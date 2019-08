Ford Perú anuncia nuevas versiones para los modelos F-150 y Raptor

Ford Perú anuncia la llegada de la nueva versión de Ford F-150 XLT AT 4X4 doble cabina con motor 3.3L, que se suma a la ya conocida versión Lariat 4X4 AT con un motor 5.0L Ti-VCT V8. Del mismo modo, el Ford Raptor estará disponible en una nueva versión Crew Cab de doble cabina, que destaca por su diseño y altas prestaciones en la práctica del off road.

“Con la incorporación de la F-150 XLT nos estamos enfocando al usuario que utiliza este tipo de vehículos de manera dual: trabajo y personal. Esta versión tiene un precio base de US$ 46.990, lo cual acerca este producto realmente espectacular a muchos más consumidores”, asegura Diego Wallentin, Gerente Comercial de Ford en Perú.

PERFORMANCE BUILT TOUGH

La nueva Ford F-150 versión XLT cuenta con un motor 3.3L Ti-VCT V6 que ofrece 290 HP y 359 Nm de torque. Además, viene con una Transmisión Automática de 6 velocidades con Select Shift.



Por otro lado, el Ford Raptor equipa un motor de 3.5L EcoBoost biturbo, que llega a producir unos 450 HP y 691 Nm de torque a 3500 rpm. Este propulsor llega asociado a una nueva transmisión automática Select Shift de 10 velocidades con control de cambios al volante (Paddle Shift).

Junto a estas impresionantes motorizaciones, ambos modelos incorporan el Sistema Auto Start-Stop que permite un ahorro en el consumo de combustible y la reducción de emisiones de CO2 al desactivar el motor cuando el vehículo está detenido totalmente y activándolo nuevamente al dejar de presionar el freno.

DISEÑO ROBUSTO

Ford F-150 y Ford Raptor tienen una carrocería fabricada con una aleación de aluminio termotratada de alta resistencia que alcanza el estándar militar e industrial. Esta innovación sorprende por la enorme reducción de peso, que les otorga mayor capacidad de carga y arrastre.



En esta versión XLT, el Ford F-150 resalta su imagen con atractivos detalles como la parrilla frontal con dos barras horizontales y dos entradas de aire cromadas. El diseño posterior tiene estampadas las letras “F-150” en la tolva junto a unos aros de aleación de aluminio de 18” con tapas cromadas.

Ford F-150 en su nueva versión XLT AT 4x4 doble cabina con motor 3.3L tiene un precio de USD 46,990 y en la versión Lariat 4x4 está disponible en US$ 55.490 en los colores Gris Metálico, Plata, Blanco Oxford, Rojo Rubí, Azul Jeans, Negro y Blanco Perlado.

Ford Raptor está disponible en los colores Rojo Rubí, Plata, Rojo Race, Azul Velocidad, Negro, Blanco Oxford, Azul Performance y Gris metálico a un precio de US$ 79.990.