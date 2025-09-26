Fernando Roca Canales
Fernando Roca Canales

El segmento B de SUV es uno de los más concurridos en el mercado peruano. Cada vez más conductores apuestan por este tipo de vehículos, no solo por su practicidad, sino también por su relación costo-beneficio. Nos referimos a modelos que miden entre 4 y 4,3 metros de largo, un espacio donde Chery compite con el Tiggo 2 y el Tiggo 4, ambos de gran demanda dentro de la marca china. En esta ocasión probamos el Tiggo 4 en su versión con transmisión CVT.

