¿Hasta dónde puede llegar el agua antes de representar un peligro para un automóvil? Aunque algunos conductores utilizan como referencia la mitad del diámetro de la rueda, no existe una altura universal que garantice un cruce seguro. El riesgo depende del modelo, el despeje al suelo, la ubicación de la admisión de aire y, especialmente, de si el agua está estancada o en movimiento.

La consultora británica Unda, especializada en riesgos de inundación, publicó una guía que establece cuatro referencias para dimensionar el peligro:

¿A partir de qué profundidad es demasiado?

10 cm Límite de referencia para un auto convencional. Equivale aproximadamente a la parte inferior de las puertas. 15 cm (corriente rápida) Puede derribar a una persona adulta. 30 cm (agua en movimiento) Puede desplazar un automóvil promedio y hacerle perder adherencia. 60 cm (agua estancada) Puede hacer flotar a la mayoría de los vehículos, que pierden el contacto con el suelo.

La velocidad multiplica la fuerza: cuando la velocidad del agua se duplica, la fuerza que empuja contra tu coche se cuadruplica aproximadamente, por lo que cifras que parecen insignificantes sobre el papel se vuelven irresistibles en una carretera inundada.

Estas cifras permiten distinguir dos situaciones: un vehículo puede ser desplazado por la corriente antes de que el agua alcance una profundidad suficiente para hacerlo flotar. De hecho, el Servicio Meteorológico de Estados Unidos advierte que unos 30 centímetros de agua en movimiento pueden arrastrar a la mayoría de los autos.

El Peugeot Landtrek cruzando un circuito todoterreno para conocer su capacidad de vadeo. (Foto: Peugeot) / Peugeot

¿Y qué ocurre con la mitad del diámetro de la rueda? No es una regla técnica aplicable a todos los modelos. Los fabricantes establecen límites de vadeo específicos, medidos bajo condiciones controladas. Una SUV con mayor despeje puede tener más capacidad que un sedán, pero eso no la hace inmune a una corriente.

Por ello, la recomendación es no atravesar calles inundadas, especialmente cuando se desconoce su profundidad o la fuerza del agua. El Met Office británico también aconseja buscar una ruta alternativa antes que exponerse a estos riesgos.

¿Y qué ocurre con la recomendación de que el agua no supere la mitad del diámetro de la rueda? De la misma forma, no es una regla universal respaldada para todos los automóviles. Al final, los límites de vadeo dependen de cada modelo y deben consultarse en el manual del fabricante. Mientras que un sedán podría tener un límite de vadeo entre 30 y 40 cm de altura, un SUV 4X4 podría alcanzar los 60 o 70 cm.

También hay que tomar en cuenta las recomendaciones de los fabricantes. Por ejemplo, un manual de Ford establece, para determinados vehículos, que la profundidad máxima en agua estancada llega hasta la parte inferior de los cubos de las ruedas. La propia marca advierte que esa referencia no debe aplicarse a corrientes de agua.

Por ello, no se puede establecer una altura promedio que garantice un cruce seguro para cualquier auto. La Sutran recomienda no atravesar zonas inundadas, debido al riesgo de que el vehículo sea arrastrado. La mejor decisión es buscar una ruta alternativa, incluso si el nivel del agua parece bajo.