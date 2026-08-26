En el modo de conducción 100% eléctrico, el RAV4 PHEV tiene una autonomía de hasta 70 km. (Foto: Fernando Roca)
En el modo de conducción 100% eléctrico, el RAV4 PHEV tiene una autonomía de hasta 70 km. (Foto: Fernando Roca)
/ Fernando Roca
Por Redacción EC

La transición hacia una movilidad de menores emisiones en el Perú requiere alternativas que respondan a las condiciones de infraestructura, territorio y necesidades de los usuarios. Bajo esta premisa, Toyota del Perú participa en GESS 2026, un espacio que reúne a representantes del sector privado, academia, sociedad civil y Estado para abordar desafíos de gestión social, innovación y sostenibilidad. En este contexto, la compañía presenta su estrategia de Múltiples Opciones Tecnológicas, que propone distintos caminos para avanzar hacia la carbono neutralidad.

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