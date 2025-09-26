El segmento B de SUV es uno de los más concurridos en el mercado peruano. Cada vez más conductores apuestan por este tipo de vehículos, no solo por su practicidad, sino también por su relación costo-beneficio. Nos referimos a modelos que miden entre 4 y 4,3 metros de largo, un espacio donde Chery compite con el Tiggo 2 y el Tiggo 4, ambos de gran demanda dentro de la marca china. En esta ocasión probamos el Tiggo 4 en su versión con transmisión CVT.
TE PUEDE INTERESAR
- Jeep presentó un SUV económico, compacto y con caja manual: ¿cómo es el Avenger 1,2 turbo, cuáles son sus características y cuánto cuesta?
- Los carros más llamativos que nos dejó el Hot Wheels Legend Tour 2025: desde el Vocho pick-up hasta la premiación del Ford Rat Rod de 1928
- Así es el Kia Sportage híbrido: motor turbo de 1.6 litros, 231 hp y eficiencia de 75 km/galón
- Ofrece más de 1.100 km de autonomía y un interior futurista: manejamos el Deepal S07 REEV en el tráfico de Lima
- Toyota Corolla Cross 1.8 HEV: el híbrido más vendido del Perú, ¿cuánto cuesta y qué ofrece?
Contenido Sugerido
Contenido GEC