GWM presentó en el Perú sus nuevas camionetas Haval H6 y H9: hasta con tracción 4x4, motores de 2,0 litros turbo, y desde US$26.490

“Con la llegada de los nuevos Haval H6 y H9 reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer SUVs potentes, seguras y tecnológicamente superiores. Queremos que las familias y profesionales peruanos encuentren en Haval una marca que entiende sus necesidades y los acompaña en cada etapa de su vida”, señaló Francisco Accinelli, gerente de GWM en Perú.

Newsletter exclusivo para suscriptores Gisella Salmón selecciona notas exclusivas con un enfoque especializado, cada lunes.

Esta doble presentación no solo amplía la gama de SUV que la firma china ofrece, sino que también refuerza la que fue la primera línea de SUV en el Perú: nos referimos a Haval. Si bien el primer vehículo comercial de Great Wall que llegó al Perú fue la pick-up Deer en 2006, el primer SUV familiar fue el 3 o Haval H3 en 2009.

Por aquellos años, ambos modelos estaban bajo la firma de Great Wall. Es decir, no existía Haval como marca. En ese sentido, en Perú fue llamado Great Wall 3 y en otros países se le conocía como Great Wall Haval H3.

El H3 es el padre de la familia Haval. (Foto: GWM) / GWM

En 2013, debido a su crecimiento mundial, Great Wall Motors se convirtió en una gran compañía que creó Haval como una submarca mundial. Esa nueva estructura operativa no llegó al Perú inmediatamente, sino que se concretó en 2015. En ese año, Haval hizo su presentación oficial como marca, presentando al H6 como su primer SUV. En tanto, Great Wall Motors como tal se quedó con los pick-up Wingle, el sedán Vollex C30, el crossover M4, entre otros. Después, lanzó el pick-up Poer y, debido a su buen impacto mundial, decidió convertirla en una marca. Lo mismo sucedió con la línea Tank.

“Great Wall Motors nació como una marca dedicada exclusivamente a las pick-up. Luego nos aventuramos en la fabricación de SUV y, desde el 2005, comenzamos a comercializar la H3 a nivel mundial. De ahí quedó la icónica ‘H’, que por un tiempo se dejó de lado y que hoy retomamos con fuerza. Este símbolo es el bloque que representa a la línea Haval y con el que el público la identifica”, sostuvo Accinelli.

Sobre el renovado Haval H6

Siendo el H6 el modelo bandera de Haval, su desarrollo ha sido exhaustivo. De hecho, este modelo lanzado en 2011 en el Salón de Shanghái ya está cursando su tercera generación. La primera fue del 2011 al 2017, la segunda del 2017 al 2020 y la tercera del 2020 a la actualidad. Entonces, durante este lanzamiento se está presentando la actualización o facelift de su generación.

En ese sentido, se mantiene sobre la plataforma tecnológica modular L.E.M.O.N y también sus dos versiones gasolineras y una híbrida.Las que tienen motor a combustión equipan un propulsor de 2,0 litros turbo que genera 228 hp y 380 nm, cuando está asociado a una transmisión de doble embrague con nueve velocidades. La versión Supreme 4x2 cuenta con tracción delantera, mientras que Supreme 4x4 es tracción a las cuatro ruedas 4WD.

La versión Supreme 4x4 incluye tracción integral inteligente y seis modos de conducción, incluido off-road. (Foto: GWM) / GWM

En el caso de la versión electrificada, funciona como un híbrido autorecargable. Es decir, se combina la potencia del motor a combustión con la del motor eléctrico para mover las ruedas, con la posibilidad de arrancar y circular 100% sin recurrir al motor térmico. El motor gasolinero es de 1,5 turbo y genera 147 hp y 230 nm, mientras que el eléctrico produce 177 hp y 300 nm, desarrollando 243 hp y 530 nm de torque combinados. Para esta variante, la transmisión es híbrida dedicada de tres velocidades y la tracción es únicamente delantera.

Lo que sí es exactamente igual en las tres versiones es la mecánica. La dirección es asistida eléctricamente, la suspensión delantera es McPherson, la suspensión trasera es Multi-link, los frenos delanteros integran discos ventilados, mientras que los traseros son sólidos.

Hasta 6 airbags y más de 20 asistencias avanzadas a la conducción lo convierten en uno de los SUVs más seguros de su segmento. (Foto: GWM) / GWM

En términos de dimensiones, mide 4.703 mm de largo, 1.886 mm de ancho y 1.730 mm de alto, mientras que la distancia entre ejes es 2.738 mm y la distancia al suelo alcanza los 170 mm. Los neumáticos utilizan la medida 225/55R19, la capacidad de pasajeros es cinco y el tanque de combustible es de 16 galones (60 litros).

