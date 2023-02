Confirman que el SUV Ferrari Purosangue costará US$ 400.000: ¿por qué será tan costoso?

Ferrari confirmó el precio de su primer SUV, el Purosangue, para Estados Unidos. Tendrá un valor de US$ 393.350. A estos se le sumará US$ 5.000 por concepto de envío y entrega y un monto no especificada por impuestos. En total, se venderá por un precio de poco más de US$400.000.

El sitio especializado El Motor precisa que, al cambio, en Europa se ofertaría por 373.000 euros. Pero si se añaden los precios de importación, la tarifa para el viejo continente estará bordeando los 400.000 euros.

El precio del Purosangue es considerablemente más elevado en comparación al de sus competidores. El Lamborghini Urus, precio previo a impuestos, se oferta a 195.538 euros. Mientras que el Aston Martin DBX o Bentley Bentayga está poco más de 200.000 euros.

Sin embargo, las especificaciones del SUV de Ferrari son también más elevadas. Cuenta con un motor 6,5 V12 de aspiración natural. Es capaz de lograr una potencia de 725 CV y logra un par máximo de 716 Nm. Su transmisión es automática de ocho velocidades y doble embrague. Y presenta un sistema de tracción integral.

Los citados Lamborghini Urus y DBX, en sus versiones con las prestaciones más altas (Urus Performante y DBX707) alcanzan potencias de 666 CV y 707 CV, respectivamente.

Por otra parte, el Ferrari Purosangue pasa de 0 a 100 km/h en 3,3 segundos; y de 0 a 200 km/h en 10,6 segundos. Alcanza una velocidad máxima de 310 km/h.

La oferta de Lamborghini acelera de 0 a 100 km/h en 3,3 segundos; y de 0 a 200 km/h en 11,6 segundos, con una velocidad máxima de 306 km/h. Mientras que el de Aston Martin pasa de 0 a 100 km/h en 3,3 segundos; y de 0 a 200 km/h en 12,7 segundos con una velocidad máxima de 310 km/h.