En un mercado automotor donde las SUV concentran buena parte de las novedades, los sedanes todavía tienen argumentos para competir. El precio de entrada, el espacio para los pasajeros, la capacidad del maletero y un formato pensado para desenvolverse tanto en ciudad como en carretera mantienen vigente a esta carrocería. Nissan busca demostrarlo con el All-New Versa, modelo que llega al Perú como parte de la campaña “Nissan is back”.

La nueva generación del sedán mantiene una fórmula mecánica conocida, pero incorpora cambios en diseño, conectividad y seguridad. El objetivo es actualizar una propuesta que apunta a quienes necesitan un vehículo para movilizarse diariamente, sin dar el salto a una camioneta.

Un motor conocido, con cambios en su propuesta

El All-New Versa conserva el motor HR16 de 1,6 litros, una mecánica de cuatro cilindros que entrega 122 hp a 6.400 rpm y 155 nm de torque a 4.000 rpm, de acuerdo con la ficha presentada para el mercado peruano. La potencia es ligeramente superior a la de versiones anteriores comercializadas en el país, aunque el cambio más importante de esta nueva propuesta no está necesariamente bajo el capó.

Motor HR16 desarrollado por Nissan y Renault. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

La gama incluye las versiones Sense MT, Sense CVT y Advance CVT. La primera utiliza una transmisión manual de cinco velocidades, mientras que las alternativas automáticas recurren a una caja continuamente variable (CVT). Nosotros probamos la Advance CVT.

Esta transmisión busca ofrecer una aceleración progresiva, especialmente útil cuando se circula entre semáforos y en medio del tráfico. A diferencia de una caja automática convencional con marchas escalonadas, la CVT modifica continuamente su relación de transmisión para adaptar la respuesta del motor a las condiciones de manejo.

Transmisión CVT, muy eficiente en carretera. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

En la práctica, el conjunto mecánico prioriza un funcionamiento orientado al uso cotidiano antes que las prestaciones deportivas. Con 122 hp, el Versa dispone de una cifra adecuada para un sedán compacto de su categoría, aunque su respuesta también dependerá de la carga, el tipo de recorrido y la forma de conducir.

Durante una prueba de manejo, aspectos como la respuesta al acelerar, la facilidad para incorporarse a una vía rápida y el comportamiento de la transmisión permiten entender mejor el enfoque del modelo. Si bien tiene una aceleración progresiva, es lo suficientemente rápida para filtrar y realizar sobrepasos sin tanto esfuerzo.

Respecto a la eficiencia de combustible, registramos un consumo de 12,7 km/litro o 48 km/galón, mientras que en carretera puede alcanzar los 65 km/galón. Si bien este año no la manejamos en carretera, hace dos años la manejamos (mismo motor y caja) y alcanzamos una autonomía de hasta 700 km con un tanque de solo 10,8 galones. Básicamente, su tanque se llena con poco dinero y rinde muchos kilómetros. También hay que señalar que en el tráfico intenso, el All-New Versa puede llegar a consumir 38 km/galón.

Consumo mixto del Nissan All-New Versa en Lima. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

¿Qué cambia en el diseño y el espacio interior?

Por fuera, el All-New Versa actualiza su imagen con líneas más modernas y una silueta que busca combinar dinamismo con proporciones propias de un sedán. En la parte posterior incorpora una antena tipo aleta de tiburón, mientras que la versión Advance equipa aros de aleación de 16″.

Vista posterior del nuevo Versa. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

El modelo mide 4,5 metros de largo y ofrece un maletero de hasta 482 litros en la versión Advance. Esta capacidad constituye uno de los argumentos prácticos de su carrocería: permite transportar equipaje y objetos de uso diario sin recurrir a un vehículo de mayores dimensiones.

La maletera tiene una capacidad máxima de 482 litros y destaca por su gran apertura de portón. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

En el interior, Nissan incorpora una pantalla táctil de 9 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto en toda la gama. La versión Advance añade un panel de instrumentos digital de 7 pulgadas, que permite visualizar información de conducción en una presentación configurable.

