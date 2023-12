Desde el 2020, Ford y RAM tienen una rivalidad por producir la pick-up más potente de la faz de la tierra. RAM sorprendió al utilizar su poderoso motor V8 supercargado de 6,2 litros con 707 hp en el 1500 TRX, dejando rezagados a la marca del óvalo azul. Sin embargo, ahora Ford afinó su tecnología y logró 720 hp en el Ford F-150 Raptor R, colocándose en la cima de las pick-ups más potentes del mundo.

Si bien es una buena noticia para Ford y para los compradores que se llevan a casa mejores productos, aún se desconoce si RAM tendrá una respuesta. Lo que sí sabemos es que anunció que el RAM 1500 TRX será descontinuado en 2024, lo que posiblemente signifique el fin de esta batalla americana. De todas formas, no se puede dar nada por sentado.

LEE TAMBIÉN: Cada vez son más las mujeres que compran un vehículo y su participación crece en el sector automotriz

Concretamente, esta disputa comenzó porque después que Ford presentara su pick-up Raptor, haciendo alusión al dinosaurio velociraptor, RAM presentó al TRX (de tiranosaurio). Esta rivalidad aún se acentuó más cuando los usuarios encontraron bajo la cubierta del 1500 TRX a un tiranosaurio comiéndose a un velociraptor. Esta noticia llegó a las oficinas de Ford y desde entonces no ha parado de trabajar para producir una pick-up más potente que su rival.

Y aunque sabemos por la ciencia que un velociraptor (F-150 Raptor R) no podría comerse a un tiranosaurio (RAM 1500 TRX), ahora ya sabemos que no lo podría alcanzar. De hecho, no sería ninguna locura pensar que Ford plasme esta figura en su pick-up más potente.

RAM 1500 TRX. (Foto: RAM) / RAM

Para lograr dicha potencia, Ford emitió un breve comunicado: “La nueva Ford F-150 Raptor R 2024 es la pick-up todoterreno de alto rendimiento más potente y capaz que jamás haya circulado en la arena y más allá, gracias a un V8 sobrealimentado de 5,2 litros actualizado que genera 720 caballos de fuerza y 640 lb. -pie (868 nm) de par. El aumento de 20 caballos de fuerza se logra con pérdidas reducidas en la entrada de aire junto con una calibración optimizada que también da como resultado una curva de torque más amplia”.

Finalmente, también menciona sobre la historia y evolución de su pick-up más vendida. “La primera F-150 Raptor debutó hace 14 años con 310 caballos de fuerza de un V8 de 5,4 litros y 411 caballos de fuerza de un V8 de 6,2 litros disponible. El legado de alto rendimiento y durabilidad de la Raptor continúa estableciendo el estándar en el segmento todoterreno de alto rendimiento y cumple con la visión de acercar a los clientes al rendimiento de las camionetas trofeo inspirado en las carreras en el desierto de Baja California”, finaliza el comunicado.