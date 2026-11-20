Después de 13 años de espera, el videojuego Grand Theft Auto 6 llegó oficialmente el 19 de noviembre para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. La nueva entrega de Rockstar Games no solo presenta una versión renovada de Vice City, inspirada en Miami, sino también un extenso catálogo de vehículos basados en modelos de marcas reconocidas de la industria automotriz.

Aunque el estudio no utiliza nombres comerciales reales, las referencias son fáciles de identificar. Por ejemplo, Grotti representa a Ferrari; Pegassi, a Lamborghini; Progen, a McLaren; Benefactor, a Mercedes-Benz; y Übermacht, a BMW.

Entre los modelos que más llaman la atención figura el Grotti Cheetah, un deportivo de motor central cuya silueta recuerda al Ferrari Testarossa de los años noventa. También aparece el Pegassi Tempesta, inspirado en los superdeportivos de Lamborghini, y el Progen Emerus, que toma como referencia al McLaren Senna.

La propuesta también incluye vehículos estadounidenses. El Invetero Coquette evoca al Chevrolet Corvette C8, mientras que el Declasse Mamba GT recuerda al Shelby Daytona Coupé. Para quienes prefieren los todoterrenos, el Vapid Riata Classic presenta rasgos del primer Ford Bronco.

Uno de los superdeportivos del GTA VI perseguidos por el carro de policía. (Foto: Rockstar Games) / Rockstar Games

La cultura de personalización también tiene un espacio importante. El Albany Buccaneer y el Albany Manana representan estilos lowrider y donk, con suspensiones modificadas, carrocerías personalizadas y llantas de grandes dimensiones.

Del videojuego a las calles

Uno de los detalles más particulares de esta entrega es que Rockstar Games llevó seis de sus vehículos virtuales al mundo real. Para hacerlo, trabajó con el taller californiano West Coast Customs, conocido por sus transformaciones automotrices en el programa Pimp My Ride.

Los especialistas recrearon los diseños digitales y los fotografiaron en Miami. Incluso circularon por vías públicas con matrículas del ficticio estado de Leonida, donde se desarrolla la historia.

Rockstar todavía no ha publicado un listado oficial completo de los vehículos del juego. Las recopilaciones disponibles se basan en imágenes, tráileres y secuencias difundidas hasta el momento.