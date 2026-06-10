Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Cada vehículo ha sido ampliamente personalizado e inspirado en los queridos personajes de Toy Story 5: Woody, Buzz Lightyear y Jessie. Los tres autos se venderán como parte de una iniciativa benéfica más amplia en favor de Big Brothers Big Sisters of America, la Cruz Roja Americana y Starlight Children’s Foundation. (Foto: Porsche)
Cada vehículo ha sido ampliamente personalizado e inspirado en los queridos personajes de Toy Story 5: Woody, Buzz Lightyear y Jessie. Los tres autos se venderán como parte de una iniciativa benéfica más amplia en favor de Big Brothers Big Sisters of America, la Cruz Roja Americana y Starlight Children’s Foundation. (Foto: Porsche)
/ Porsche
Por Redacción EC

Porsche encontró una nueva forma de demostrar hasta dónde puede llegar la personalización de sus deportivos. Y, en esta ocasión, la inspiración vino directamente desde la caja de juguetes de Andy.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.