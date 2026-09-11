A menudo, cuando se les pregunta a los conductores sobre la posibilidad de visitar algún destino en la serranía del Perú, muchos suelen responder con una pregunta: ¿cómo está la ruta? ¿Es trocha o pista? Y es que, pese al desarrollo que ha tenido la infraestructura vial del país durante las últimas décadas, todavía existen brechas que obligan a llegar a algunos puntos del territorio en vehículos preparados para enfrentar caminos complicados.

Es en estas circunstancias donde una SUV todoterreno puede demostrar todo su potencial. Hace poco estuvimos probando el Haval H9 de Great Wall Motors en la ruta hacia el nevado Rajuntay y, posteriormente, hacia Marcapomacocha. Así es: iniciamos el recorrido por la Carretera Central y retornamos por la carretera Canta-Lima, cruzando ríos y cordilleras.

Para llegar a Rajuntay, se debe conducir desde Lima hasta Casapalca, pasando por Chosica, Matucana, San Mateo, entre otros pueblos. Hasta ese punto, prácticamente cualquier vehículo puede completar el recorrido, ya que la carretera se encuentra en buen estado. Sin embargo, en Casapalca tomamos el desvío hacia Rajuntay, donde comenzamos a conducir durante aproximadamente media hora por un camino de trocha.

Lamentablemente, esta ruta había sido afectada por las últimas lluvias en la sierra, que profundizaron los huecos e irregularidades del terreno. A ello se suma el constante paso de los volquetes que salen de las minas cercanas, lo que contribuye al deterioro de la vía.

Llantas: sus neumáticos y el despeje al suelo de 224 mm contribuyen a enfrentar caminos irregulares fuera del asfalto. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Tomando esto en consideración, viajar con un auto o una SUV de poca altura podría representar un riesgo, ya que existe la posibilidad de quedar atascado en un hueco o, peor aún, dañar el vehículo. Para nuestra suerte, el Haval H9 cuenta con un despeje al suelo de 224 mm, un ángulo de ataque de 31° y uno de salida de 26°. Son datos importantes porque dan una idea de su capacidad para superar pendientes y obstáculos sin golpear la parte baja de la carrocería.

En esta ruta, el Haval H9 salió bien librado. Si hubiéramos llegado con un vehículo de corte urbano, como el Haval Jolion, probablemente habríamos terminado golpeando alguno de los parachoques. Por eso, siempre es recomendable evaluar las condiciones del camino antes de emprender este tipo de recorridos. Si es posible, además, el copiloto puede ayudar a guiar al conductor en los tramos más complicados.

Pero el Haval H9 no solo tiene una orientación todoterreno por sus ángulos de ataque y salida. Su diseño exterior también transmite esa intención. En la carrocería predominan los cortes rectos y las formas cuadradas, que recuerdan a los vehículos de estilo Jeep. Incluso el diseño circular de los faros delanteros sigue esa línea estética.

No obstante, es más grande que un Jeep tradicional. Mide 4.950 mm de largo, 1.960 mm de ancho y 1.930 mm de alto. Es decir, es un vehículo de grandes dimensiones. Si bien hemos conducido carros más largos, encontrarse con uno tan alto y sin modificaciones es poco común. La razón principal de su tamaño es que cuenta con tres filas de asientos, por lo que, de entrada, podemos resumir que se trata de una SUV familiar pensada para transportar a toda la familia.

El Haval H9 compite con modelos como el Mitsubishi Montero Sport, Toyota Fortuner y Ford Everest, entre otros. Todos ellos, incluido el H9, utilizan un chasis de largueros, una configuración que les permite afrontar con mayor solvencia las condiciones difíciles de la ruta. Cada modelo tiene sus propios matices, pero, en definitiva, el H9 no destaca únicamente por su chasis y sistema de tracción 4x4.

Aquí vale hacer una precisión. Históricamente, los modelos de este segmento se han caracterizado por ofrecer desde un equipamiento básico hasta uno intermedio. Sin embargo, Great Wall Motors decidió dotar al H9 de una buena cantidad de tecnología y comodidades.

