Los fabricantes de automóviles Ford y Volkswagen absorberán los activos de la starup Argo AI, dedicada a la conducción autónoma, luego de retirar sus inversiones para el desarrollo de este tipo de tecnología.

Ford fue el primero en eliminar su apoyo. La empresa estima que la tecnología para un automóvil 100% autónomo carecerá de rentabilidad a medio plazo. Más bien, lo considera como un pozo sin fin para sus finanzas, reseñó el sitio especializado en tecnología TechCrunch.

Los motivos de Ford

La marca norteamericana tomó la decisión estratégica de cambiar sus recursos al desarrollo de sistemas avanzados de asistencia al conductor, descartando la tecnología de vehículos autónomos, según su reporte de ganancias del tercer trimestre publicado el pasado miércoles.

Ford experimentó un deterioro antes de impuestos, no en efectivo, de US$ 2,7 mil millones en su inversión en Argo AI. Esto resultó en una pérdida neta de US$ 827 millones.

La decisión fue reforzada también por la incapacidad de Argo de atraer nuevos inversores. Esto mientras que el CEO de Ford, Jim Farley, confirmó que planeaba llevar la tecnología de vehículos autónomos de forma masiva al mercado en 2021.

“Pero las cosas han cambiado, y hay una enorme oportunidad ahora mismo para que Ford devuelva el tiempo -el bien más valioso de la vida moderna- a millones de clientes mientras están en sus coches”, dijo Farley.

“Es una misión crítica para Ford desarrollar grandes y diferenciadas aplicaciones L2+ y L3 (ayudas a la conducción ADAS de nivel 2 y nivel 3) que al mismo tiempo hagan el transporte aún más seguro”, añadió.

A la vez, insinuó que en el futuro podría comprar tecnología de conducción autónoma, en lugar de desarrollarla. “Somos optimistas sobre el futuro de L4 ADAS, pero los vehículos rentables y completamente autónomos a escala están muy lejos y no necesariamente tendremos que crear esa tecnología nosotros mismos”, agregó.

La otra realidad

Por su parte, Volkswagen informó sobre sus planes de destinar la inversión que tenía en Argo AI en su unidad de software Caraid, y así impulsar la conducción autónoma y altamente automatizada junto con Bosch; y con Horixon Robotics, pero en el futuro.

La marca Lyft también era inversor de Argo AI, pero a una escala mucho menor con una participación del 2,5%. A inicios de año, anunció su plan de lanzar mil vehículos autónomos en red de transporte compartido en ciudades como Miami y Austin en los próximos cinco años. Y pese a la dirección de la starup, su estrategia no será afectada.

Cabe destacar que Argo AI es una empresa fundada en 2016. Su objetivo es el desarrollo tecnológico para vehículos autónomos e inteligencia artificial. Logró en 2017 una inversión de US$ 1.000 millones por parte de Ford, durante cinco años.

La empresa logró una inversión de US$ 2.600 millones, con Volkswagen como su otro gran aliado. Todo esto en un contexto en la que la incipiente industria de vehículos autónomos lograba acuerdos impresionantes, aunque con un gran riesgo. Pero la promesa de comercialización se hizo cada vez más complicado, al menos más de lo esperado.

Sin embargo, Pese a las primeras expectativas, el pasado 26 de octubre, durante una reunión general, se informó en Argo AI que algunos de sus empleados recibirán ofertas de los fabricantes, reseñó el sitio especializado TechCrunch.

El futuro de a qué empresas será destinado el capital humano es incierto. También lo es el destino de la tecnología en la que trabajó Argo. Trascendió que el personal, de más de 2.000 empleados, recibirá un paquete de indemnización, con un añadido para quienes no sean recontratados.