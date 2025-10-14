Fernando Roca Canales
Fernando Roca Canales

Escucha la noticia

00:0000:00
Fue forjado para el rally, pero ya está en las calles de Lima: ¿cómo es el nuevo Toyota GR Yaris de 304 hp y tracción integral?
Resumen de la noticia por IA
Fue forjado para el rally, pero ya está en las calles de Lima: ¿cómo es el nuevo Toyota GR Yaris de 304 hp y tracción integral?

Fue forjado para el rally, pero ya está en las calles de Lima: ¿cómo es el nuevo Toyota GR Yaris de 304 hp y tracción integral?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El Toyota GR Yaris es uno de esos “juguetes” para adultos que cualquier entusiasta de los autos quisiera probar. No solo por la potencia y el torque, sino por la conducción divertida que ofrece. Es un vehículo hatchback que nació en 2020 y que, en 2024, recibió una actualización para finalmente llegar a Latinoamérica en 2025. Nosotros lo conocimos de primera mano en el circuito de La Chutana y aquí te contamos más detalles de su lanzamiento.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC