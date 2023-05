Lexus es la marca de lujo del grupo Toyota que goza de una oferta de vehículos orientada a quienes buscan la sofisticación y prestaciones más que suficientes al mismo tiempo. Para mostrar un poco de estos lujos, en exclusiva para El Comercio, hemos probado el Lexus RX350h Luxury, un suv híbrido que goza de un diseño impecable. Se trata de una camioneta de casi 5 metros de largo y que pesa más de 2 toneladas, pero que utiliza un motor a gasolina y otro eléctrico para alcanzar un 0 a 100 km/h en solo 7,9 segundos.

Tiene una velocidad promedio en comparación con sus rivales del segmento (200 km/h), como el Volvo XC90 híbrido. Pero, el equipamiento interior y la formidable experiencia de manejo generan que te olvides de querer demostrar que es un SUV veloz.

Prestaciones y experiencia de conducción

Para este vehículo Lexus RX350h Luxury utiliza un motor con turbocompresor de 2,5 litros y un generador eléctrico que combinados logran una potencia de 247 HP y 316 Nm de torque.

Desglosando lo que hay bajo el capó, encontramos un motor aspirado que genera 188 Hp a 6.000 rpm y 240 Nm de par entre 4.300 y 4.500 rpm. Específicamente, se trata del A25A-FXS, un motor que también utiliza Toyota en los modelos Camry, Rav4, Highlinder, entre otros. Respecto al generador eléctrico, utiliza un motor sincrónico de imán permanente que genera 180 Hp y 120 Nm de par . Además, utiliza una batería de Niquel e Hidruro Metálico de 259.2 voltios.

/ El Comercio

Sin embargo, se debe tener en cuenta que el cálculo de la potencia y torque combinados no se determina con una simple suma, sino que está limitada por la energía que puede enviar las baterías híbridas al motor a gasolina.

Entendiendo este tipo de motorización, debemos responder cómo sirve este sistema híbrido para el ahorro de combustible. Lo primero que debemos saber es que cuando conducimos en modo EV, el Lexus RX350h funciona en silencio y con mucha suavidad. Esto último también se genera porque estamos en marcha bajas, puesto que el modo EV solo funciona a bajas velocidades.

Si deseas un poco más de acción y quieres conducir a altas velocidades, empezará a funcionar el motor a gasolina y se desactivará el modo EV . Además, tal como hemos visto en algunos sistemas Mild-Hybrid, el sistema de Lexus también aprovecha la energía cinética para cargar su batería eléctrica. Es decir, se cargará cuando estamos reduciendo la velocidad o frenando. Finalmente, si deseas relucir toda su potencia en el modo Sport, el RX350h AWD utilizará sus dos motores para mayor empuje.

Bajo nuestra experiencia, en el modo EV, este modelo de Lexus se comportó suave y ejecutivo. Después, cuando ya utilizamos el motor de gasolina, el vehículo se siente potente, incluso sin la necesidad de utilizar el modo Sport, se puede adelantar con gran facilidad y seguridad. Pero, cuando ya accionamos el modo Sport, el vehículo te empuja hacia atrás y acelera a toda viada. Recordemos, que este vehículo acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos. Sin embargo, nunca se siente una pérdida de control por tal arrancón.

El Lexus RX350h utiliza su motor eléctrico cuando se conduce a bajas velocidades y también utiliza el de gasolina para altas velocidades / El Comercio

Respecto al resto de sistemas principales, se debe destacar que, a diferencia de los vehículos de Toyota, Lexus incluye una suspensión independiente para el eje delantero y trasero. Esto permite una conducción más suave y cómoda. Utiliza una caja CVT que funciona eficientemente, no se percibe lenta. Es de tracción AWD E-Four y cuenta con un bloqueo diferencial Trail Mode, el mismo que ayuda a mantener la calma reduciendo la velocidad cuando se conduce por terrenos accidentados.

Tal como se sabe, la comodidad en marcha parte desde los neumáticos, que en este caso son 235/50 R21. Bajo nuestra experiencia, para reducir el golpeo cuando se pasa un bache o cruza un rompemuelles, se podría agregar mayor porcentaje en el perfil del neumático.

Diseño y tecnología

En lo particular, el corte tan agresivo y afilado del frontal me ha parecido atrevido, pero me ha gustado. Se nota aerodinámico y con mucha personalización. Esto se comenta porque el trazo de la semi “L” que se identifica en el logo de la marca está en el diseño del vehículo como en las luces de bienvenida delanteras, así como en el diseño de la propia parrilla, que ahora está integrada al parachoques.

El Lexus RX 350h tiene un diseño vanguardista que asombra a más de uno. Más allá que sea un vehículo llamativo, se debe destacar que hay pocos Lexus rodando por las calles de Perú si es que lo comparamos con otras marcas de lujo como BMW, Mercedes-Benz, Audi, Porsche o Volvo.

Frontal agresivo del Lexus RX350h / El Comercio

Por los laterales, se reluce su aspecto agresivo y diseño elegante con unas líneas bastante pronunciadas que van desde la puerta delantera hacia la trasera. Además, resalta el enorme alerón y la caída en “L” de la saga.

En la parte trasera del vehículo, resalta el enorme juego de luces que van de lado a lado. Asimismo, parte los faros traseros tienen pequeños diseño en forma de “L”.

Diseño de la parte trasera del Lexus RX350h / El Comercio

En temas de tecnología, la versión Luxury es la más equipada. Principalmente, al ingresar al vehículo, sorprende la enorme pantalla de 14″ con Android Auto y Apple Carplay. Además, del tablero de instrumentos TFT LCD Luxury. Por otro lado, en el interior de este Lexus RX350h se conduce con gran comodidad porque tiene unos asientos de cuero, que son eléctricos, reclinables, con soporte lumbar, y con calefacción y ventilación para los asientos delanteros.

El audio es importante y por ello trae consigo un sistema Mark Levinson con 21 parlantes y subwoofer. Al mismo tiempo, cuenta con un sistema de iluminación Multi color con 14 temas personalizables. La exclusividad también se presenta en detalles como el Head-up display la apertura de las puertas presionando un botón, con el gran techo panorámico y con la apertura eléctrica del maletero.

Seguridad y Asistencias

Lo más importante es que cuenta con siete airbags: dos frontales para piloto y copiloto, dos laterales delanteros, dos tipo cortina y uno de rodilla para el piloto. Luego cuenta con Sistema antibloqueo de frenos (ABS), Distribución Electrónica de Frenado (EBD), Asistente de Frenado (BA), Control de Estabilidad del Vehículo (VSC), Control de Tracción (TRC).

Hemos probado este SUV de lujo de Lexus por las diferentes calles de Lima / El Comercio

Así como sistemas de seguridad ADAS como Control de crucero adaptativo (ACC), Sistema Precolisión con dirección asistida (PCS), Asistente de Detección de Carril (BSM), Alerta de Punto Ciego (BSM), entre otros. En esta sección, consideramos que definitivamente hace falta una cámara de 360°, puesto que el segmento lo merece y los rivales más próximos sacan ventaja con esta función.