Entre otros detalles, la versión gasolinera incorpora hasta seis modos de manejo, comando por voz, una pantalla táctil de 14,6″ con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto, el sunroof panorámico, el cargador inalámbrico y la vista panorámica de 540° que combina cámara 360° con proyección del chasis transparente de 180°. Además, suma seis airbags y 20 asistencias avanzadas a la conducción para una experiencia de manejo más segura y personalizada.

En caso de emergencia, el H6 cuenta con desbloqueo automático de puertas y corte de combustible tras una colisión. (Foto: GWM) / GWM

Por su parte, con la excepción de que solo cuenta con cuatro modos de manejo, la versión híbrida Haval H6 HEV combina todo el equipamiento señalado en el párrafo anterior, con un 45% de ahorro en combustible. De acuerdo con datos de GWM, logra un consumo mixto de 18,4 km/litro, equivalente a 70 km/galón. Asimismo, es un modelo que emite menos emisiones de CO₂ y sonoras.

Respecto a los precios, la versión Supreme 4x2, Supreme 4x4 y Supreme Plus 4x2 HEV se ofrecen desde US$26.490, US$28.490 y US$31.990, respectivamente.

Sobre la nueva Haval H9

Este es un SUV totalmente nuevo para el Perú, aunque realmente viene construyendo su propia historia por el mundo desde el 2014. Este modelo de tres filas de asientos era muy diferente al que hoy GWM presenta, ya que tenía un carácter más urbano. Su diseño era similar al H6, pero con proporciones más grandes. No obstante, GWM decidió darle una nueva personalidad a esta “bestia” de casi cinco metros de largo. Mudó su producción a la misma planta donde actualmente se produce la submarca Tank y adivinen qué pasó...

Con diseño robusto, motor turbo y alma todoterreno, el Haval H9 se posiciona como una alternativa de lujo y aventura en el segmento SUV. (Foto: GWM) / GWM

Efectivamente, el H9 se dotó de varias características que lo convierten en un SUV familiar de siete plazas apto para realizar actividades verdaderamente off-road. Eso es porque cuenta con tracción a las cuatro ruedas, bajo un sistema 4WD. Pero no es todo, ya que cuenta con una caja reductora que le permite sumar el modo de tracción 4 Low, haciéndolo más capaz. Adicionalmente, integra un bloqueo de diferencial controlado electrónicamente en el eje trasero.

La tracción 4WD con reductora (4L) convierte al H9 en un todoterreno de verdad, capaz de afrontar rutas exigentes. (Foto: GWM) / GWM

Está disponible en una sola versión que ofrece un motor de 2,0 litros turbo de cuatro cilindros. Este propulsor desarrolla 215 hp y 380 nm, cuando está asociado a una transmisión automática de ocho velocidades ZF. La dirección es asistida eléctricamente, la suspensión delantera es de doble horquilla y la suspensión posterior no independiente Multi-link. Básicamente, es una configuración no tan blanda, orientada al off-road. A diferencia del H6, el sistema de frenos utiliza discos ventilados en las cuatro ruedas.

Este SUV cuenta con una transmisión automática ZF de 8 velocidades, reconocida por su eficiencia y suavidad. (Foto: GWM) / GWM

En materia de dimensiones, mide 4.950 mm de largo, 1.960 mm de ancho y 1.930 mm de alto, mientras que la distancia entre ejes es 2.850 mm y la distancia al suelo alcanza los 224 mm. Los neumáticos utilizan la medida 265/55R19, la capacidad de pasajeros es siete y el tanque de combustible es de 21 galones (80 litros).

Su diseño robusto y versátil se complementa con un interior amplio y tecnológico, donde destacan la pantalla táctil de 14,6″ compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico, el cargador inalámbrico, el sunroof panorámico y la vista panorámica de 540°, que integra una cámara 360° junto a una proyección con chasis transparente de 180°.

La cabina del H9 sorprende con un interior tecnológico: pantalla táctil de 14,6 pulgadas con conectividad inalámbrica. (Foto: GWM) / GWM

En términos de seguridad, incorpora seis airbags y 12 asistencias avanzadas a la conducción, como frenado de emergencia, control crucero todoterreno, entre otros. Finalmente, respecto al precio, su única versión 2,0 AT 4X4 Supreme Plus se ofrece desde US$38.990.