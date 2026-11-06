Toyota continúa ampliando su gama de vehículos con tres filas de asientos. Esta vez presentó el Innova HEV, un SUV de tamaño mediano-grande con tecnología híbrida autorrecargable. Este modelo llega en una única versión y estará disponible desde US$39.990. Pero, más allá del precio, ¿qué se sabe de este vehículo? Aquí te contamos más.

Si bien acaba de presentarse en el Perú, se trata de un modelo con una larga trayectoria. Está presente en el mercado mundial desde 2004, cuando fue lanzado en Indonesia como sucesor del Toyota Kijang. Por aquellos años, la primera generación utilizaba el chasis de la icónica Hilux, por lo que el Innova se acercaba más a la carrocería de un miniván (MPV) que a la de un SUV. En 2015, con la llegada de la segunda generación, se mantuvo el formato de miniván.

Sin embargo, en 2022 Toyota le dio un giro radical. Reemplazó el chasis de largueros de la Hilux por la plataforma global GA-C (TNGA), con un chasis monocasco, utilizada en SUV crossover compactos y subcompactos.

Entonces, este paso de miniván a SUV generó cierta confusión entre algunos usuarios sobre el tipo de carrocería, pero ya está aclarado. Desde su tercera generación (2022), el Innova es un SUV propiamente dicho. Otros cambios importantes fueron el abandono de la tracción trasera por un sistema de tracción delantera, así como la incorporación de una motorización híbrida.

Toyota Innova HEV de primera generación. (Foto: Difusión) / Difusión

Tras más de 20 años de trayectoria, también es importante conocer los mercados en los que este modelo ya se ha hecho un nombre. En Asia y Oceanía se comercializa como Innova Hycross o Innova Zenix y está presente en países como India, Indonesia (donde se fabrica), Malasia, Tailandia, Filipinas, Taiwán, Laos y Vietnam, entre otros. En Latinoamérica ya se vende en Guatemala, Panamá, Jamaica, Ecuador y Argentina (donde también se fabricó), y ahora llega al Perú. En otras regiones, también se comercializa en Egipto y en los países del Consejo de Cooperación del Golfo.

Conocida su plataforma y configuración mecánica, pasamos a su diseño. La primera percepción que tuvimos fue que se trataba de una versión XL del Avanza, debido a las similitudes en sus trazos, al menos en el frontal. Al observar la parte posterior, encontramos cierto parecido con el Toyota Highlander. Incluso, visto de perfil, tiene cierto aire al Rush. Al final, se parece a varios modelos, pero al mismo tiempo tiene una identidad propia.

Vista lateral del Innova HEV de Toyota. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

El Innova termina siendo un SUV de dimensiones generosas. Mide 4.755 mm de largo, 1.850 mm de ancho y 1.790 mm de alto. La distancia entre ejes es de 2.850 mm y el despeje al suelo alcanza los 163 mm. Cuenta con tres filas de asientos, distribuidas en una configuración 2+2+3, lo que explica su enfoque familiar. Es un vehículo pensado para transportar cómodamente a los hijos, tíos o abuelos, pues sus tres filas ofrecen un espacio amplio.

Los asientos de la segunda fila solo son dos y con el estilo capitán. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Espacio en la tercera fila del Innova HEV. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Nosotros probamos la tercera fila de asientos después de ajustar las butacas delanteras para personas de 1,80 m de estatura. Ingresamos cómodamente y encontramos suficiente espacio para las rodillas, detrás de la segunda fila, y para la cabeza, antes de alcanzar el techo. Por lo tanto, estamos ante una tercera fila que también puede acomodar a pasajeros adultos.

En relación con este enfoque familiar, Joel Castillo, gerente de Marketing de Toyota del Perú, explicó que el nuevo Toyota Innova amplía la propuesta de movilidad para las familias peruanas al integrar espacio, confort y tecnología híbrida en un vehículo pensado para acompañarlas en sus distintas necesidades.

