Es una verdadera 4x4 con caja reductora, motor diésel de 2,2 litros turbo y el interior de un SUV: así llega el pick-up Kia Tasman al Perú

“La Nueva Tasman representa un paso fundamental para Kia en Perú. Con esta pickup ampliamos nuestra presencia en un segmento estratégico y reafirmamos nuestro compromiso de brindar vehículos que prioricen la seguridad y la comodidad de nuestros clientes. De esta manera, Kia fortalece su portafolio local y ofrece más opciones de movilidad para distintos estilos de vida”, señaló Bruno Zagal, gerente comercial y marketing de Kia Perú.

Historia y desarrollo

Antes de comenzar, debemos resolver una interrogante: ¿es realmente el Tasman el primer pick-up de Kia? Y la respuesta es que sí, pese a que nuestros abuelos fanáticos de los autos podrían asegurar lo contrario, hay una explicación. Según la web de Kia, en 1974 se presentó el sedán Brisa y, un año más tarde, otra versión denominada Brisa pick-up B-1000. Sin embargo, este modelo no fue desarrollado por Kia, sino que estuvo basado en la plataforma del Mazda Familia, así lo confirman webs importantes como Car and Driver y Japan Nostalgic Car. En ese sentido, el Tasman llega enteramente al mercado mundial y peruano como un modelo 100% creado por Kia.

En 1973, Kia inició la producción de la camioneta Brisa, otro diseño originario de Mazda. Basada en la camioneta Mazda Familia 1000 de segunda generación, era una camioneta pequeña con un motor de 1.0 litros y 4 cilindros, con una capacidad de carga de 500 kg. (Foto: Japanese Nostalgic Car) / Japanese Nostalgic Car

A este precedente hay que sumarle que el Kia Brisa utilizó un chasis monocasco, mientras que el Tasman fue construido sobre un chasis de largueros y travesaños. También hay que decir que este chasis no es una novedad para Kia, ya que lo utilizó en el Bongo (camión pequeño de carga) producido desde 1980 y en el Towner K2500 desde la década de 1990. Es posible que la percepción de Kia sea la de una firma automotriz relativamente nueva, pero su historia y experiencia son más largas y amplias de lo que se cree. De hecho, los inicios de Kia se remontan a 1944, pero este ya es un tema para otra ocasión.

El Kia Tasman fue construido sobre un chasis de largueros y travesaños. (Foto: Kia) / Fernando Roca

Tras lo explicado, hay que referirnos a su curioso nombre. La verdad es que cuando lo escuché por primera vez lo relacioné con “Tazmania”, una tierra ficticia basada en la isla de Tasmania (Australia), donde vivía el carismático personaje de Looney Tunes, Taz. La realidad no es tan lejana, puesto que fue bautizado así para hacerle honor a la isla y el mar de Tasmania.

Detalle del paragolpes delantero y protector inferior: orientados a mejorar la seguridad peatonal y la resistencia off-road. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

De acuerdo con lo explicado durante su lanzamiento en el Perú, el desarrollo de esta pick-up implicó más de 18.000 pruebas, incluyendo distintos terrenos como barro, arena, nieve y agua. Una gran parte de ellas se realizaron en Australia, tales como la prueba de remolque y vadeo en las Greater Blue Mountains. Tras superar estas pruebas, el Tasman se presentó oficialmente en el Salón Internacional del Automóvil de Jeddah, en Arabia Saudita, y simultáneamente en Tasmania. En esa línea, Kia demostró la gran importancia que tienen el mercado saudí y australiano para sus planes de expansión.

Meses más tarde se dio a conocer en el resto de continentes del mundo, incluyendo América. En este caso, el lanzamiento regional se realizó en el desierto de Atacama, en Chile, presentando la misma configuración para todos los países.

Tracción, mecánica y capacidades

Cuando al comenzar mencionamos que nos había sorprendido fue por una sencilla razón. Hasta antes de la llegada del Tasman, Kia no había producido un vehículo con tracción 4x4 y caja reductora, sino que se mantenía enfocada en carros de tracción delantera y AWD. Pero esta vez la firma coreana optó por una caja reductora (2H-4A-4H-4L) que dota al Tasman de excelentes capacidades todoterreno. Nuevamente, este tipo de tracción no es un tema nuevo para Kia, ya que el camión Towner K2500 4x4 cuenta con reductora.

Motor turbodiésel 2, 2 litros: propulsor pensado para equilibrio entre potencia y capacidad de remolque. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Lo que sí es totalmente nuevo es su motor de 2,2 litros turbodiésel con cuatro cilindros en línea que desarrolla 207 hp a las 3.800 rpm y 450 nm entre 1.750 y 3.800 rpm. Las tres variantes disponibles cuentan con tracción 4x4, mientras que la transmisión varía. La de entrada o MT LX Sport utiliza una manual de seis marchas, la intermedia o AT LX Sport lleva una automática de ocho velocidades, mientras que la full o X-Line repite lo mencionado en la anterior.

