No todos los días salen a subasta autos con tanta historia como este Ferrari. Y es que no solo es particular por tratarse de un prototipo, se trata quizá del Ferrari para carretera más importante de la historia. Salió en 1995 y fue presentado por todo lo alto en los salones de Ginebra y Tokio.

Pero no solo eso, esta máquina fue probada por nada menos que varios grandes del automovilismo como Dario Benuzzi, Niki Lauda, ​​Gerhard Berger y Jean Alesi, y ha sido documentado por el reconocido historiador de Ferrari, Marcel Massini.

Por si fuera poco, es el último Ferrari producido con número de serie de cinco dígitos (detalle que será el deleite de los coleccionistas) y está equipado únicamente con accesorios originales. Fue fabricado con tecnología derivada del Fórmula 1 V-12 de Ferrari y está equipado con un motor de 4.7 litros.

Cabe destacar que este Ferrari F50 se ofrece con certificado Ferrari Classiche. Descubre más de esta joya que sale a subasta en Estados Unidos, recorriendo la galería de fotos que acompaña esta nota.