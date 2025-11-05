Honda del Perú presentó el nuevo HR-V 2026, un SUV que se actualiza con un diseño y equipamiento más sofisticado, así como un sistema de seguridad más avanzado con el Honda Sensing. El SUV que tiene presencia mundial desde 1999, ya camina por su tercera generación y se mantiene como una opción atractiva para quienes buscan un vehículo de dimensiones compactas.

Seguridad: confianza en cada trayecto

El nuevo HR-V equipa el sistema avanzado Honda Sensing, incluyendo un control crucero adaptativo (ACC), frenado con mitigación de colisión (CMBS), asistente de mantenimiento de carril (LKAS), mitigación de salida de carril (RDM), control de luces altas automáticas (AHB) y, como novedad, control de descenso en pendientes (HDC). Además, incorpora monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) y la estructura ACE, que optimiza la absorción de impactos. Con ello, el HR-V consolida su reputación como uno de los SUV’s más seguros de su categoría.

El control crucero adaptativo es parte del Honda Sensing (Foto: Honda) / Honda

Diseño y confort: elegancia con propósito

Con un estilo exterior más sofisticado, el HR-V resalta por su nueva parrilla estilizada, luces posteriores ahumadas y aros bitono negro diamantado, que proyectan mejor su presencia. En el interior, ofrece una experiencia sofisticada con pantalla táctil de 8” de mayor resolución, panel digital de 7”, aire acondicionado automático de doble zona y sensores de estacionamiento delanteros, que aportan comodidad y asistencia en cada trayecto.

Diseño trasero del nuevo Honda HR-V. (Foto: Honda) / Honda

Diseño interior del nuevo Honda HR-V. (Foto: Honda) / Honda

Además, es el único vehículo de Honda que cuenta con la tecnología Magic Seats®, el cual le da más espacio al vehículo, ya que los asientos de la segunda fila cuentan con la funcionalidad ULT (Utility, Long y Tall). Con esta funcionalidad, los pasajeros pueden abatir completamente los asientos traseros para ampliar la maletera, levantar los mismos para transportar objetos altos o incluso reclinarlas para crear un ambiente de descanso. Una característica ideal para acompañar distintos estilos de vida, combinando practicidad, confort y espacio inteligente.

Funcionalidad del Magic Seats del nuevo Honda HR-V. (Foto: Honda) / Honda

Eficiencia: equilibrio entre rendimiento y consumo

El nuevo HR-V mantiene su motor 1,5 L DOHC i-VTEC con transmisión CVT recalibrada, ofreciendo una aceleración y frenado más progresivos para una conducción suave y eficiente.

Con 119 HP y 145 Nm de torque, ofrece un buen rendimiento sin sacrificar potencia, mientras sus modos de manejo Econ, Normal y Sport se adaptan a cada necesidad. Su dirección asistida eléctricamente y suspensión independiente aseguran estabilidad y confort tanto en ciudad como en carretera.

“El nuevo HR-V refleja la evolución natural de un modelo que se ha ganado la preferencia de los peruanos. Con este nuevo modelo reafirmamos nuestra intención de ofrecerle a nuestros clientes vehículos altamente equipados en confort, seguridad y tecnología; manteniendo la esencia y confianza de la marca Honda a través de los 51 años ininterrumpidos de presencia en el Perú”, declaró Alejandro Ugarte, Gerente de Automóviles de Honda del Perú.

Disponible en el Perú

El nuevo Honda HR-V está disponible en la versión más equipada (Luxury), a un precio de lista desde US$29.990 en toda la red de concesionarios a nivel nacional de Honda del Perú.