Otro argumento interesante del Tasman es que ofrece un diferencial posterior con blocaje, permitiendo dirigir el torque a la rueda trasera que tiene mejor apoyo sobre la superficie. Su profundidad máxima de vadeo es de 800 mm, mientras que su despeje al suelo alcanza los 224 mm.

Perfil lateral con overfenders y pasos de rueda sobredimensionados, pensando en capacidad todoterreno. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

En dimensiones, tiene un largo de 5.410 mm, un ancho de 1.930 mm y un alto de 1.870 mm. Estos datos revelan que es ligeramente más largo que el promedio (5.350 mm) y que en el resto de medidas está en la media. En tanto, la distancia entre ejes es de 3.270 mm.

Teniendo en cuenta lo anterior, su ángulo de entrada es de 28,9° (29,8° en la full), el ventral es de 25° y la salida se queda en 23,7°. Son ángulos decentes, considerando este tipo de carrocería.

Caja de carga con compartimentos y gran volumen útil: diseñada para trabajo y ocio en rutas largas. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Pasando a sus capacidades de carga y arrastre, tiene una caja que mide 1.512 mm de largo, 1.572 mm de ancho y 540 mm de alto. Aquí logra un volumen de 1.173 litros y su capacidad de carga (con pasajeros) dependerá de la versión, pero varía entre 1.015 y 1.050 kg. La capacidad de remolque es de hasta 3.500 kg.

Para llevar tal peso, el Tasman está equipado con una suspensión delantera de tipo independiente de doble horquilla con barra estabilizadora, mientras que la suspensión posterior es de tipo eje rígido con muelles semi elípticos. En cuanto al sistema de frenos, utiliza discos ventilados de 17″ en ambos ejes.

Diseño y equipamiento exterior

El Tasman tiene una carrocería robusta, donde se remarca su diseño cuadrado, casi al estilo de las pick-up estadounidenses. Sin embargo, algunos detalles lo hacen diferenciarse, tales como el diseño de su parrilla tipo Tiger Face y los enormes overfenders de los laterales.

En el equipamiento hay algunas características que varían según la versión, pero todas ofrecen faros delanteros y traseros LED, espejos abatibles eléctricamente, apertura remota de la compuerta trasera, sunroof eléctrico, entre otros.

Diseño y equipamiento interior

Los interiores son lo que mejor sabe hacer Kia y esta vez no fue la excepción. El Tasman es un pick-up por fuera y un SUV por dentro, ya que prácticamente tiene un habitáculo similar al Sportage o Sorento. Básicamente, tiene un interior muy ordenado, con materiales suaves al tacto, asientos de cuero sintético con ajuste eléctrico, panel de instrumentos LCD de 4″ o 12″ y una pantalla táctil de 12,3″ con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. También cuenta con climatizador, cargador inalámbrico, puertos de carga, sistema de audio Harman Kardon (X-Line), sistema de monitoreo 360° (X-Line) y más.

Vista del interior: habitáculo con diseño inspirado en SUV, con pantalla táctil de 12,3" y panel digital. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

“La Kia Tasman refleja el espíritu de aventura y versatilidad que buscan nuestros clientes, pero sobre todo la confianza y seguridad que necesitan en cada trayecto. Es una pick-up diseñada con la más avanzada tecnología, capaz de adaptarse al trabajo y al disfrute en cualquier terreno con total tranquilidad”, comentó Girolamo Carrano, gerente de planeamiento comercial y desarrollo de red de Kia Perú.

Seguridad

Utiliza una plataforma body-on-frame, con más de 55% de acero de alta resistencia, y su estructura fue reforzada con un sistema multi-frame en puntos estratégicos y un chasis con mayor espesor lateral, lo que garantiza mayor resistencia en condiciones extremas.

Equipamiento de seguridad 360 ° y ADAS: paquete con múltiples asistentes electrónicos para manejo y remolque seguro. (Foto: Kia) / Fernando Roca

Además de sus seis airbags, integra un completo paquete de tecnologías ADAS (Advanced Driver Assistance Systems): Asistencia de Prevención de Colisión Frontal (FCA) con detección de vehículos, peatones y ciclistas; Asistencia de Mantenimiento y Seguimiento de Carril (LKA y LFA); Monitor y Alerta de Punto Ciego (BCA); Asistencia de Colisión Posterior (PCA); y Control Electrónico de Estabilidad (ESC).

A estas innovaciones se suman funciones avanzadas como Trailer Stability Assist (TSA), Downhill Brake Control (DBC), Hill Ascent Control (HAC), el sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) y el freno de estacionamiento eléctrico con Autohold, reforzando la seguridad activa en todo tipo de caminos.

Precios

El Kia Tasman llegó al Perú en tres versiones:

2,2 MT 4X4 – LX Sport , desde US$43.990.

, desde US$43.990. 2,2 AT 4X4 – LX Sport , desde US$45.990

, desde US$45.990 2,2 AT 4X4 – X-Line, desde US$58.990

En 2026 incorporará la versión X-Pro, diseñada para entusiastas del off-road que demandan capacidades todoterreno más extremas. Esta versión costará desde US$64.990.