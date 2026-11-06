Miles de vehículos se han visto afectados por las inundaciones en Perú
Miles de vehículos se han visto afectados por las inundaciones en Perú
/ Difusión
Por Redacción EC

¿Hasta dónde puede llegar el agua antes de representar un peligro para un automóvil? Aunque algunos conductores utilizan como referencia la mitad del diámetro de la rueda, no existe una altura universal que garantice un cruce seguro. El riesgo depende del modelo, el despeje al suelo, la ubicación de la admisión de aire y, especialmente, de si el agua está estancada o en movimiento.

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