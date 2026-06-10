Porsche encontró una nueva forma de demostrar hasta dónde puede llegar la personalización de sus deportivos. Y, en esta ocasión, la inspiración vino directamente desde la caja de juguetes de Andy.

En el marco del estreno mundial de Toy Story 5 en Los Ángeles, la firma alemana presentó tres exclusivos Porsche 911 “one-of-one”, es decir, ejemplares únicos desarrollados por su departamento de personalización Sonderwunsch. Cada uno está inspirado en uno de los personajes más emblemáticos de la saga animada de Disney y Pixar: Buzz Lightyear, Woody y Jessie.

La colaboración busca celebrar el estreno de la quinta entrega de la franquicia y, al mismo tiempo, recaudar fondos para organizaciones benéficas como Big Brothers Big Sisters of America, la Cruz Roja Americana y Starlight Children’s Foundation.

Un GT3 RS para ir “hasta el infinito y más allá”

Quizá el más llamativo del trío sea el Porsche 911 GT3 RS inspirado en Buzz Lightyear. Su carrocería adopta los colores característicos del guardián espacial —blanco, verde y morado— mientras que el enorme alerón trasero replica visualmente las alas desplegables del personaje. Incluso los neumáticos Goodyear fueron personalizados para convertirse en neumáticos “Lightyear”.

Los detalles continúan en el habitáculo, donde destacan cinturones verdes, costuras específicas y molduras iluminadas con la frase que hizo famoso al personaje: “To Infinity and Beyond” (“Hasta el infinito y más allá”).

Los tres modelos únicos del 911 hicieron su debut mundial en la alfombra roja del estreno de Toy Story 5 el 9 de junio en Los Ángeles. (Foto: Porsche) / Porsche

Jessie y Woody también cobran vida sobre ruedas

La vaquera más querida de Pixar inspiró un Porsche 911 Targa 4 GTS. El modelo combina tonos blancos, azules y rojos que evocan su vestimenta, mientras que el interior incorpora tapizados con apariencia de mezclilla y detalles vaqueros, incluyendo umbrales iluminados con la inscripción “YEE HAW!”.

Por su parte, Woody sirvió de inspiración para un Porsche 911 Carrera T cuya pintura fue desarrollada para simular la textura y el desgaste de unos jeans usados. El interior incorpora cuero de aspecto envejecido, inserciones de tela tipo denim y elementos decorativos que recuerdan al sheriff favorito de la franquicia.

Más que una edición especial

Lejos de limitarse a simples cambios estéticos, los tres vehículos fueron desarrollados en conjunto por diseñadores de Pixar y especialistas del programa Sonderwunsch de Porsche, responsables de algunos de los proyectos de personalización más exclusivos de la marca. Entre ellos destaca el exitoso “Sally Special”, inspirado en el personaje de la película Cars.

Los tres Porsche 911 hicieron su debut sobre la alfombra roja del estreno mundial de Toy Story 5 el 9 de junio en Los Ángeles y posteriormente serán vendidos como parte de una iniciativa solidaria.

Con esta colaboración, Porsche demuestra que la personalización automotriz puede ir mucho más allá de los colores y accesorios. En este caso, literalmente, llevó al 911 hasta el infinito y más allá.