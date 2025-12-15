Fabricantes de autos presionan a la Unión Europea para postergar la prohibición de los motores a combustión

Los fabricantes de automóviles europeos están cerca de lograr un respiro mientras enfrentan la transición hacia una conducción sin emisiones, un punto crítico que podría definir el futuro del transporte en el continente.

La Unión Europea se prepara para suavizar una normativa ambiciosa que habría prohibido de facto la venta de vehículos nuevos con motores de combustión a partir de 2035, con debates en curso sobre posibles lagunas legales que permitan una prórroga de cinco años o incluso eliminar la prohibición por completo.

El canciller alemán Friedrich Merz afirmó que solo será posible avanzar en la protección climática si existe un sector manufacturero competitivo, señalando la necesidad de corregir las condiciones del mercado lo antes posible para asegurar el futuro de la industria automotriz europea.

Este posible retroceso se produce tras intensas presiones de fabricantes como Stellantis y Mercedes-Benz, que buscaban aliviar el riesgo de multas que podrían superar los 1.000 millones de euros en los próximos años.

Los principales países productores de automóviles, incluidos Alemania, hogar de marcas como Mercedes, Volkswagen y BMW, han presionado para introducir cambios destinados a calmar tensiones políticas y evitar la pérdida de empleos.

Aunque esta flexibilización puede ser bien recibida por la industria, expertos advierten que demasiada flexibilidad podría retrasar el desarrollo tecnológico, aumentando la brecha con competidores como Tesla y fabricantes chinos de vehículos eléctricos.

Jos Delbeke, profesor del Instituto Universitario Europeo y exfuncionario de clima de la UE, señaló que alguna flexibilidad podría ser necesaria pero solo de forma temporal, ya que una reversión demasiado amplia podría poner en riesgo los objetivos climáticos y la competitividad tecnológica.

La Comisión Europea ya ha presentado planes para apoyar a la industria automotriz y fomentar la adopción de vehículos de emisiones cero, como la promoción de células y componentes de baterías más competitivos. Sin embargo, los políticos se muestran cautelosos ante el aumento de los incentivos fiscales previstos.

El contraste entre las políticas ambientales y las presiones económicas y sociales revela el desafío de equilibrar la ambición climática con la realidad del mercado y la política interna de la UE.