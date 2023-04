Ford ha obtenido la patente de un sistema que permite a un carro recuperar su propiedad si el propietario no está al corriente de pago. Ford prevé que el vehículo vuelva por sí solo a la sala de exposición, o a un desguace si su valor es bajo. Pero un experto en seguridad advierte de que el sistema propuesto podría utilizarse para robar vehículos a distancia.

Según revela The Drive, la patente, presentada en 2021 pero concedida esta semana, describe cómo se activaría el sistema si el propietario del vehículo no respondiera a los mensajes que le informan de que se está retrasando en los pagos. A partir de ese momento, se aplicarían una serie de medidas que harían que la conducción del auto fuera, primero, desagradable y, después, imposible. Finalmente, como último recurso volvería por sí solo a la sala de exposición.

El documento dice explícitamente que el sistema, que podría instalarse en cualquier futuro vehículo de la gama del fabricante de automóviles con una conexión de datos sería capaz de “desactivar una funcionalidad de uno o más componentes del vehículo”. Desde el motor hasta el aire acondicionado.

En el caso de los vehículos con capacidad de conducción autónoma o semiautónoma, el sistema podría “trasladar el vehículo de un primer punto a un segundo punto más conveniente para que una grúa remolque el vehículo... trasladar el vehículo de las instalaciones del propietario a un lugar como, por ejemplo, las instalaciones de la agencia de embargos” o, si la entidad crediticia considera injustificable la “viabilidad financiera de ejecutar un procedimiento de embargo”, el vehículo podría conducirse a sí mismo hasta el desguace.

Hacerle ‘la vida imposible’ al dueño del auto

El sistema podría empezar por desactivar funciones como la navegación GPS, el equipo de música o el aire acondicionado, para crear lo que la patente describe como un “cierto nivel de incomodidad” para el propietario. Si esto no funciona, la patente sugiere habilitar el carro para que emita un “sonido incesante y desagradable”, como un timbre o un pitido, cada vez que el propietario entre en el vehículo.

El siguiente paso consistiría en limitar el acceso al vehículo en determinados días u horas, inutilizándolo para el ocio los fines de semana, pero permitiendo al propietario seguir yendo al trabajo y, por tanto, no perjudicando su capacidad para acabar pagando el auto. La patente también sugiere utilizar el GPS para “delimitar geográficamente” ciertas zonas en las que el vehículo quedaría inutilizado.

Si todo lo demás falla, se podría ordenar al auto que condujera por sí mismo hasta un lugar donde una grúa pudiera recogerlo, o incluso que condujera por sí mismo hasta un depósito de embargos. Si el kilometraje del vehículo es alto y su estado es malo, se le podría ordenar que condujera directamente a un desguace para su reciclaje.

Tiene que ser autónomo

Este sistema exigiría, por supuesto, que el vehículo fuera totalmente autónomo, un objetivo persistente pero difícil de alcanzar para los fabricantes de automóviles; no es más posible comprar un auto realmente autónomo ahora que hace 15 años. La propia Ford anunció recientemente que renunciaba a su objetivo de desarrollar una tecnología de conducción autónoma completa, con un coste de US$2.700 millones.

Ford no respondió a una petición de comentarios sobre la patente recién concedida, pero el experto en seguridad Alan Woodward, de la Universidad de Surrey (Reino Unido), afirma que habría riesgos de seguridad con un sistema así.

“Será un fabricante valiente el que lo incorpore de serie a su vehículo”, afirma. Me imagino a un ladrón de carros no sólo encontrando una forma no autorizada de entrar en el sistema, sino también haciendo ingeniería social con usuarios “autorizados” para que le den acceso”.

El hecho de que Ford prevea que los autos autónomos valdrán algún día tan poco que conducirlos ellos mismos a un desguace tenga sentido desde el punto de vista financiero puede dar una pista sobre la naturaleza de esta patente. Puede que no sea algo que el fabricante de automóviles tenga previsto desarrollar a corto plazo. Dicho esto, el hecho de que Ford tenga algún tipo de interés en este tipo de cosas, ya sea sólo por proteger una idea o no, es preocupante. La idea de que tu autos autónomo se vaya porque no has pagado una letra no es agradable, y ten en cuenta que Ford también menciona los carros “semiautónomos” como potencialmente capaces de soportar un sistema como este. Su actual sistema de conducción manos libres “Blue Cruise” bien podría ser “semiautónomo”.

Ford es el único fabricante de automóviles que ha intentado patentar algo así. Hacer que los embargos sean más fáciles para los bancos no está oficialmente en la mente de otras empresas automovilísticas. Esperemos, por el bien de todos los que alguna vez han dejado de pagar algún auto, que siga siendo así.