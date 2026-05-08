Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El modelo cuenta con 2.200 caballos de potencia y transmisión de cinco velocidades, con un innovador embrague centrífugo de acción inversa. (Foto: Ford)
El modelo cuenta con 2.200 caballos de potencia y transmisión de cinco velocidades, con un innovador embrague centrífugo de acción inversa. (Foto: Ford)
/ Ford
Por Redacción EC

Ford Mustang Cobra Jet 2200 de Ford Racing batió el récord mundial de cuarto de milla para vehículos eléctricos en la prueba de aceleración (drag racing) de la NHRA (National Hot Rod Association), disputada en el autódromo de Charlotte, EE. UU. El bólido superó el trayecto de 402 metros en unos impresionantes 6,76 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 357 km/h. Con esto, registró el cuarto récord consecutivo de la marca, superando el anterior de 7,62 segundos obtenido con el Cobra Jet 1800.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.