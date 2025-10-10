Estados Unidos abrió una investigación contra Tesla por presuntos incidentes en los cuales sus autos pasaron semáforos en rojo o circularon en sentido contrario al usar el software de conducción automatizada.

Si bien la conducción autónoma no se aprobó de forma general en Estados Unidos, hay 27 Estados han promulgado leyes para la circulación de vehículos sin conductor desde 2017.

Vehículos implicados

La entidad que lleva adelante esta pesquisa es la NHTSA (Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, por sus siglas en inglés).

El alcance de la investigación es bastante amplio: alrededor de 2,9 millones de vehículos Tesla que cuentan con el sistema conocido como Full Self-Driving (FSD), en sus versiones supervisada (“Supervised”) y beta.

¿Qué tipo de incidentes han sido reportados?

Según la NHTSA, se han documentado 58 casos hasta ahora en los que estos autos:

Se saltaron semáforos en rojo

Circularon en sentido contrario.

Algunos de esos incidentes terminaron en choques o accidentes

Varias de las ocurrencias se han dado en la misma intersección en Maryland, lo que sugiere que podría tratarse de un problema repetible o específico de ese lugar

El sistema de conducción autónoma de Tesla es un servicio que tiene un costo extra al valor del auto. Foto:iStock

Hasta el momento, estos eventos han provocado lesiones en algunos casos, pero no se ha reportado ninguna muerte relacionada directamente con estas fallas específicas.

¿Qué implica “Full Self-Driving” (FSD)?

Aunque su nombre sugiera autonomía total, el sistema FSD de Tesla no convierte al vehículo en completamente autónomo. Requiere que el conductor esté atento y listo para retomar el control en cualquier momento.

Las versiones señaladas en los reportes son FSD Supervisado (“Supervised”) y FSD Beta.

Antecedentes y contexto regulatorio

Esta investigación forma parte de una supervisión más amplia que la NHTSA lleva adelante sobre las tecnologías automotrices avanzadas, sobre todo aquellas que prometen conducción automatizada.

Se ha investigado previamente si los sistemas de Tesla detectan correctamente y responden ante condiciones de visibilidad reducida (niebla, luz solar intensa, polvo).

Además, existen otras investigaciones abiertas sobre diversos aspectos de seguridad en los vehículos Tesla, como el funcionamiento de sus puertas, la comunicación oportuna de accidentes y la fiabilidad del piloto automático.

Posibles consecuencias