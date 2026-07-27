Ford sella alianza con Geely para producir 5 modelos electrificados en la fábrica de Almussafes (Valencia). (Foto: Ford)
Ford sella alianza con Geely para producir 5 modelos electrificados en la fábrica de Almussafes (Valencia). (Foto: Ford)
/ Ford
Por Redacción EC

La industria automotriz europea acaba de sumar un nuevo capítulo en su proceso de transformación. Ford y el grupo chino Geely anunciaron una alianza estratégica para operar conjuntamente la planta de Almussafes, en Valencia (España), una decisión que busca revitalizar las operaciones de la marca estadounidense en Europa y, al mismo tiempo, acelerar la expansión industrial de Geely en el continente.

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