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Resumen

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Diseño exterior del Versa, con cortes más afilados y diseño moderno. (Foto: Fernando Roca)
Diseño exterior del Versa, con cortes más afilados y diseño moderno. (Foto: Fernando Roca)
/ Fernando Roca
Por Fernando Roca Canales

En un mercado automotor donde las SUV concentran buena parte de las novedades, los sedanes todavía tienen argumentos para competir. El precio de entrada, el espacio para los pasajeros, la capacidad del maletero y un formato pensado para desenvolverse tanto en ciudad como en carretera mantienen vigente a esta carrocería. Nissan busca demostrarlo con el All-New Versa, modelo que llega al Perú como parte de la campaña “Nissan is back”.

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