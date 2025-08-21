Varios casos recientes señalan que los autos pueden detenerse bruscamente en autopistas a más de 100 km/h, lo que pone en riesgo tanto a sus ocupantes como a los vehículos que circulan detrás. Aunque no existe una advertencia oficial, los reportes apuntan a que diferentes marcas y modelos con frenado automático estarían implicados.

Testimonios de conductores afectados

La conductora Joanna Peyrache denunció haber sufrido un accidente en la autopista de Lyon cuando su Peugeot 208 se detuvo de forma repentina al circular a 120 km/h. Otro vehículo impactó contra el suyo, generando daños materiales aunque sin heridos graves.

Pese a que la policía solicitó una tasación técnica, la fiscalía rechazó el procedimiento por considerarlo demasiado costoso. Al no obtener respuestas de su aseguradora, Peyrache investigó por su cuenta y logró reunir unos 300 testimonios de otros conductores con experiencias similares.

“Las coincidencias son claras: son vehículos con sistemas de asistencia al frenado”, explicó. La conductora evalúa ahora una demanda colectiva contra los fabricantes.

Otro caso es el de Aurélie Tormos, quien perdió a un acompañante cuando el sistema de su vehículo activó los frenos de manera abrupta. La mujer fue condenada por homicidio involuntario, aunque insiste en que se trató de un fallo técnico. “No podemos cambiar lo ocurrido, pero debemos evitar que haya más víctimas”, declaró a FranceInfo.

Respuesta de los fabricantes

Consultado por el problema, el grupo Stellantis, fabricante de Peugeot, Citroën, Alfa Romeo y Vauxhall, explicó que el sistema de frenado de emergencia está diseñado para activarse únicamente cuando el conductor no detecta un obstáculo. Subrayó que la tecnología está homologada y que desde hace un año es obligatoria en todos los vehículos nuevos, mientras que en modelos anteriores era opcional.

Los expertos reconocen, sin embargo, que el sistema puede fallar en ciertas condiciones, como cuando confunde objetos en la vía con peligros reales, lo que ocasiona activaciones innecesarias.

Qué hacer si se sospecha de un fallo

Al no existir un reconocimiento oficial del problema, no se han identificado modelos específicos afectados. Aun así, los especialistas recomiendan que los conductores que perciban activaciones anómalas acudan a un taller autorizado para revisar el sistema.

En muchos vehículos es posible ajustar la sensibilidad del frenado automático o incluso desactivarlo temporalmente desde la configuración del tablero, hasta que el sistema sea evaluado por técnicos especializados.