La transición hacia una movilidad de menores emisiones en el Perú requiere alternativas que respondan a las condiciones de infraestructura, territorio y necesidades de los usuarios. Bajo esta premisa, Toyota del Perú participa en GESS 2026, un espacio que reúne a representantes del sector privado, academia, sociedad civil y Estado para abordar desafíos de gestión social, innovación y sostenibilidad. En este contexto, la compañía presenta su estrategia de Múltiples Opciones Tecnológicas, que propone distintos caminos para avanzar hacia la carbono neutralidad.

La estrategia contempla vehículos híbridos eléctricos auto-recargables, híbridos eléctricos enchufables, 100% eléctricos, celdas de hidrógeno y combustibles de menores emisiones. La propuesta responde a una realidad concreta: las condiciones para adoptar nuevas tecnologías no son iguales en todos los mercados. Por ello, Toyota plantea una transición progresiva que permita reducir emisiones desde hoy con las alternativas que mejor se adapten a las condiciones disponibles, mientras se desarrollan la infraestructura y capacidades necesarias para ampliar la adopción de otras tecnologías.

En el Perú, los datos muestran una transición en curso. Durante el primer semestre del 2026, se comercializaron 8.285 vehículos electrificados, de los cuales 3.230 fueron híbridos ligeros (MHEV), 3.724 híbridos eléctricos auto-recargables (HEV), 804 híbridos eléctricos enchufables (PHEV) y 527 vehículos 100% eléctricos (BEV), según cifras de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), con base en registros de SUNARP. A ello se suma una infraestructura de carga aún en desarrollo: a agosto de 2026 se contabilizaban 54 cargadores eléctricos frente a 3,600 estaciones de gasolina y diésel (Osinergmin y la AAP).

El Toyota Corolla Cross híbrido es el carro más vendido en el Perú. (Foto: Fernando Roca)

Esta visión de entender primero el contexto antes de definir una solución también fue abordada por Oscar Chero, gerente ejecutivo de la división de Movilidad y Asuntos Corporativos de Toyota del Perú, en el panel “¿Cómo innovar?”, realizado este martes como parte del eje Innovación de GESS 2026. En su intervención, destacó que la innovación parte de comprender el problema y la realidad de las personas antes de definir una respuesta.

“Para nosotros, innovar significa cuestionar la manera tradicional en que respondemos a una necesidad. Partimos de principios como Genba y Genshi Gembutsu, que nos llevan a acercarnos a la realidad y entenderla antes de definir una solución. En movilidad, esto significa reconocer que la infraestructura, la matriz energética y las necesidades no son iguales en todos los territorios. Por eso trabajamos con Múltiples Opciones Tecnológicas: distintas rutas hacia un mismo objetivo, reducir emisiones y avanzar hacia la carbono neutralidad”, señaló Chero.

Como ejemplo de esta estrategia, Toyota exhibe la RAV4 PHEV, una híbrida enchufable que combina conducción eléctrica con un motor de combustión y un enchufe, que puede generar entre 50% y 60% menos emisiones bajo el criterio “tanque a la rueda”, dependiendo de las condiciones de uso. Esta tecnología se suma a la híbrida auto-recargable que ya se tiene se encuentra en nuestro país desde el 2009 y permite ampliar las opciones de electrificación de Toyota.

GESS 2026, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), se desarrolla del 18 al 20 de agosto en el Centro de Convenciones de Lima bajo los ejes de innovación, confianza y sostenibilidad. Los asistentes podrán visitar el stand de Toyota del Perú para conocer la RAV4 PHEV y recibir información sobre las distintas tecnologías de movilidad que forman parte de su estrategia de movilidad sostenible.