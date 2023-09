Omoda anuncia que a mediados de octubre celebrará en China la Conferencia Ecológica Mundial para presentar su nuevo sistema de bajas emisiones de carbono y ecosistema de movilidad. Se trata de un evento exclusivo para sus usuarios, líderes de opinión y medios de comunicación de todo el mundo, quienes conocerán más sobre la propuesta sostenible de esta marca.

Bajo el contexto de una era de “Inteligencia Digital + Bajas Emisiones de Carbono”, la marca china propone un “paseo benéfico en bicicleta” con el fin de practicar estilos de vida sostenibles y transmitir el concepto ecológico de bajas emisiones de carbono.

Este paseo se llevará a cabo bajo el lema “New Journey New Life-Ride Green Life”, en donde el fabricante busca retratar el estilo de vida Lohas (Lifestyle of Health and Sustainability), los cuales fusionan una vida saludable y sostenible. Para llegar a este grupo de usuarios, la marca liderará un viaje de protección ecológica del medio ambiente. Además, bajo el el estilo Lohas enfocado en los jóvenes, la marca también busca influir en más gente hacia un camino sostenible.

El futuro de Omoda llega con vehículos ecoamigables

La marca china ha realizado esfuerzos y una planificación a largo plazo en torno a la innovación en ecotecnología y la mejora de productos respetuosos con el medio ambiente, explorando activamente sistemas de propulsión más ecológicos y adoptando materiales respetuosos con el medio ambiente y tecnologías avanzadas para reducir las emisiones de carbono y el consumo de recursos.

Omoda plantea una filosofía que fusiona un estilo de vida sostenible y sustentable. Foto: Omoda / Omoda

En tanto, para satisfacer las necesidades de viaje de los consumidores, los productos de esta firma ofrecerán soluciones diversificadas, como eléctricas e híbridas, e intensificarán sus esfuerzos en tecnología para liderar la futura ecología del automóvil.

Por ejemplo, el próximo producto de nueva energía, el Omoda 5 EV, está equipado con diversas y configuraciones prácticas. Además de la función de control por voz, también está equipado con un sistema ADAS de nueva generación y una cabina moderna envolvente de doble pantalla, que aporta una experiencia de conducción inteligente y confortable.