Fernando Roca Canales
Es una verdadera 4x4 con caja reductora, motor diésel de 2,2 litros turbo y el interior de un SUV: así llega el pick-up Kia Tasman al Perú
El Kia Tasman llega oficialmente al Perú para sumarse al segmento de pick-up medianos y hacerles frente a sus rivales ya consolidados, tales como la Toyota Hilux, Mitsubishi L200, Nissan Frontier, Ford Ranger y VW Amarok. Si bien podíamos imaginar que llegaría con un interior muy sofisticado al mismo estilo de sus SUV, su motorización y capacidades off-road nos sorprendieron. El Comercio estuvo en su evento de presentación para conocer todos sus detalles y aquí te los compartimos.

