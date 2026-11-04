La ceremonia de entrega se realizó en la sede de la Nunciatura Apostólica, donde se exhibió una de las unidades acondicionada especialmente para los desplazamientos del Sumo Pontífice.
La ceremonia de entrega se realizó en la sede de la Nunciatura Apostólica, donde se exhibió una de las unidades acondicionada especialmente para los desplazamientos del Sumo Pontífice.
/ Diego Barrio de Mendoza
Por Redacción EC

A una semana de la llegada del Papa León XIV al Perú, General Motors Perú presentó oficialmente junto la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Peruana los Papamóviles Chevrolet que serán utilizados durante la visita apostólica del Santo Padre, prevista del 11 al 16 de noviembre.

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