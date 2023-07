En este feriado largo por Fiestas Patrias no hay mejor plan que conocer el Perú y al mismo tiempo explorar tus habilidades off-road. La conducción fuera de asfalto requiere mayor atención por los obstáculos que se presentan como rocas en el camino, pasos a desnivel pronunciados o abismos. Por ello consultamos con Alejandro del Solar, fotógrafo off-road y vlogger, que recomienda cinco destinos off-road que puedes visitar. Además, con él compartimos una ruta hacia Escomarca a bordo de una Volkswagen Amarok, la cual ‘trepó’ sin ningún problema.

Tal como indica Del Solar, a excepción de Barlovento, el resto de las rutas se pueden recorrer con camionetas 4x4 y 4x2. “En realidad más que la tracción, importa que tu vehículo tenga un despeje al suelo considerable para que la carrocería inferior no choque con las piedras o desniveles que hay en estas rutas”.

“Durante estos meses del año, hay poca lluvia en la sierra y, por tanto, es muy buena temporada para visitar estos destinos de una manera segura”, agrega Del Solar.

1. Lagunas de Escomarca: están ubicadas a cuatro horas de Lima y para llegar debes conducir la carretera Panamericana Sur hasta Chilca, luego tomar el desvío en dirección a la sierra, pasando por La Palma. Después, llegar hasta el pueblo de Santo Domingo de Olleros y seguidamente a Escomarca. Finalmente, conduciendo 15 minutos más se llega a las lagunas y represa de Escomarca a 3.939 m.s.n.m en donde se puede acampar. Del Solar afirma que se trata de un trayecto que tiene una dificultad moderada y se puede encontrar varios tramos de trocha complicada con piedras grandes, desniveles y zonas de abismo; sin embargo, cualquier vehículo con buen despeje al suelo puede llegar.

2. Cajatambo: al igual que Escomarca, llegar a Cajatambo también supone una dificultad moderada. Partiendo desde Lima, se debe llegar a Huaral por la Panamericana norte, luego pasar por Sayán, Churín, Oyón y finalmente Cajatambo. El tiempo aproximado de viaje es seis horas; sin embargo, si deseas visitar los baños de Guñog (4.338 m.s.n.m), debes manejar una hora más y luego caminar dos horas. El fotógrafo off-road recomienda pasar una noche en Cajatambo para poder regresar más descansados a Lima, ya que entre conducción y caminata suman un tiempo de al menos nueve horas.

3. Palacio de Vichaycocha: se trata de un destino ubicado en la sierra de Huaral y a casi cinco horas desde Lima. Es una ruta fácil en cuanto a dificultad de manejo se refiere, ya que las únicas zonas de trocha son ligeras. La mayor parte es asfalto y no tiene tantas curvas peligrosas; por ello es muy recomendable para principiantes. Está ubicado a 3.525 m.s.n.m y también puedes visitar el Mirador de las Tres Lagunas. Es ideal para realizar un full-day, ya que es un destino cercano.

Off-road para fánaticos de la aventura / Fernando Roca Canales

4. Cañón de los Perdidos: es un destino ubicado a siete horas de Lima. Para llegar debes tomar la Panamericana Sur hasta el km. 339 y allí encontrarás un desvío a la derecha, que es la entrada a Callango, continúas por esa misma carretera hasta llegar al Cañón. Es una ruta fácil, ya que la mayor parte de la ruta es en asfalto, aunque hay un tramo después del desvío en donde exigirás tus habilidades off-road. Ten cuidado y esquiva las piedras porque podrían reventar las llantas de tu auto, recuerda que no es un destino popular y si viajas solo no hay muchas personas que puedan ayudarte. Al igual que Cajatambo, Del Solar apunta que este es un destino para visitar en dos días y por ello recomienda pasar una noche en Ica o acampar en la periferia del Cañón.

5. Playa de Barlovento: está situado entre Pisco e Ica (altura del km. 255 de la Panamericana Sur) y se llega cruzando el desierto por una huella bien marcada. Debes contar con un GPS para evitar perderte si se hace de noche, son 60 km. hasta la playa y de allí se puede ir hacia el sur rumbo a Lomitas y Puerto Caballas o volver a Paracas tomando rumbo norte viajando cerca al mar. En cuanto a la dificultad, Del Solar afirma que este es el único destino de la lista que requiere experiencia en el off-road, ya que podrías quedarte atascado en una duna. Por ello, si no tienes conocimiento en este terreno, no te arriesges y con mayor razón si tu vehículo no es 4x4.

Playa de Barlovento. Foto: @alejandro_dsb / Alejandro del Solar

En cuanto a recomendaciones técnicas, en las rutas que implican trocha se recomienda bajar la presión a 25 Psi por dos razones: porque el aire se expande en la altura y la presión de los neumáticos aumenta, para compensar debemos bajar la presión. Además, porque al bajar las llantas mejora la amortiguación del vehículo y también tienes menos probabilidad que se revienten con una roca afilada. “La llanta es como un globo, cuando está muy inflada puede reventar al más mínimo roce”, agrega Alejandro del Solar.

En cambio, recomienda bajar la presión a 15 Psi para cruzar el desierto que conduce hacia la Playa de Barlovento. “Se baja la llanta para tener mayor superficie de contacto, y por lo tanto, mejorar la tracción”.