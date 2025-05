¿Por qué es la versión más potente? Esto se debe a que la otra versión del Poer AT viene equipada con un motor turbodiésel de 2.0 litros que entrega 161 hp y 400 Nm. Por lo tanto, la versión de 2.4 litros es superior en 20 hp y 80 Nm. Un detalle importante es que ambas versiones se comercializan de forma paralela, permitiendo al usuario elegir la opción que más le convenga. Como era de esperarse, existe una diferencia significativa entre sus precios: la Poer 2.4 AT se ofrece desde US$33,490, mientras que la Poer 2.0 AT está disponible desde US$26,990.

Específicamente, el GWM Poer AT emplea el motor 4D24, un cuatro cilindros en línea con 16 válvulas y turbocompresor. El diámetro por carrera es de 86 x 102 mm, con una relación de compresión de 16:1. La potencia máxima es de 181 hp a 3,600 rpm, y el torque máximo es de 480 Nm entre 1,500 y 2,500 rpm. El sistema de inyección es Common Rail Bosch de 2,000 BAR.

“El lanzamiento de la nueva Poer 2.4 Automática en el mercado peruano refuerza nuestro compromiso de seguir liderando en el segmento de pick ups, ya que siempre buscamos ofrecer vehículos con buena potencia, alta fiabilidad y un desempeño superior tanto para la ciudad como en condiciones off-road”, señaló Francisco Accinelli, gerente de GWM en Perú.

Accinelli también destacó que no solo se trata de una versión con un nuevo motor, sino que también se ha actualizado la transmisión. Ya no utiliza una caja ZF de 8 velocidades como la versión 2.0, sino una de 9 velocidades, también de origen alemán. En consecuencia, los cambios de marcha son más cortos y el motor entrega potencia desde bajas revoluciones. Durante la presentación, también se informó que esta nueva transmisión tiene una capacidad de torque máxima de 750 Nm.

En cuanto a su mecánica, la dirección es asistida eléctricamente; la suspensión delantera es independiente de doble horquilla, mientras que la trasera es rígida con ballestas longitudinales (muelles). El sistema de frenos cuenta con discos ventilados en las cuatro ruedas.

El Poer 2.4 AT es más capaz para el off-road, gracias a su mayor torque. (Foto: GWM) / GWM

Respecto a la tracción 4x4, el vehículo está equipado con una caja de transferencia con sistema TOD (Torque on Demand) BorgWarner. Este sistema de tracción integral permanente distribuye la potencia de forma variable entre los ejes delantero y trasero, en función de las condiciones de tracción. Por ello, no cuenta con modos 2H o 4H, pero sí con 4L. Los modos de conducción disponibles son: Eco, Normal, Sport y 4L.

Además, incorpora un diferencial trasero con bloqueo electrónico para mejorar su capacidad todoterreno. Según GWM, este bloqueo no debe utilizarse a más de 40 km/h, siendo útil principalmente en situaciones complejas, como el conocido “cruce de puentes”.

Otro detalle importante es que el chasis de largueros ha sido reforzado y se ha añadido una protección inferior para salvaguardar zonas sensibles del motor y la transmisión, incluyendo el filtro de combustible.

Las dimensiones del vehículo se mantienen: 5,416 mm de largo, 1,947 mm de ancho, 1,884 mm de alto, con una distancia entre ejes de 3,230 mm y un despeje al suelo de 227 mm.

Todo este conjunto mecánico permite al nuevo Poer una capacidad de remolque de 2,500 kg con freno y 750 kg sin freno. Además, tiene una capacidad de carga útil de hasta 1,050 kg (incluyendo a los pasajeros).

Diseño y equipamiento

El diseño exterior ha sido actualizado con un estilo más moderno y acabados más elegantes. Incorpora nuevos neblineros, llantas de aleación rediseñadas de 18″ y una parte trasera con el logo GWM en relieve.

En el interior, estrena un panel de instrumentos digital flotante de 7″ y un sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 12,3″ que integra Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. También incluye un volante rediseñado con el logotipo POER.

El interior del nuevo Poer es moderno y tiene muchas características similares al Tank 300. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Una diferencia notable frente a la otra versión del Poer es la incorporación de más de 12 asistencias avanzadas a la conducción. Entre ellas se incluyen: control de tracción, sistema antivuelco (RMI), asistencia de frenado tras una colisión, cámara de retroceso HD con visión 360°, y hasta seis airbags.

GWM frente al mito de los autos chinos

Una crítica frecuente hacia los vehículos de origen chino es que no cumplen con estándares internacionales de calidad. Esta percepción se encuentra en diversos foros y redes sociales. Sin embargo, en el caso del GWM Poer, las críticas son menos radicales en comparación con otras marcas.

Accinelli respondió que el origen de los vehículos no define su calidad, sino la filosofía de la empresa fabricante. “En nuestro caso, GWM posee el 50% del mercado chino de pick-ups, lo que ya es un indicio de la calidad de sus productos. Además, nuestra marca goza de reconocimiento en el Perú, donde ya lleva casi 20 años de presencia.”

Estas declaraciones no solo quedan en palabras: en el ránking de ventas del segmento pick-up, GWM ocupa el tercer lugar, solo por detrás de Toyota y Ford, superando a marcas tradicionales como Mitsubishi, Nissan, Volkswagen y Chevrolet.

En el segmento específico de pick-ups de origen chino, GWM se posiciona en el primer lugar, superando a competidores como JAC y JMC.