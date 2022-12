Tras la llegada de los autos eléctricos, el término batería pasó a tener mayor relevancia, ya que está directamente relacionada con la autonomía del vehículo. Sin embargo, el nuevo protagonismo que tomado también lleva a generar confusión entre las baterías de autos eléctricos con las de combustión interna.

Por ello, aquí te presentamos cuáles son sus diferencias.

Baterías para vehículos de combustión

Tiene forma rectangular y tiene un tamaño aproximado al de un bloque de concreto. Cumple la función de ser una fuente de energía para el vehículo, que se utiliza cuando el motor y el alternador están apagados. Es decir, son las que permiten mover el motor de arranque.

Además, esta batería proveé energía para que se puedan utilizar las luces, el equipo de sonido y la climatización, aún cuando el auto está apagado; sin embargo, es allí cuando se consume la energía directamente de la batería y no la que se origina en el alternador. Tienen un rango de uso de entre -30°C Y 70°C de temperatura, aunque en zonas muy frías se recomienda usar baterías más potentes, ya que un motor frío demandará más esfuerzo de electricidad para moverse. Su mantenimiento consiste en rellanar las celdas con agua destilada, así como tener limpios los bornes en donde se conectan los cables, lo cual no requiere ningún tipo de mano especializada.

Baterías para autos eléctricos

A diferencia de baterías para autos a combustión, este tipo de batería es la que genera el movimiento mismo. No se encienden, solo se activa el contacto para colocar la transmisión en marcha adelante o retroceso y se acelera para mover el vehículo. La batería de un auto eléctrico es todo, absolutamente todo, lo que permite que funcione el motor, pero también todos los demás sistemas que equipan un auto, desde las ventanillas eléctricas, la climatización, el sonido, las luces y el sistema de info-entretenimiento.

Las baterías del primer auto eléctrico (Chevrolet Volt), eran enormes paquetes de plomo ácido que estaban ubicadas en la parte trasera, eran muy pesadas y poco eficientes. Con el desarrollo de la tecnología, nacieron las baterías de litio, la misma que equipan el 90% de los autos y se redujo el peso a 300 kg. A pesar de que sigue siendo pesado, la autonomía aumentó bastante.

En su interior, la gran caja lleva cientos de pequeñas pilas AA recargables. La caja está ubicada en el piso del auto, de tal forma que el usuario no tiene acceso a ellas, además de proveer estabilidad al vehículo. En este caso, no se debe realizar ningún tipo de mantenimiento salvo el de controlar el tipo de carga que se les aplique, porque de eso dependerá la potencia del cargador que se use para recargarlas.

Hay que tener en cuenta que mientras más veces se le cargue con la máxima potencia, menos tiempo mantendrá su eficiencia, aunque Tesla asegure que su rendimiento no se afecta en por lo menos ocho años. Así mismo, también se tiene que tener cuidado con controlar la autonomía, ya que, hay que pensar en puntos de suministro de energía cuando se toma un viaje largo.