Resumen

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Nueva Toyota Innova HEV llega al Perú desde US$39.990. (Foto: Fernando Roca)
Nueva Toyota Innova HEV llega al Perú desde US$39.990. (Foto: Fernando Roca)
/ Fernando Roca
Por Fernando Roca Canales

Toyota continúa ampliando su gama de vehículos con tres filas de asientos. Esta vez presentó el Innova HEV, un SUV de tamaño mediano-grande con tecnología híbrida autorrecargable. Este modelo llega en una única versión y estará disponible desde US$39.990. Pero, más allá del precio, ¿qué se sabe de este vehículo? Aquí te contamos más.

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