Es un SUV para llevar a los hijos, a los abuelos y hasta a los suegros: manejamos el Mazda CX-90, que se ‘jacta’ de sus 8 asientos y 340 hp
Desde que Mazda anunció su estrategia de convertirse en una marca premium en 2022, no ha parado de elevar la calidad de sus vehículos. No solo con sedanes, sino también con sus SUV, especialmente en la línea CX. De hecho, si hay un modelo que catapulta lo mejor de la firma de Hiroshima es el CX-90, un SUV con tres filas de asientos, 340 hp y tecnología microhíbrida.

