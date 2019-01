Especialista RevoZport crea un Ferrari LaFerrari único en el mundo

Corría el año 2013 cuando en Maranello presentaron al modelo llamado a ser sucesor del icónico Enzo: el Ferrari LaFerrari. La versión recién salida del auto parece ser perfecta para muchos, pero existen algunos exigentes conductores que siempre piden más.

Por ello, el especialista RevoZport ha realizado un trabajo nunca antes visto para el dueño de un LaFerrari en Medio Oriente. El objetivo era crear un auto único que se diferencie de los demás ejemplares. Es así que nace el LaFerrari Revoluzion.

La nueva imagen del LaFerrari se logró gracias a un paquete aerodinámico con elementos creados en fibra de carbono. Además, el superdeportivo híbrido cuenta con unas entradas de aire más prominentes que optimizan su potencia combinada de 963 caballos.

En la parte posterior, resalta un alerón de mayores proporciones, un nuevo splitter delantero, fenders laterales en fibra de carbono, y un módulo sobre la luna posterior que mejoran considerablemente su resistencia al aire.

Por el momento, RevoZport no ha compartido al público el precio de esta personalización única realizada sobre un LaFerrari. Sin embargo, eso parece no ser problemas para el comprador de este superdeportivo híbrido valorizado en más de US$ 1.5 millones.