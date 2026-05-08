Ford Mustang Cobra Jet 2200 de Ford Racing batió el récord mundial de cuarto de milla para vehículos eléctricos en la prueba de aceleración (drag racing) de la NHRA (National Hot Rod Association), disputada en el autódromo de Charlotte, EE. UU. El bólido superó el trayecto de 402 metros en unos impresionantes 6,76 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 357 km/h. Con esto, registró el cuarto récord consecutivo de la marca, superando el anterior de 7,62 segundos obtenido con el Cobra Jet 1800.

Este logro muestra la evolución de Ford Racing en el desarrollo de prototipos eléctricos. El programa comenzó con Cobra Jet 1400 y avanzó hacia el Super Cobra Jet 1800 hasta llegar al Cobra Jet 2200, desafiando a los especialistas a pensar de forma diferente sobre la entrega de potencia, el rendimiento de la batería, la calibración, la tracción y cómo empaquetar un rendimiento eléctrico extremo de forma innovadora.

“Cobra Jet 2200 fue construido con el propósito de responder a cuestiones de ingeniería muy puntuales a un nivel altísimo. Para gestionar la potencia, la tracción, la facilidad de mantenimiento y la seguridad en un conjunto que actúa repetidamente bajo carga extrema, el desarrollo de ingeniería se centró en tres etapas críticas: reducción de peso, tren motriz y sistema de protección”, destacó Nick Kuhajda, gerente de Ingeniería de Demostradores de Vehículos Eléctricos de Ford Racing.

Una de las prioridades del equipo fue eliminar al máximo cada kilo para aumentar el rendimiento. Esto se puede ver en la densidad de potencia de los dos motores eléctricos de 1.200 caballos, en el chasis tubular personalizado, en la carrocería de fibra de carbono e incluso en el revestimiento de vinilo estilo NASCAR, 9 kg más ligero que un material estándar.

El desarrollo de ingeniería del Cobra Jet 2200 se centró en tres puntos críticos: reducción de peso, tren motriz y sistema de seguridad. (Foto: Ford) / Ford

“La potencia máxima siempre llama la atención, pero lo principal es cuánta capacidad logró colocar al personal en un conjunto de arrancada altamente optimizado. Cobra Jet 2200 es más de 400 kg más ligero que Super Cobra Jet 1800, que a su vez era 450 kg más ligero que el Cobra Jet 1400”, agregó Nick Kuhajda.

Potencia útil

Cobra Jet 2200 entrega 2.200 caballos de fuerza a las ruedas, pero eso es solo la mitad de la historia. Con 185,26 kgfm de par motor (torque), el próximo desafío fue manejar esta fuerza bruta de forma eficiente entre el neumático y la pista. El embrague centrífugo de acción inversa (RACC), combinado con una transmisión de cinco velocidades sin pedal de embrague (clutchless), ayuda a gestionar esta energía.

“Nuestro equipo desarrolló y patentó el RACC, que permite al vehículo arrancar con tracción directa y luego ‘patinar’ durante los cambios de marcha para evitar que el neumático deslice, manteniendo el control a lo largo de la competencia. Es un puente crítico entre la capacidad bruta y el rendimiento real”, explicó el ingeniero.

Seguridad pirotécnica

El elemento final es la protección. Un disyuntor pirotécnico aísla el sistema de alta tensión cuando es necesario para garantizar la integridad de la operación. Lo hace rompiendo físicamente el circuito de alta tensión con una pequeña detonación, utilizando pirofusibles más ligeros y de acción más rápida que los fusibles térmicos. Ford Racing también desarrolló, en colaboración con la NHRA, un sistema que permite a los grupos de rescate activar el pirofusible desde el exterior del vehículo para garantizar el cuidado en todas las situaciones.

“El tiempo de recorrido y la velocidad de Cobra Jet 2200 son impresionantes. Pero resolver el desafío en el orden correcto —densidad de potencia extraordinaria, control del tren motriz y seguridad al nivel más alto— es un rompecabezas de ingeniería fascinante, especialmente en un automóvil de competición donde todo se resuelve en pocos segundos y 150 vueltas del neumático trasero”, concluyó Kuhajda. “Cada logro trae una nueva meta, amplía la comprensión de nuestros talentos y nos ayuda a crear mejores productos para nuestros clientes”.