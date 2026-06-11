Por Fernando Roca Canales

Cuando se habla de robo de vehículos, muchos imaginan que los principales objetivos son automóviles de lujo o modelos de alto valor. Sin embargo, la realidad suele seguir una lógica diferente. En el Perú, los vehículos que con mayor frecuencia aparecen vinculados a robos no necesariamente son los más costosos, sino aquellos que tienen una amplia presencia en las calles.

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