Asimismo, se refirió al avance de la electrificación en Toyota: “Con este lanzamiento, seguimos acercando soluciones de movilidad electrificada a más clientes, con alternativas que combinan eficiencia, practicidad y el respaldo de Toyota”.

De hecho, las generosas dimensiones de la carrocería y el espacio interior no están reñidos con la eficiencia de combustible. Por lo general, un vehículo de estas dimensiones ofrece un rendimiento de 7 u 8 km/l en ciudad y de 11 o 12 km/l en carretera. Sin embargo, Toyota anuncia un rendimiento de hasta 20 km/l. La cifra puede parecer elevada, pero tenemos un referente que ya hemos probado. Cuando evaluamos el Toyota Corolla Cross HEV, logramos un rendimiento de hasta 21 km/l o 80 km/galón. Por ello, no nos sorprendería que el Innova HEV alcance las cifras anunciadas por la marca.

Lleva un motor gasolinero de 2.0 litros gasolinero y un motor eléctrico, y entre ambos generan 183 hp. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Para lograrlo, el Innova HEV utiliza un sistema híbrido autorrecargable, al igual que sus hermanos menores, el Corolla Cross HEV y el Yaris Cross HEV. No obstante, el Innova incorpora la tecnología híbrida más reciente de Toyota disponible en el Perú. Mientras que los otros dos modelos mencionados utilizan un sistema de cuarta generación, el Innova ya cuenta con uno de quinta generación. En el siguiente cuadro se pueden apreciar las principales diferencias.

Cuadro comparativo de especificaciones

Componente / Atributo Toyota Corolla Cross HEV (4ta Gen) Toyota Innova HEV / Zenix (5ta Gen) Generación del Sistema 4ta Generación HSD 5ta Generación THS II Motor de Combustión 1,8L (2ZR-FXE) Ciclo Atkinson 2,0L Dynamic Force

(M20A-FXS) Tecnología de la Batería Iones de litio o Níquel-metal hidruro (según mercado) Iones de litio optimizada

(más compacta y 14% más ligera) o NiMh de alta densidad Unidad de Control de Potencia (PCU) Configuración estándar de pérdidas térmicas Rediseñada:

reduce pérdidas eléctricas en un 10% Potencia Neta Combinada 121 hp / 122 hp aprox. 184 hp / 186 PS Transmisión e-CVT con tren planetario clásico e-CVT optimizada

(engranajes de menor fricción y motores eléctricos MG1/MG2 más potentes)

Profundizando en el sistema de quinta generación, estas son algunas de sus principales características:

Mayor entrega de potencia eléctrica: el motor eléctrico de tracción (MG2) de la quinta generación del Innova ha sido rediseñado para girar a mayores revoluciones y entregar más torque de forma inmediata. Esto reduce la sensación de retraso al acelerar a fondo y mejora la respuesta en subidas empinadas o cuando el vehículo circula con todos sus asientos ocupados.

Batería más compacta y eficiente: la batería del sistema de quinta generación que incorpora el Innova aumenta su densidad energética. De esta manera, puede almacenar y liberar más corriente en un espacio reducido, ubicado debajo de los asientos, lo que ayuda a mantener el piso plano característico de este SUV familiar.

Reducción de tamaño y peso: en la quinta generación, la transmisión e-CVT y el inversor (PCU) son sustancialmente más pequeños y ligeros en comparación con los componentes utilizados en la cuarta generación del Corolla Cross. Esto se traduce en una menor pérdida de energía por calor.

Gestión del modo EV: el sistema electrónico de quinta generación permite mantener el vehículo en modo 100% eléctrico a velocidades más altas, en condiciones de tráfico fluido o en vías despejadas, optimizando el consumo de combustible a pesar de las dimensiones del Innova.

Entre todas estas mejoras, esta última es la que el usuario podrá notar con mayor facilidad. Como sabemos, el sistema híbrido autorrecargable de Toyota funciona de la siguiente manera: el vehículo arranca en modo eléctrico y utiliza la energía almacenada en sus baterías para mover las ruedas hasta aproximadamente los 40 km/h, en promedio. Cuando el conductor desacelera o frena, entra en funcionamiento el sistema de frenado regenerativo, que recupera energía y la almacena en la batería.

