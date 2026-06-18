La industria automotriz vive una auténtica fiebre por los SUV electrificados de aspecto robusto. Sin embargo, pocos modelos han llamado tanto la atención recientemente como el nuevo Geely Galaxy Cruiser 700, un todoterreno híbrido enchufable que combina una estética inspirada en los grandes íconos del off-road con cifras que, hasta hace pocos años, parecían reservadas para vehículos de altas prestaciones.

Presentado como la versión de producción del concept Galaxy Cruiser mostrado anteriormente por la marca china, el nuevo modelo busca competir directamente con referentes como el Land Rover Defender y otros SUV todoterreno electrificados que han surgido en China durante los últimos años.

A primera vista, el Galaxy Cruiser 700 transmite una imagen de fortaleza. Su carrocería cuadrada, los pasos de rueda marcados, la rueda de repuesto montada en el portón posterior y la elevada distancia al suelo recuerdan a los clásicos vehículos diseñados para enfrentar terrenos difíciles.

Pero lo más llamativo no está en su diseño, sino en lo que esconde bajo la carrocería.

Geely ha confirmado que el SUV empleará un sistema híbrido enchufable compuesto por un motor de combustión y tres motores eléctricos. Uno de ellos impulsa el eje delantero, mientras que los otros dos actúan sobre el eje trasero, configurando un sistema de tracción integral de gran capacidad. La potencia combinada alcanza los 830 kW, equivalentes a unos 1.129 hp.

Para poner la cifra en perspectiva, se trata de una potencia superior a la de muchos superdeportivos de marcas tradicionales y muy por encima de la que ofrecen la mayoría de SUV del mercado.

La marca también promete una autonomía superior a los 1.100 kilómetros gracias a la combinación entre el motor térmico y el sistema eléctrico. Esto le permitiría realizar largos viajes sin depender constantemente de estaciones de carga, uno de los principales argumentos de los híbridos enchufables frente a los vehículos 100% eléctricos.

Las capacidades todoterreno tampoco parecen ser un simple ejercicio de marketing. El Galaxy Cruiser 700 contará con un sistema inteligente capaz de alternar entre tracción delantera, trasera o integral según las condiciones del terreno. Además, incorporará funciones como desplazamiento lateral tipo “crab walk”, giro prácticamente sobre su propio eje, detección de vadeo y una profundidad de cruce de agua de hasta 800 milímetros.

Otro detalle llamativo es la incorporación de comunicación satelital y una arquitectura electrónica avanzada apoyada por inteligencia artificial para gestionar distintos sistemas del vehículo.

Aunque Geely todavía no ha revelado todos los detalles técnicos ni su precio definitivo, el Galaxy Cruiser 700 deja claro hacia dónde se dirige la industria china. La electrificación ya no solo busca reducir consumos o emisiones; ahora también pretende conquistar segmentos tradicionalmente dominados por grandes motores de combustión.

Si cumple lo que promete, este SUV podría convertirse en uno de los lanzamientos más sorprendentes de los próximos años y en un nuevo desafío para las marcas históricas del mundo off-road.