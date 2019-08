El Ford GT40 de Le Mans revive en una producción limitada | FOTOS

Han pasado 50 años desde que el Ford GT40 haya escrito su nombre en las competencias automovilísticas. El deportivo americano logró la victoria en las 24 Horas de Le Mans, con lo que se convirtió en uno de los más legendarios de la historia.

Como parte de la celebración, se ha anunciado una edición especial inspirada en el Ford GT40 con chasis P/1075 que se impuso en el circuito de La Sarthe. Este proyecto nace tras una alianza de Ford con tres empresas: Superformance, Safit GT40 y Gulf.

En total serán 50 ‘copias de taller’ enumeradas con una placa y que incluye una guitarra eléctrica. Cada ejemplar cuenta con la homologación por parte de la FIA para participar de competencias de autos clásicos.

ALGUNAS DIFERENCIAS

Si bien es cierto que el Ford GT40 cuenta con un diseño similar al modelo de antaño, el apartado mecánico presenta ciertas modificaciones. Así, el deportivo ahora equipa un motor V8 que van desde los 5.0 litros hasta los 7.0 litros.



Por otro lado, los fabricantes han puesto a disposición de los clientes distintos tipos de cajas de cambio, como los modelos Quaifie RFQ o ZF RBT. Además, el Ford GT40 moderno cuenta con un sistema de aire acondicionado para comodidad del conductor.

Las versiones ‘copia de taller’ tendrán un precio aproximado de US$ 340 mil, mientras que una variante Tribute rondarán el precio de US$ 225 mil. Esto resulta una opción interesante teniendo en cuenta que un Ford GT40 de la década de los 60 cuesta en promedio US$ 310 mil. Y estos no son parte de la versión Le Mans.