Aunque ambos modelos difieren significativamente en precio, están diseñados para lograr ventas masivas, lo que la firma denomina una “propuesta de volumen”. En contraste, SUV como el Tiggo 7, Tiggo 8 o Tiggo 9 apuntan a una “propuesta de valor”, asociada a mayores prestaciones y equipamiento.

Newsletter exclusivo para suscriptores Gisella Salmón selecciona notas exclusivas con un enfoque especializado, cada lunes.

En el mercado peruano, el Tiggo 4 se ofrece con dos tipos de transmisión: una manual de cinco velocidades y una automática continuamente variable (CVT). Hace algunos meses probamos la variante mecánica; ahora fue el turno de la versión CVT.

El motor ACTECO de 1,5 litros, adaptable a un sistema dual. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

El motor es el mismo: un bloque ACTECO de 1,5 litros y cuatro cilindros, con 114 hp y 143 nm de torque. Se trata de un motor con inyección multipunto y disponible para conversión a GLP, tal como la unidad que probamos. Esta tenía un tanque toroidal instalado bajo el maletero, reemplazando el espacio del neumático de repuesto.

El tanque de GLP es de tipo toroidal y tiene una capacidad de 42 litros. Pesa aprox. 25 kg. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

En cuanto al desempeño brindado por el motor y la transmisión, hay que señalar que el Tiggo 4 se mueve con mucha soltura en entornos urbanos, como en el tráfico. Podemos decir que no le falta potencia, pero tampoco le sobra.

Quizás esto es más notorio en las “primeras marchas”, ya que hay un retraso muy breve al realizar el cambio, pero luego en las “marchas altas” ya se regularizan. Las comillan llegan, puesto que como sabemos, las transmisiones CVT no tienen marchas, pero sí las simulan. Si lo queremos ver de otra forma, en bajas revoluciones actúa un poco perezoso y en altas ya se muestra enérgico.

De esta situación nace algo positivo y es que las cajas CVT son más eficientes en lo que refiere al ahorro de combustible. En ese sentido, en la ciudad logramos obtener alrededor de 40 km/galón, mientras que la carretera hasta 60 km/galón.

Pasando hacia otro aspecto, percibimos una comodidad en el andar muy decente. El giro del volante es suave, la frenada es consistente, mientras que la suspensión copia bien las irregularidades de las pistas. Eso sí, en curvas rápidas la suspensión trasera de eje rígido muestra sus limitaciones; con un sistema independiente tipo multi-link tendría un mejor desempeño, algo que probablemente Chery reserve para la versión Pro.

La comodidad en marcha también se alcanza en gran parte gracias al tipo de neumáticos que tiene. En este caso son de perfil alto con medida 215/60R17. En caso contrario, así tuviese la mejor suspensión, todas las imperfecciones de la pista se transmitirían a la cabina.

La apuesta urbana del Tiggo 4 no solo se nota en la configuración motriz, sino también en sus cotas y dimensiones. Tiene un despeje al suelo de 16 cm, que son los suficientes para sobrepasar los baches profundos y rompemuelles altos que hay en Lima. No obstante, resulta austero para conducir en algunas trochas de nivel medio. No son imposibles, pero de seguro hay que pasarlos con mucho cuidado. Por estas razones es que consideramos que está dirigido hacia un público que lo usará en la ciudad, ir a la playa, realizar viajes en carretera y en trochas ligeras.

El Tiggo 4 tiene una distancia entre ejes de 2.610 mm y un despeje libre al suelo de 160 mm. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

En dimensiones generales, mide 4.320 mm de largo, 1.831 mm de ancho y 1.652 mm de alto. En esa línea, es un SUV del segmento B que te permite ser escueto o preciso para surcar el tráfico de la ciudad. Esta versión CVT tiene un peso neto de 1.311 kg, pero hay que sumarle 25 kg aprox. del tanque de gas. El tanque de combustible es de 51 litros de capacidad, mientras que el maletero tiene 340 litros de volumen y alcanza hasta los 1.100 cuando se abaten los asientos de la segunda fila.

El Tiggo 4 comparte el diseño trasero con el nuevo Tiggo 7 y 8. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Además de la mecánica y el diseño juvenil de su carrocería, hay algunas características que facilitan la interacción con la unidad. La llave es inteligente y ofrece un desbloqueo de puertas a distancia. Del mismo modo, el maletero tiene apertura a distancia, mientras que también integra espejos retrovisores abatibles. Todo la iluminaria es totalmente LED, cuenta con luz diurna y el sistema follow me home. En este último, mantiene la luz delantera encendida y cuando llegas a una cochera sin iluminación, te guias del rebote del luz que genera el Tiggo 4. No nos olvidamos que también ofrece neblineros posteriores, muy importante para conducir por zonas de neblina densa, como en la variante de Pasamayo.

El Tiggo 4 integra una tercera luz de freno en la zona superior y un neblinero potente. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

En el interior, el Tiggo 4 es confortable. Los asientos están tapizados en eco-cuero, mientras que en el tablero y las puertas delanteras encontramos materiales suaves al tacto, especialmente donde apoyamos los codos. Siendo un SUV que se ofrece en alrededor de los US$15.000, los asientos con ajuste eléctrico no están disponibles. Únicamente son manuales para ambos asientos.

En la consola central están ubicados el cajón central con refrigeración, los portavasos, el freno de mano eléctrico y el autohold. Sin duda, la última característica la aprovechamos más en el tráfico limeño, ya que evitó que recurrentemente cambiarámos del modo D (drive) a P (parking). Asimismo, es una gran ayuda para aquellos conductores con poca experiencia que están manejando por pendientes en ascenso.

En el volante integra botones para controlar el clúster de instrumentos y también el control crucero adaptativo. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Otro factor importante es que cuenta con un cargador inalámbrico, el cual es un factor clave para muchos usuarios tecnológicos. Con esta función exclusiva de la variante CVT ya no importará si es que te olvidas el cable de tu smartphone. Su diseño es funcional, porque ofrece una superficie antideslizante, evitando que el celular se mueva en los baches o frenados medianamente toscos. Sobre su ubicación, tenemos dos apreciaciones: la primera es que es muy buena para cogerlo rápidamente, pero al mismo tiempo queda expuesto hacia la vista de los amigos de lo ajeno.

Más arriba de estas funciones, se observa el sistema de aire acondicionado digital, el cual es fácil de manipular. Tiene aire bizona y, a diferencia de la versión MT, este sí tiene salidas de aire para las plazas traseras.

Vista del Google Maps con Android Auto. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Y en la zona superior de la consola está la pantalla multimedia LCD de 10,25″ con un sistema multimedia Chery Link con Android Auto y Apple CarPlay con conexión inalámbrica. Este tamaño de pantallas es casi un común denominador en el segmento, pero sí es un plus que ya no requiera cables. Todo es a través del bluetooth, empatizando con el público tech. Este sistema no es el último del grupo Chery, pero está acorde con el nivel de precios. El sistema de audio utiliza cuatro parlantes y dos tweeters, los cuales mejoran la experiencia de sonido, aunque no lo hace perfecto.

Un dato importante es que el túnel de transmisión casi no afecta la comodidad del ocupante central de la segunda fila. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

En seguridad, Chery camina bien. Ofrece seis airbags, frenos ABS + EBD, control de estabilidad, control de tracción, asistente de arranque y descenso en pendientes, entre otros. Sin embargo, lo más importante es que obtuvo cinco estrellas de seguridad en las pruebas realizadas por ANCAP, el cual es un programa que evalúa la seguridad de los vehículos en Australasia.