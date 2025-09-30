Fernando Roca Canales
Fernando Roca Canales

Escucha la noticia

00:0000:00
GWM presentó en el Perú sus nuevas camionetas Haval H6 y H9: hasta con tracción 4x4, motores de 2,0 litros turbo, y desde US$26.490
Resumen de la noticia por IA
GWM presentó en el Perú sus nuevas camionetas Haval H6 y H9: hasta con tracción 4x4, motores de 2,0 litros turbo, y desde US$26.490

GWM presentó en el Perú sus nuevas camionetas Haval H6 y H9: hasta con tracción 4x4, motores de 2,0 litros turbo, y desde US$26.490

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Great Wall Motors presentó en el Perú al nuevo H9 y la actualización del H6. El primero es un SUV de casi cinco metros de largo y de tres filas de asientos que sorprende por su tracción 4WD con reductora (4L), mientras que el H6 recibe una mejora en el diseño y equipamiento, manteniendo su versión híbrida con 45% de ahorro de combustible. El Comercio estuvo presente en este doble lanzamiento y conoció sus principales características, precios y cualidades. Aquí te contamos los detalles.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC