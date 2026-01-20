En un giro de gran impacto para la industria automotriz, Euro NCAP, el principal organismo europeo de evaluación de seguridad vehicular, ha decidido que, a partir de enero de 2026, ningún vehículo podrá aspirar a la codiciada calificación de cinco estrellas si carece de controles físicos dedicados para funciones críticas. Esta determinación marca un punto de inflexión en el diseño de interiores, donde durante años las pantallas táctiles se impusieron bajo el argumento de modernidad y estética minimalista.

Durante la última década, las grandes superficies táctiles desplazaron casi por completo a botones y perillas, incluso para tareas esenciales como manejar los intermitentes, activar las luces de emergencia o accionar los limpiaparabrisas. El resultado, sin embargo, ha sido una creciente preocupación por el nivel de distracción que generan estos sistemas, obligando al conductor a apartar la vista del camino por segundos que pueden ser críticos.

Matthew Avery, director de Desarrollo Estratégico de Euro NCAP, fue enfático al explicar el nuevo enfoque: “trasladar controles clave a pantallas táctiles aumenta el riesgo de accidentes por distracción”, una afirmación que condensa la razón fundamental de este cambio. La entidad no prohíbe las pantallas, pero sí limita su uso cuando interfieren con la seguridad.

Tanto la pantalla de infoentretenimiento y el cluster digital gozan de gran resolución, mientras que la primera pantalla de la izquierda aparece como un elemento diferenciador frente a otros vehículos del segmento. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

La medida ha obligado a fabricantes a repensar el diseño de sus cabinas. Mercedes-Benz, pionero en interiores ultradigitalizados, fue una de las primeras marcas en admitir que la experiencia real de conducción favorece los botones físicos, al ofrecer respuestas más rápidas e intuitivas para funciones de uso frecuente. Volkswagen también ha ajustado su estrategia, recuperando mandos tradicionales en modelos recientes, mientras BMW busca un equilibrio intermedio con soluciones híbridas como la rueda iDrive.

Incluso Tesla, símbolo del minimalismo extremo, ha moderado algunos de sus enfoques más radicales tras las críticas de usuarios y expertos. La influencia de Euro NCAP, aunque no legisla, es determinante: una cinco estrellas puede definir el éxito comercial de un modelo en mercados clave.

Este regreso a lo táctil no solo responde a la seguridad, sino también a la ergonomía real de uso, señalando que la tecnología debe servir al conductor y no complicar la experiencia al volante.

Este nuevo protocolo no solo marcaría un antes y un después en Europa, sino que también podría extender su influencia a otros mercados, entre ellos Latin NCAP, el programa que evalúa la seguridad de los vehículos vendidos en América Latina. De replicarse este criterio, las marcas que actualmente priorizan un diseño excesivamente minimalista, con funciones esenciales concentradas en pantallas táctiles, se verían obligadas a replantear el interior de sus modelos para cumplir con los estándares de seguridad y aspirar a las calificaciones más altas en la región.



