bestia de los Andes: así transformaron una JMC Grand Avenue 4x4 para Caminos del Inca 2025
- Manejamos el Ford Maverick Tremor en el Cañón de los Perdidos: nos rindió 700 km por tanque, tiene tracción 4x4 y capacidades off-road reales
Contenido Sugerido
Contenido GEC