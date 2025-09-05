Fuimos a Sayán con la nueva Territory de Ford: ¿cómo se desempeñó en la carretera y cuánto rindió con su motor de 1,5 litros EcoBosst?

En el Perú, la nueva Territory se ofrece en dos versiones: Trend y Titanium. Probamos esta última, que básicamente se distingue por contar con un mejor equipamiento, aunque la motorización es la misma.

¿Por qué es un SUV del segmento C? La respuesta está en sus dimensiones: mide 4.685 mm de largo, 1.935 mm de ancho y 1.706 mm de alto. Con estas cifras, se posiciona como uno de los SUV compactos más grandes de su segmento, en el que compite modelos como el Toyota RAV4, Hyundai Tucson o Kia Sportage. Su peso neto es de 1.605 kg y el bruto alcanza los 2.025 kg.

El motor es un 1.5 litros EcoBoost que desarrolla 158 hp y 248 Nm, asociado a una transmisión de doble embrague de siete velocidades. Con esos datos, la relación peso-potencia es de 10,15 kg/hp, una buena prestación en su categoría. En la práctica, acelera de 0 a 100 km/h en unos 9,5 segundos, cifra más que aceptable. Eso sí, se consigue sobre todo en modo Sport o en modo secuencial.

Son cuatro modos de conducción los que ofrece: normal, eco, sport y sendero. Durante nuestra ruta a Sayán, utilizamos los tres primeros modos, aunque mayoritariamente estuvimos en “normal”. Fuimos dos personas, que en conjunto representan un peso máximo de 150kg. El aire acondicionado estuvo al mínimo, ya que el clima estaba templado.

Bajo esas condiciones, nuestro consumo de combustible en la ciudad fue 32 km/galón, mientras que en carretera alcanzó hasta 45 km/galón. Considerando su tanque de combustible de 60 litros ( 15,7 galones), la autonomía podría variar entre 502 y 706 km.

Respecto a la experiencia de manejo, a diferencia del nuevo Bronco y Bronco Sport que también probamos, el turbolag del motor 1,5 EcoBoost se percibe con más facilidad, especialmente antes de las 2.500 rpm. En el caso de la nueva Territory, este efecto se logra mitigar activando el modo Sport.

En nuestra experiencia, este efecto lo percibimos ciertamente durante la ciudad. En carretera pasa desapercibido, ya que al tomar la Autopista Panamericana Norte, colocamos el control de velocidad crucero adaptativo y mantuvimos un ritmo constante en casi todo el tramo.

Sobre la transmisión DCT de siete marchas, sorprende la suavidad con la que ingresan los cambios sin mayor sobresalto en las revoluciones. En esta actualización, la nueva Territory presenta una perilla en la consola central para realizar los cambios, mientras que en el centro se ubica el botón de “L”, el cual está diseñado para mayor potencia en pendientes o terrenos difíciles.

En cuanto a la frenada, los discos son de gran tamaño y el desempeño es contundente. Durante el tramo Huaral-Sayán, la pista asfaltada dio paso inesperadamente a una trocha. Íbamos a 80 km/h y debimos frenar casi en seco. Aun así, los frenos de disco en las cuatro ruedas respondieron con seguridad y, gracias a los sistemas ABS + EBD, mantuvimos la estabilidad y la dirección.

El esquema de suspensión es independiente en ambos ejes. Adelante utiliza una de tipo McPherson y atrás una Multi-link, las cuales están diseñadas para ofrecer comodidad en la marcha. De igual modo, al ser independientes, casi siempre se mantiene el contacto con el suelo, manteniendo la tracción y haciéndolo más seguro.

Durante la salida de Lima, el tráfico nos atrapó y, en ese sentido, hay algunas funciones que permiten un trayecto más relajado, tales como el autohold y la opción de desactivar el apagado automático. Si bien es una función que permite ahorrar combustible cuando el vehículo está detenido, produce una respuesta tardía cuando no quieres perder el paso ni menos la fila en el tráfico limeño.

Por otro lado, si es que vas saliendo desde una de las pendientes del Circuito de la Costa Verde en Lima, ofrece un asistente de ascenso y descenso que permite frenar el carro en esas situaciones, evitando que el carro se desplace hacia atrás y genere preocupación en el conductor. Sencillamente, es más fácil de conducir.

Este SUV también ofrece una buena visibilidad tanto de día como de noche gracias a sus faros LED delanteros y traseros. Los espejos exteriores son abatibles eléctricamente y cuenta con unas barras de techo en sentido horizontal.

Los neumáticos en esta versión Titanium tienen la medida 235/50R19, mientras que el aro de 19″ es de aluminio con acabado gris. Al menos en esta ruta mayoritariamente compuesta de asfalto, no tuvimos ningún problema, puesto que el perfil del neumático es lo suficientemente alto como para no raspar en trochas ligeras.

Al interior, la nueva Territory es amplia: hay espacio de sobra para las piernas y la cabeza de los ocupantes de los asientos delanteros y traseros. De hecho, la distribución del espacio se nota que está enfocada más en el espacio para los ocupantes. Por esa misma razón, el maletero ofrece 448 litros de capacidad, siendo una cifra que se ubica por debajo del promedio (550 litros) que se ofrece en su segmento.

En cuestión de comodidad, los asientos están tapizados en cuero negro/café y los delanteros se regulan eléctricamente. Asimismo, son calefaccionados y ventilados. El aire acondicionado es bi-zona con salidas de aires para las plazas traseras, en tanto que el techo panorámico es eléctrico.

Sobre la computadora a bordo, en esta versión es de 12,3″. Es fácil de manipular desde los botones en el volante. Por su parte, la pantalla de infoentretenimiento es de 12″ con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico. El sistema de audio cuenta con puertos USB y ocho parlantes, que brindan una experiencia muy conectada.

La sensación que nos deja el equipamiento es que no necesitas ser un experto en la tecnología para acoplarte a su sistema, ya que termina siendo intuitivo. Adicionalmente, también ofrece un cargador inalámbrico y un sistema de cámaras 360°.

Respecto a la seguridad ofrece seis airbags, control de tracción, control electrónico de estabilidad y un sistema de asistentes denominado Ford Co-Pilot 360°. Este ofrece varios sistemas, tales como sistema de información de punto ciego, sistema de alerta de tráfico cruzado, asistente de pre-colisión y frenado automático de emergencia, entre otros.