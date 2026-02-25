Escuchar
Si hay una industria a la que le encantan las carrocerías enormes y los motores potentes, es la estadounidense. Los fabricantes automotrices de ese país todavía nos recuerdan que los V6 y V8 tienen para rato, muy en contracorriente con la electrificación de Europa. Si bien el Perú no es ajeno a la influencia europea, tampoco lo es a la estadounidense. De hecho, es la que más ha perdurado en nuestro país, desde su llegada a inicios del siglo XX hasta la actualidad. Esa realidad es la que alguna vez pudimos ver en el extinto Museo Nicolini, desde el Ford Modelo T hasta el Mustang V8 de 1964. Hoy ese legado se conserva, con motores grandes y potentes, tal como probamos en el Ford Explorer ST.

