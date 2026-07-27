La industria automotriz europea acaba de sumar un nuevo capítulo en su proceso de transformación. Ford y el grupo chino Geely anunciaron una alianza estratégica para operar conjuntamente la planta de Almussafes, en Valencia (España), una decisión que busca revitalizar las operaciones de la marca estadounidense en Europa y, al mismo tiempo, acelerar la expansión industrial de Geely en el continente.

El acuerdo contempla la creación de una empresa conjunta en la que Ford mantendrá una participación mayoritaria del 66%, mientras que Geely controlará el 34% restante. A través de esta sociedad, ambas compañías producirán cinco vehículos a partir de 2028, incluyendo modelos de ambas marcas y un nuevo SUV desarrollado en conjunto para el mercado europeo.

La alianza llega en un momento clave para la planta valenciana. En los últimos años, Almussafes ha visto reducir significativamente sus volúmenes de producción tras el fin de varios programas industriales de Ford, operando muy por debajo de su capacidad instalada. La llegada de nuevos proyectos permitirá incrementar la utilización de la fábrica y dar continuidad a miles de puestos de trabajo vinculados directa e indirectamente a la industria automotriz española.

Para Geely, propietaria de marcas como Volvo, Polestar, Zeekr y Lotus, el acuerdo representa mucho más que una colaboración industrial. La compañía obtiene por primera vez una base de producción dentro de la Unión Europea, una ventaja estratégica en un contexto marcado por mayores exigencias regulatorias y comerciales para los vehículos eléctricos importados desde China.

La operación también refleja un fenómeno cada vez más visible en la industria global: la creciente influencia de los fabricantes chinos en mercados tradicionalmente dominados por marcas europeas, estadounidenses y japonesas. Mientras muchas automotrices occidentales buscan reducir costos y acelerar su transición hacia la movilidad eléctrica, las empresas chinas aportan experiencia en electrificación, baterías y desarrollo de plataformas de nueva generación.

Bajo el lema “un equipo, dos marcas y cinco vehículos”, Ford y Geely aspiran a convertir Almussafes en un centro de referencia para la producción de vehículos electrificados en Europa. Entre los proyectos previstos figuran SUV eléctricos de Geely, el futuro Ford Bronco para el mercado europeo y un nuevo crossover desarrollado conjuntamente por ambas compañías.

Más allá de los modelos que saldrán de sus líneas de montaje, la alianza simboliza un cambio de paradigma para la industria automotriz. Lo que hasta hace pocos años parecía improbable —una colaboración entre un fabricante estadounidense centenario y uno de los mayores grupos automotrices chinos— hoy se presenta como una respuesta a los desafíos de una industria que avanza rápidamente hacia la electrificación, la digitalización y una competencia global cada vez más intensa.