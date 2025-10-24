Fue un fin de semana de celebración para Toyota Gazoo Racing (TGR) en los principales escenarios del automovilismo mundial. En el Campeonato Mundial de Rally (WRC), Toyota obtuvo su quinto título consecutivo de constructores, reafirmando su dominio en una de las competencias más exigentes del planeta. El equipo alcanzó un espectacular doblete con el GR Yaris Rally 1, modelo que encarna la potencia, precisión y tecnología desarrollada en los circuitos.

A estos logros se suma la hazaña del piloto Lucas Moraes, quien se consagró campeón mundial del Campeonato de Rally Raid (W2RC), consolidando un año histórico para la marca. Mientras tanto, el equipo TGR en Paraguay se prepara para disputar la 50ª edición del Rally del Chaco, una de las pruebas más emblemáticas de la región.

Estos resultados reflejan la filosofía de Toyota Gazoo Racing: “fabricar autos cada vez mejores”, transformando la experiencia de competencia en innovación aplicada a los vehículos de producción. El GR Yaris, inspirado en la ingeniería del WRC, representa este espíritu al combinar potencia, control y desempeño sobresaliente para cualquier terreno.

El GR Yaris de 270 hp en las alturas del Perú. (Foto: Toyota) / Toyota

Toyota, sponsor oficial del Rally Caminos del Inca 2025

En el Perú, Toyota del Perú reafirmó su compromiso con el deporte automotor siendo sponsor oficial de la 53ª edición del Rally Caminos del Inca, la competencia más importante del país, que recorrió más de 2.000 kilómetros conectando seis ciudades a través de la imponente geografía nacional.

En esta edición, Lucho Alayza y Gabriel Lozada, dupla oficial del Team Toyota Gazoo Racing Perú, lograron un destacado tercer lugar en la categoría (Tracción Integral Nacional (TIN) a bordo de un Toyota GR Yaris, demostrando la potencia, fiabilidad y resistencia del modelo bajo las condiciones más extremas del territorio peruano.

Luis Alayza y Gabriel Lozada ocuparon el tercer puesto de la categoría TIN de CDI 2025. (Foto: Toyota) / Toyota

“El GR Yaris es un claro ejemplo de cómo la competencia impulsa la evolución de nuestros vehículos. Lo que aprendemos en las pistas lo llevamos a las calles, cumpliendo nuestro propósito de fabricar autos cada vez mejores”, destacó Joel Castillo, Gerente de Marketing de Toyota del Perú.

Experiencia Toyota en la gran final en Arequipa

La gran final del Rally Caminos del Inca se vivió con entusiasmo en la Plaza Mayta Cápac – Miraflores de la ciudad de Arequipa, donde la marca Toyota Gazoo Racing Perú ofreció una experiencia única para los fanáticos del automovilismo.

La marca presentó una zona de exhibición del nuevo GR Yaris, donde los asistentes pudieron conocer de cerca su diseño renovado y motor optimizado 1,6 turbo de alto rendimiento, capaz de entregar hasta 300 hp y 40.7 kg-m de torque. Además, se habilitó una zona de venta de merchandising oficial de Gazoo Racing y un espacio para niños con el concurso “Toyota Dream Car”, en el que los más pequeños expresaron mediante el dibujo cómo imaginan la movilidad del futuro.

Con estos resultados, TGR Perú celebra la pasión, la disciplina y el trabajo en equipo que caracterizan a la marca, reafirmando su compromiso con el deporte automotor nacional y con inspirar a los peruanos a superar sus límites y soñar en grande.