Esta lenta desaparición de los motores con cilindradas grandes responde al control de emisiones de las autoridades estadounidenses. Básicamente, reducen la cantidad de cilindros en el motor y le agregan un turbocargador para compensar la potencia. Incluso, el Ford Explorer no se salvó de estas regularizaciones. Entre 1996 y 2010 incluía un motor V8 de hasta 5,0 litros; después llegó con un V6 de 3,5 litros hasta el 2019; y desde entonces hasta la actualidad solo se producen con motores de cuatro cilindros de 2,0 litros Ecoboost turbocargados. La diferencia es clara; pasamos de ocho a cuatro cilindros en 20 años.

Ante esta situación, el Ford Explorer ST retoma la clásica cilindrada V6, pero no con uno, sino con dos turbos. Es un V6 Twin Turbo con 400 hp y 540 Nm, que implican dos turbos gemelos que ingresan más aire a la cámara de combustión y así generan más potencia. Sin duda, los “gringos” están fascinados con estas motorizaciones fuera de serie, que al final impactan en la percepción del usuario final. No solo quieres un carro potente; quieres el más potente de tu zona.

El potente V6 Twin Turbo de 400 hp convierte cada aceleración en una experiencia contundente. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Teniendo en cuenta estos detalles, aquí no te hablaremos sobre los detalles de este SUV ni te vamos a contar lo que puedes leer en la ficha técnica. Únicamente, aquí abordaremos nuestra experiencia manejándolo en el tráfico de la ciudad y la temida Carretera Central.

El tráfico limeño

Siendo un SUV de tamaño grande en Latinoamérica, con un poco más de cinco metros de largo, es un vehículo imponente a la vista. No solo por su carrocería colosal, sino porque con la línea ST adquiere detalles más agresivos, como un tamaño de aros más grande y molduras exteriores más afiladas. Es un SUV cómodo para la familia, ya que posee tres filas de asientos y siete plazas para llevar hasta a los suegros si así lo deseas.

Perfil lateral del Explorer ST, con más de cinco metros de largo y una silueta imponente. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

A decir verdad, su tercera fila es cómoda para adultos de hasta 1,75 metros, pero no es la más amplia de su categoría. A nuestro criterio, consideramos que podría serlo, pero Ford quiso mantener un espacio detrás de la tercera fila decente. En ese sentido, no tiene la tercera fila más amplia, pero sí es la que está mejor equilibrada entre espacio para los ocupantes y capacidad de maletero. Es una lógica bien pensada, ya que sería incómodo realizar un viaje con siete personas y que tengan que llevar su equipaje sobre las piernas.

La tercera fila ofrece espacio funcional para pasajeros y mantiene un maletero equilibrado. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Claramente es un carro práctico y muy tecnológico, ya que, en caso de que quieras llevar objetos grandes, puedes abatir la segunda fila de asientos de forma eléctrica, apretando un solo botón. De igual manera, tiene salidas de aire acondicionado y puertos de carga USB para la segunda y tercera fila de asientos, permitiendo viajar frescos y con los dispositivos cargados.

El SUV de tres filas demuestra su versatilidad tanto para la familia como para viajes largos por carretera. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Los asientos están tapizados en ecocuero y también dejan ver un logotipo “ST” en las cabeceras delanteras. Los asientos son regulables eléctricamente, ventilados y calefactables. En líneas generales, es un interior lujoso y cómodo.

Si abatimos la segunda y tercera fila de asientos, alcanza una capacidad de maletero de casi 2.000 litros. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

No obstante, la experiencia en ciudad puede perder un poco de brillo porque es un carro grande y, pese a que tiene cámara 360°, sensores, asistentes de manejo y un sinfín de funciones de seguridad, en los estacionamientos ingresa un poco ajustado y no es apto para calles angostas de algunos distritos limeños.

Tiene múltiples modos de manejo y, aun escogiendo el Sport, en ciudad es imposible aprovechar los 400 hp ni probar la capacidad de su suspensión de alto rendimiento. Por ello decidimos salir de Lima y lo probamos en la Carretera Central; pero antes te contamos que en ciudad nos rindió entre 15 y 20 km por galón.

Interior del Ford Explorer ST, con asientos tapizados en ecocuero y detalles deportivos exclusivos de la versión. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Carretera Central

Aquí empieza lo bueno. Como ya sabemos, la Carretera Central es una vía complicada por tener solo un carril de ida y otro de vuelta, además de ser peligrosa por los abismos que hay. En esta vía, la maniobra de adelantamiento es muy usual cuando se permite, con línea discontinua, y en muchas ocasiones debes tener un carro potente para adelantar sin contratiempos o sin encontrarte con el vehículo que llega en sentido contrario.

Entonces, aquí esos 400 hp y 540 Nm, administrados por una transmisión automática de 10 velocidades, sirven mucho. Este Explorer ST acelera de 0 a 100 km/h en menos de seis segundos y realmente eso se traduce en adelantamientos con mucha holgura. Apenas aprietas el acelerador y el SUV sale disparado. Pese a que tiene una masa aproximada de 2.150 kg, el carro acelera y alcanza velocidades muy rápido.

Detalle de los aros de gran tamaño que refuerzan la estética deportiva de la línea ST y la doble salida de escape. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

No solo eso; aquí también pudimos conocer la suspensión deportiva que incorpora, puesto que, cuando vimos la vía libre, ingresamos a las curvas de esta carretera a 100 km/h y el carro se mantenía firme. La suspensión empujaba los neumáticos contra el suelo para que la rueda no se despegue y no perder tracción. La tracción permanente a las cuatro ruedas (4WD) tambén hizo su trabajo para evitar los sobrevirajes y subvirajes. Fue una experiencia incluso superior a la que vivimos con el Ford Ranger Raptor, ya que el Explorer ST tiene un chasis monocasco y es más aerodinámico.

La frenada también es muy potente, gracias a los enormes discos ventilados que tiene en las cuatro ruedas. De modo que redujeron rápidamente las altas velocidades a las que manejamos y, por supuesto, no se recalentaron en el retorno hacia Lima.

La ruta que tomamos en la Carretera Central fue hacia Matucana, a 2.200 metros de altura; el camino estuvo despejado, pero encontramos algunos derrumbes en el camino, propios de esta temporada de lluvias en la sierra. Considerando esto, el SUV tuvo un consumo promedio de 30 km por galón.

Aproximadamente, en la ciudad alcanza una autonomía entre 300 y 350 km, mientras que en carretera podría llegar hasta 500 km, dependiendo del tipo de ruta, la cantidad de pasajeros y el estilo de conducción. En líneas generales, es un consumo muy bueno teniendo el tremendo motor que lleva.