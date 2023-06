Las acciones de Tesla subieron un 5% el viernes debido a las expectativas de que su sistema de carga de vehículos eléctricos se convertiría en un estándar de la industria después de que General Motors se uniera a su rival Ford en aceptar usar la red Tesla Supercharger.

El fabricante de automóviles liderado por Elon Musk estaba en camino a su undécima sesión consecutiva de ganancias, lo que marcaría su racha ganadora más larga en dos años y medio, si las ganancias previas a la comercialización se mantienen. Tesla también fue la tercera acción más negociada en las bolsas de EE. UU.

Tesla, que ya era el fabricante de automóviles más valioso del mundo, estaba listo para aumentar su capitalización de mercado en más de US$30 mil millones a alrededor de US$780 mil millones. Las acciones de General Motors, cuya capitalización de mercado es mucho menor a US$49,8 mil millones pero vende millones de vehículos más al año, subieron un 3,5%.

La rara asociación entre tres de los mayores fabricantes de automóviles de EE. UU. garantiza que casi el 70% del mercado de vehículos eléctricos del país tendrá acceso al estándar de carga norteamericano (NACS) de Tesla.

Eso presionará a otras compañías para que actualicen sus redes para que funcionen con las de Tesla en un momento en que muchos se retrasan en el servicio al cliente y carecen de los fondos para asumir ese compromiso. Las acciones de empresas de carga como ChargePoint Holdings Inc, EVgo Inc y Blink Charging Co bajaron entre un 2,0% y un 7,7%.

“Es un gran impulso para el negocio de carga de Tesla”, dijo Chris Harto, analista senior de políticas de Consumer Reports. “Están como para consolidarse como la red de carga número uno en el país. Definitivamente podría convertirse en un gran centro de ganancias para ellos en el futuro”, agrega.

Wedbush Securities estimó que Ford y GM combinados podrían agregar US$3 mil millones a los ingresos por servicios de carga de vehículos eléctricos para Tesla en los próximos años. La correduría también elevó su precio objetivo de las acciones de Tesla a US$300, casi un 30% por encima de su último cierre.

La acción tiene una relación precio-beneficio a 12 meses de 60,46, entre las más altas del índice S&P 500 y por encima de 5,29 de GM y 7,94 de Ford. El NACS de Tesla está más extendido y es más fiable que el CCS, o el sistema de carga combinado, que el gobierno de EE. UU. ha tratado de respaldar reservando US$7.500 millones en fondos federales.