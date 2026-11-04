A una semana de la llegada del Papa León XIV al Perú, General Motors Perú presentó oficialmente junto la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Peruana los Papamóviles Chevrolet que serán utilizados durante la visita apostólica del Santo Padre, prevista del 11 al 16 de noviembre.

Se trata de dos unidades del conocido modelo de camioneta Chevrolet Colorado, pickup de grandes prestaciones, que fueron acondicionadas siguiendo los parámetros técnicos exigidos por el Vaticano para asegurar que el Papa León XIV cumpla su agenda de actividades con seguridad y comodidad durante su estancia en el país.

La ceremonia de entrega se realizó en la sede de la Nunciatura Apostólica, donde se exhibió una de las unidades acondicionada especialmente para los desplazamientos del Sumo Pontífice. El encuentro contó con la participación del cardenal Carlos Castillo, arzobispo metropolitano de Lima; monseñor Paolo Rocco Gualtieri, nuncio apostólico en el Perú; monseñor Carlos García Camader, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana; el cardenal Pedro Barreto, arzobispo emérito de Huancayo; Angello Tangherlini, ministro de Transportes y Comunicaciones; y Diego Novoa, country manager de General Motors Perú, entre otras autoridades civiles y eclesiásticas del país.

Durante la presentación se realizó la entrega simbólica del vehículo a monseñor Paolo Rocco Gualtieri, Nuncio Apostólico en Perú, como parte del compromiso de General Motors de contribuir con su contingente técnico para facilitar la movilidad de la comitiva oficial durante la visita del Santo Padre. Ambas unidades fueron fabricadas y adaptadas por General Motors en Brasil y se trasladaron hasta el Perú en un avión carguero Boeing 767-300F de la aerolínea LATAM Cargo. Una vez concluida la agenda del Papa León XIV, ambas unidades serán entregadas formalmente a la Nunciatura Apostólica, para su utilización en las actividades apostólicas que realiza en el país.

Los Papamóviles,modelos Chevrolet Colorado fabricados por General Motors con una carga total de seis toneladas, permitirán el acercamiento del Papa con el pueblo desde el primer día de su gira. Foto: Andina

Diego Novoa destacó la importancia de este proyecto para la compañía y compartió detalles del proceso de preparación de las unidades que trasladarán al Santo Padre durante su visita, destacando el trabajo de los equipos de Ingeniería y Manufactura de GM Brasil que hicieron posible la preparación de ambos vehículos en un tiempo récord de apenas 24 días.

“Para General Motors una vez más es un gran honor ser parte de la visita de Su Santidad al Perú. Desde el anuncio de su llegada, mantuvimos una coordinación cercana con las autoridades civiles y eclesiásticas para poner a su disposición nuestros vehículos y asumir el desafío de preparar los papamóviles. Ha sido un importante esfuerzo de ingeniería, producción y logística, el cual asumimos con profunda responsabilidad. Nos llena de orgullo contribuir a que el Santo Padre pueda desplazarse de manera segura durante su visita”, señaló Novoa.

Por su parte, monseñor Paolo Rocco Gualtieri, Nuncio Apostólico en Perú, agradeció el aporte de General Motors y destacó el trabajo conjunto de las instituciones que participan en los preparativos para recibir al Santo Padre. “La visita del Papa León XIV representa para muchos fieles como un retorno a casa, considerando el pasado misionero del Papa y su labor como obispo de Chiclayo. Esta visita será una oportunidad de encuentro y renovación de la fe para el pueblo peruano. El papamóvil facilitará la cercanía del Santo Padre con los fieles que lo acompañarán durante sus recorridos. Agradecemos a General Motors por su colaboración, que se suma al esfuerzo conjunto de quienes trabajamos para recibirlo en nuestro país”, expresó Gaultieri.

En total, serán dos los Papamóviles Chevrolet que acompañarán al Pontífice durante sus recorridos. Debido a las distancias entre las ciudades y a las necesidades de la agenda, una unidad estará destinada a los desplazamientos en Lima y Cusco, mientras que la segunda atenderá las actividades previstas en Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba y Pucallpa.

A estos vehículos se sumará una flota de ocho camionetas Chevrolet Traverse, que estarán distribuidas en las distintas ciudades para el traslado de la delegación oficial y como unidades de respaldo, en caso de que el Santo Padre requiera movilizarse en un vehículo cerrado por las condiciones climáticas o del terreno.

Chevrolet Colorado especialmente adaptadas para la visita

Los papamóviles fueron desarrollados sobre la base de dos pickups Chevrolet Colorado, fabricadas en la planta de General Motors en São José dos Campos, Brasil. Su transformación estuvo a cargo de Engesig, compañía especializada en la preparación de vehículos especiales, siguiendo los diseños del equipo de ingeniería de GM Brasil y los requerimientos técnicos establecidos por el Vaticano.

Estas unidades incorporan un motor Turbo Diésel 2,8 L de 204 HP de potencia y 510 Nm de torque; cuentan con tracción 4x4 para caminos exigentes, con una transmisión automática de 8 velocidades y una suspensión refinada. En materia de seguridad, disponen de avanzadas asistencias de conducción, 6 airbags y elementos adicionales que ofrecen máxima protección y prevención.

Entre las principales adaptaciones efectuadas a las Colorado para su transformación en papamóviles destacan la modificación estructural y funcional de la cabina y la tolva para la incorporación de un piso plano con alfombra sobre el cual se fija el asiento papal y dos asientos para acompañantes, la incorporación de un sistema de escaleras retráctiles de acceso posterior diseñada específicamente para estas unidades y espacios para el personal de seguridad del Papa.

También se incorporaron elementos de seguridad como pasamanos y soportes, para que el Papa pueda realizar sus desplazamientos de pie o sentado, con total comodidad y seguridad; así también se realizó una modificación en el techo para permitir la comunicación entre el Papa y el conductor, conforme al requerimiento del Vaticano.

Ambas unidades incorporan una cabina desmontable, diseñada especialmente para estos vehículos, que está equipada con paneles transparentes que permiten al Santo Padre mantener contacto visual con los fieles durante sus recorridos. El proceso de transformación se realizó en apenas 24 días, e incluyó pruebas técnicas y de funcionamiento de los sistemas incorporados.

Se trata de la cuarta ocasión que General Motors brindará soporte para la movilización del Santo Padre en la región. Anteriormente efectuó la adaptación de dos camionetas Chevrolet Traverse que se utilizaron para la visita del Papa Francisco a Colombia y Perú en 2018, así como la fabricación de una unidad basada en la pickup Chevrolet D-Max para la visita de Francisco a Ecuador.

Una vez concluida la visita apostólica, ambos papamóviles serán exhibidos durante un período limitado en concesionarios Chevrolet de Lima, donde el público podrá conocer de cerca los vehículos utilizados por el pontífice. Posteriormente, serán entregados formalmente en donación a la Nunciatura Apostólica en el Perú, institución que determinará su uso futuro.