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El nuevo y primer SUV todoterreno de Geely está más cerca de su estreno, y la marca anticipó sus increíbles cifras de propulsión. (Foto: Geely)
El nuevo y primer SUV todoterreno de Geely está más cerca de su estreno, y la marca anticipó sus increíbles cifras de propulsión. (Foto: Geely)
/ Geely
Por Redacción EC

La industria automotriz vive una auténtica fiebre por los SUV electrificados de aspecto robusto. Sin embargo, pocos modelos han llamado tanto la atención recientemente como el nuevo Geely Galaxy Cruiser 700, un todoterreno híbrido enchufable que combina una estética inspirada en los grandes íconos del off-road con cifras que, hasta hace pocos años, parecían reservadas para vehículos de altas prestaciones.

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