Ferrari: las 15 mejores creaciones y más exclusivas de la marca

En 2008, Ferrari presentó su departamento Special Projects, una división pensada para satisfacer a sus más exclusivos clientes. Sus ingenieros son responsables de entregar los vehículos más únicos de la marca del Cavallino Rampante, pues se dedican a modificar sus diseños en modelos personalizados.

Con la reciente irrupción en las carreteras del Ferrari SP 48 Unica, el último modelo a cargo del Special Projects, el sitio especializado Car and Driver elaboró una lista con algunas de las más fantásticas creaciones bajo encargo de la marca italiana que ostentan solo un puñado de conductores en todo el mundo.

Ferrari F430 SP1

Ferrari F430 SP1

Fue el primer Ferrari modificado que se entregó. El modelo está basado en el F430 y estuvo a cargo del Ferrari Portfolio Program. El ex diseñador de Pininfarina, Leonardo Fioravanti, lo engendró para satisfacer los requerimientos del empresario japonés Junichiro Hiramatsu, ex presidente del club Ferrari de Japón y un gran coleccionista que ostenta el prototipo F100 de 1998, también de Fioravanti. El vehículo es del modelo y fue entregado en 2008.

Ferrari P540 Superfast Aperta

Ferrari P540 Superfast Aperta

Este fue un descapotable modificado del 599 GTB Fiorano. El carrocero Pininfarina lo pensó para Edward Walson en un homenaje al Ferrari 330 LM diseñado por Fantuzzi y que apareció en el cortometraje Toby Dammit de Fellini. La modificación más destacada son sus 20 kilogramos extras para rforzar la resistencia estructural sin el techo. Fue la segunda entrega personalizada y hecho en 2009.

Ferrari 612 GTS Pavesi

Ferrari 612 GTS Pavesi

En 2010, y a través del programa de personalización de Ferrari One to One, apareció este 612 Scaglietti modificado. Se tiene escasa o ninguna información sobre el dueño, precio o inspiración del modelo; pero se sabe que el nombre Pavesi por el fabricante italiano de motores para go-karts.

Ferrari SP FFX

Ferrari SP FFX / topcarrating

Se tuvo que esperar hasta 2014 para la llegada de esta joya. Un Ferrari FF modificado por encargo de un anónimo empresario y coleccionista japonés. Se supo que en un inicio este coupé FF sería un nuevo modelo a disposición del público, pero resultó ser un modelo único visto en diferentes exposiciones y que destaca por su combinación de dos colores.

Ferrari F12 SP America

Ferrari F12 SP America

Basado en un F12 Berlinetta, este exclusivo modelo se piensa que fue diseñado por encargo del empresario estadounidense propietario de una cadena de supermercados Danny Wegman. El coleccionista norteamericano se habría hecho con este vehículo en 2014.

Ferrari F12 TRS

Ferrari F12 TRS

Esta bestia nació del legendario carro de carreras 250 Testa Rossa (Cabeza Roja), de 1957. Este superdeportivo fue denominado barchetta y es una variedad del F12 Berlinetta. Es un descapotable, obra de Flavio Manzoni, que tuvo dos unidades. El primero entregado en 2014, color rojo; y el segundo, gris plata, vio la luz en 2015 con ciertas modificaciones en su diseño tipo GT de carreras.

Ferrari SP 275 RW Competizione

Ferrari SP 275 RW Competizione

Otra obra de Pininfarina, quien se basó en un F12 TDF e inspirado en el 275 Berlintetta de la década de 1960, con un color amarillo que rinde homenaje al 275 GTB Competizione, el cual ganó el Le Mans en 1965. Apareció en 2017.

Ferrari SP12 EC

Ferrari SP12 EC

La más famosa obra de Special Projects. El aclamado guitarrista Eric Clapton lo encargó para honrar su admiración por el Ferrari Berlintetta Boxer. Así, teniendo como base el 458 Italia y con influencias del Enzo y el Ferrari 512BB, el Centro Stile Ferrari, con colaboración de Pininfarina, crearon este modelo.

Ferrari 458 MM Speciale

Ferrari 458 MM Speciale

Un Ferrari 458 Speciale fue la base de esta pieza encargadas para un coleccionista británico, que destaca por su motor V8 atmosférico de 4,5 litros y que alcanza hasta los 605 caballos de potencia y 450 Nm. Su carrocería en aluminio y fibra de carbono se presentan un plateado partido por los colores de la bandera de Italia.

Ferrari Superamerica 45

Ferrari Superamerica 45

El capricho del coleccionista neoyorkino Peter Kalikow partió de un Ferrari SA Aperta. Presentó un techo rígido retráctil que, descapotado, se integra a la parte trasera del automóvil, manteniendo la esencia del 599. Este fue su regalo por su 45 cumpleaños y lo quiso de color Blu Antille, idéntico al 400 Superamerica de 1961.

Ferrari SP3JC

Ferrari SP3JC

Conocido también como el Special Project 3 John Collins tuvo como base el Ferrari F12 TDF. Aunque recuerda al 812 Superfast modificado –modelo que ni siquiera existía cuando empezó a ser modificado este diseño-, lo cierto es que es una pieza que mantiene la mecánica del F12. Su propietario, John Collins, es el dueño de Telacrest, uno de los más importantes especialistas y distribuidor de Ferrari.

Ferrari SP38

Ferrari SP38

Apareció en 2018 a petición de uno los clientes más fieles de Ferrari. Su modelo tuvo como base el chasis y tren de transmisión del Ferrari 488 GTB. Se puede decir que es una evolución del modelo antes mencionado inspirado en el legendario F40.

Ferrari Omologata

Ferrari Omologata

Con la base del 812 Superfast, con un modelo que recuerda al 250 GTO y el 250 LM; esta obra de arte es un tributo a los clásicos GT. Después de más de dos años de trabajo a petición de un cliente europeo, estrenó un nuevo tono de rojo, que combina el Rosso Magna de triple capa con el acabado de fibra de carbono oscurecida. La idea inicial fue tener un diseño futurista con elementos reinterpretados de la arquitectura clásica del Cavallino Rampante; y estuvo a carfo de Flavio Manzoni.

Ferrari BR20

Ferrari BR20

En 2021, un Ferrari GTC4 Lusso dio vida a este diseño modificado. La idea base fue mantener ciertos rasgos de los Ferrari clásicos, de la época de los cupés de las décadas de 1950 y 1960. Flavio Manzoni estuvo a cargo del modelaje, que combina la elegancia atemporal con la deportividad muscular, según el sitio de Ferrari. Así, fueron incorporados características de los modelos V12 más icónicos, como el 410 SA, 500 Superfast y 599 GTV Fiorano. Su interior es decorado con conceptos únicos a través de una tapicería que se extiende hasta los paneles de las puertas.

Ferrari SP48 Unica

Ferrari SP48 Unica

El hijo más joven de la familia de Special Projects. Apareció este 2022 con un motor V8 de 720 CV, idéntico al Ferrari F8 Tributo, cuyo diseño sirvió de base. Flavio Manzoni también fue el autor de la pieza, y utilizó impresión 3D para fabricar las piezas, parrilla y diversos elementos para lograr sus formas particulares y continuas.