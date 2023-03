Hyundai ha presentado la novena generación del Sonata, un sedán que tuvo gran éxito en el Perú y en países de la región. Esto debido a que incluía un particular diseño con una caída fastback en un vehículo de precio asequible. Ahora esta nueva versión ha recibido un facelift en su diseño exterior, interior y ha mejorado su equipamiento.

El Hyundai Sonata mantiene las motorizaciones de la octava generación en el 2019 e incluye una versión híbrida.

En concreto, las motorizaciones son las siguientes: un 2,5 litros aspirado de 191 Hp, 1,6 litros turbo de 180 Hp y 2,5 litros turbo de 290 Hp, además de una versión híbrida de 150 Hp. Todas utilizan una caja automática de ocho velocidades.

Sobre su diseño, el Sonata se centró en el frontal y en la parte trasera, manteniendo ese estilo fastback. Adelante, tiene faros LED desdoblados y cruzan todo el frente por encima de la parrilla. Más abajo, están las luces principales, la insignia de Hyundai pasa al capot y ya no en la parrilla, la misma que tiene un relieve hexagonal. El parachoques tiene líneas más líneas rectas y bocas de aire más rectangulares, dando mayor sensación de deportividad.

La parte trasera del nuevo Hyundai Sonata / Hyundai

En la saga, los faros tienen líneas más rectas ( tiras LED rectas que cruzan toda la puerta del maletero y en los laterales tienen forma de T acostada), asimismo, la saga se acompaña con un pequeño spoiler negro en la tapa del maletero. También, el parachoques cuenta con salidas de escape en ambos lados.

En el lateral, se mantienen esas líneas deportivas y se incluyen unas llantas de 19″, al menos para la versión N Line.

Interior del Hyundai Sonata 2024 / Hyundai

En el interior, los cambios no paran. La carga tecnológica es mayor, y ahora tiene un panel de instumentos y sistema multimedia de 12,3″ cada uno. Gracias al nuevo grupo de pantallas, las líneas generales del tablero son más horizontales y limpias, dándole al habitáculo un aspecto más futurista. También hay nuevas terminaciones y colores, ligadas a brindar mayor calidad. Eso no es todo, ya que el Sonata ya no tiene la selectora de cambios en el torpedo, sino que lo trasladó al costado del volante, lo que le permitió ganar espacio para guardar objetos.

El debut oficial del actualizado Sonata se realizará en el Salón del Automóvil de Seúl 2023, que abrirá sus puertas en los próximos días.