La conectividad resulta especialmente útil para quienes utilizan aplicaciones de navegación o reproducen música desde el teléfono. No obstante, su aprovechamiento también depende de la facilidad de uso de la interfaz y de que el conductor evite manipular la pantalla mientras el vehículo está en movimiento.

La marca también anuncia una actualización de los asientos delanteros, con cambios orientados a mejorar el soporte lateral y la comodidad en trayectos urbanos y recorridos más largos.

Ofrece mando al volante, así como control de velocidad crucero. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

La seguridad gana protagonismo

Uno de los avances más relevantes del Versa está en sus sistemas de asistencia a la conducción. El modelo incorpora hasta seis airbags, frenos ABS, distribución electrónica de frenado (EBD), asistente de frenado (BA) y control dinámico del vehículo (VDC).

A ello se suman la alerta de colisión frontal predictiva y el frenado de emergencia frontal. Este último sistema puede intervenir ante determinadas situaciones de riesgo para ayudar a evitar una colisión o reducir sus consecuencias, aunque no reemplaza la atención ni la reacción del conductor. Durante su uso, identificamos que no son intrusivos y que ayudan a alertarnos de imprevistos no detectados a tiempo.

Vista 360° para estacionar con mayor facilidad. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

La versión Advance agrega un monitor de visión periférica de 360 grados con detector de objetos en movimiento. Mediante las imágenes captadas por sus cámaras, el sistema facilita la observación del entorno inmediato y las maniobras en espacios reducidos.

Esta tecnología resulta particularmente útil al estacionar en calles estrechas o ingresar a espacios donde la visibilidad alrededor de la carrocería es limitada. El sistema, sin embargo, debe utilizarse como una ayuda adicional y no como sustituto de los espejos ni de la observación directa.

La presencia de estos elementos permite que el Versa compita con una propuesta más completa en un segmento donde el equipamiento puede marcar diferencias. Es importante precisar que algunas funciones dependen de la versión elegida, por lo que conviene revisar la configuración antes de comprar.

¿Cuánto cuesta el nuevo Nissan Versa en Perú?

El All-New Versa se comercializa en el país en tres versiones. Según los precios anunciados por Nissan Perú, el Sense MT parte de US$17.740, el Sense CVT desde US$19.490 y el Advance CVT desde US$20.990. Las tres versiones cuentan con una garantía de cinco años o 150.000 kilómetros, lo que ocurra primero.

La diferencia de precio entre las variantes no solo responde a la transmisión. Quienes elijan la Advance también acceden a equipamiento adicional, como el panel digital y la cámara de visión periférica de 360 grados.

En ese sentido, la decisión dependerá de las prioridades de cada comprador: quienes busquen una opción de entrada pueden considerar la versión manual, mientras que quienes prefieran una transmisión automática y más tecnología deberán evaluar las alternativas CVT.

¿Todavía hay espacio para un sedán?

La llegada del All-New Versa en el marco de “Nissan is back” muestra que la marca mantiene su apuesta por un formato que todavía tiene sentido para determinados usuarios. Frente a las SUV, un sedán puede ofrecer una alternativa para quienes priorizan el uso urbano, el espacio de carga y un vehículo de dimensiones manejables.

El Versa no plantea una transformación radical de su mecánica: conserva el motor HR16 de 1,6 litros y suma una transmisión CVT en las versiones automáticas. Su evolución se concentra en el equipamiento, la conectividad y las asistencias de seguridad.x

La pregunta ya no es si los sedanes pueden competir con las SUV en todos los terrenos, sino si siguen respondiendo a las necesidades de quienes no requieren una camioneta. En el caso del Versa, la combinación de un motor conocido, un maletero de 482 litros y nuevas tecnologías constituye su principal argumento para seguir ocupando un lugar en el mercado peruano.