Caja e-CVT más rápida y eficiente que una CVT tradicional. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Posteriormente, cuando se requiere una mayor entrega de potencia, el motor a gasolina se enciende y comienza a trabajar de manera conjunta con el motor eléctrico, logrando que ambos impulsen las ruedas.

Entonces, lo que plantea Toyota con su nuevo sistema es que podremos conducir en modo eléctrico a velocidades más altas. Sin duda, esto representa un avance importante, especialmente si tenemos en cuenta las dimensiones reducidas de las baterías de este tipo de vehículos.

¿Contra quienes compite y dónde se posicionará?

Este modelo se posicionará en el segmento D de los SUV, con un precio de US$39.990. En ese sentido, estará por encima del Corolla Cross, que actualmente cuesta alrededor de US$32.000 con tecnología híbrida, y por debajo de la RAV4, cuyo precio se sitúa en aproximadamente US$42.000.

Básicamente, este vehículo se posiciona entre ambos modelos. Permite que las familias que necesitan una mayor cantidad de asientos encuentren una alternativa que se adapte a sus necesidades, tanto para movilizarse durante la semana en la ciudad como para salir de viaje, explicó Luis Flores, gerente de Planificación y Producto de Toyota del Perú.

Fuera del catálogo de Toyota, el Innova HEV tiene varios rivales potenciales, aunque no necesariamente directos. Por ejemplo, existen otros modelos con tres filas de asientos y sistemas de propulsión híbridos, pero con precios que superan los US$50.000, como el Nissan X-Trail e-Power, el Hyundai Santa Fe Hybrid y el Mazda CX-90 HEV, entre otros.

Por otro lado, los fabricantes chinos también podrían representar una competencia para este modelo, ya que ofrecen alternativas como el New Chery Tiggo 8 SHS, desde US$33.990, y el Jaecoo 8 SHS, desde US$40.399, entre otros.

El Innova HEV equipa mandos al volante, salidas de aire en todas las filas, asistentes de seguridad, entre otros. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Algunas características del Innova HEV

En la segunda fila incorpora butacas individuales de tipo premium con reposapiernas, que permiten adoptar una posición de descanso más confortable. Además, cuentan con un amplio recorrido de deslizamiento para adaptarse a las preferencias de cada pasajero.

La tercera fila presenta un diseño de piso rebajado que favorece una postura más cómoda para las rodillas. El equipamiento se complementa con asientos de cuero, climatizador automático y un control en la segunda fila para regular el aire acondicionado de las plazas posteriores, lo que contribuye al confort de todos los pasajeros.

Los asientos delanteros cuentan con ajuste eléctrico de altura y profundidad. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Asimismo, su maletera versátil, con una mayor longitud de piso de carga, permite adaptar el espacio a diferentes necesidades, desde las actividades cotidianas hasta las escapadas familiares de fin de semana.

En cuanto al equipamiento, incorpora una pantalla multimedia de 10,1 pulgadas y un panel de instrumentos digital TFT de 7 pulgadas, que facilitan el acceso a la información y a las funciones del vehículo. En el exterior cuenta con aros de aleación de 18 pulgadas, luces LED con iluminación diurna (DRL), espejos laterales con plegado automático y puerta posterior eléctrica.

En materia de seguridad, dispone de seis airbags y Toyota Safety Sense, un conjunto de tecnologías de asistencia a la conducción desarrollado por la marca. Entre sus funciones destacan el sistema de precolisión, el control de velocidad crucero adaptativo, las asistencias de seguimiento de carril y las luces altas automáticas.

A estas tecnologías se suman el monitor de punto ciego, la alerta de tráfico cruzado posterior, los sensores de proximidad y la asistencia de arranque en pendiente. En conjunto, estos sistemas brindan mayor información al conductor y contribuyen a una conducción más segura.