Pantalla táctil: el SUV cuenta con una pantalla central de 14,6 pulgadas que concentra las principales funciones de conectividad y entretenimiento. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Cluster digital: detrás del volante, el Haval H9 dispone de un cuadro de instrumentos digital que muestra información relevante para el conductor. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

No solo cuenta con una pantalla de 14,6 pulgadas con múltiples opciones de conectividad, sino también con asientos ventilados, soporte lumbar, cargador inalámbrico, puertos de carga, 10 parlantes y función de masaje para el conductor y copiloto, entre otros elementos.

Estribo retráctil: este elemento aparece automáticamente al desbloquear el vehículo y facilita el acceso a la cabina debido a sus grandes dimensiones. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Sin duda, los fabricantes chinos suelen destacar en el apartado tecnológico. Sin embargo, uno de los elementos que nos pareció más útil y funcional fue el estribo retráctil. Este accesorio facilita el ingreso al vehículo y aparece cuando desbloqueamos la unidad, mientras que se oculta cuando cerramos y aseguramos el carro. Por supuesto, no es el primer vehículo que incorpora esta solución, pero sí resulta llamativo encontrarla en un modelo de esta categoría de precio.

Otro elemento que nos llamó la atención fue el sistema de cámaras con visión de 540°. Las imágenes proyectadas son bastante nítidas y permiten tener una mejor referencia del entorno del vehículo. No solo ofrece una visión de los cuatro lados, sino que incluso permite observar lo que ocurre debajo del carro.

Visión 540°: el Haval H9 incorpora un sistema de cámaras que permite visualizar el entorno del vehículo e incluso la zona ubicada debajo de la carrocería. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Además, el sistema puede activarse automáticamente. Cuando los sensores detectan un posible obstáculo o riesgo de impacto, la cámara muestra la zona correspondiente y alerta al conductor para que avance con mayor cuidado. Esta función fue especialmente útil durante nuestra ruta de trocha.

También encontramos otros elementos interesantes en materia de seguridad, como los asistentes ADAS. En términos generales, funcionaron correctamente. El frenado autónomo de emergencia actuó sin resultar demasiado invasivo, mientras que el sistema de centrado de carril cumplió adecuadamente con su función.

Espacio interior: la configuración de tres filas permite transportar a varios pasajeros, mientras que la segunda fila ofrece un acceso cómodo hacia la parte posterior. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Tres filas: el Haval H9 ofrece tres filas de asientos y una configuración orientada al transporte de pasajeros y viajes familiares. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Respecto a las pruebas de seguridad, esta nueva generación del Haval H9 todavía no cuenta con una evaluación de referencia de los principales organismos de seguridad. Como antecedente, la generación anterior, comercializada entre 2015 y 2022, obtuvo cuatro estrellas en las pruebas de C-NCAP, en China, y ANCAP, en Australia.

En cuanto al desempeño, el Haval H9 utiliza un motor turbo de 2,0 litros que desarrolla 215 hp y 380 Nm de torque, asociado a una caja automática ZF de ocho velocidades. Con estas cifras, el carro ofrece una respuesta contundente, incluso cuando circulamos por encima de los 4.500 metros sobre el nivel del mar.

Pese a la altura, el motor casi siempre se mantuvo relajado. No encontramos sobre-revoluciones ásperas ni un funcionamiento excesivamente ruidoso. Es cierto que existe un ligero turbolag, especialmente perceptible cuando conducimos en modo ECO, pero esta demora se reduce considerablemente al seleccionar los modos Normal y Sport.

Hay que tener en cuenta que este no es un SUV pensado para llevarlo al límite de velocidad. Sus grandes dimensiones y su elevada altura hacen que la conducción requiera mayor cuidado, especialmente en curvas rápidas y cambios bruscos de dirección. Por ello, lo recomendable es conducirlo con precaución y aprovechar sus capacidades todoterreno sin confundirlas con un permiso para exigirlo más allá de sus límites.

Finalmente, respecto al consumo, el Haval H9 nos rindió entre 20 y 25 km/galón. Nos rindió para manejarlo en Lima, ir al nevador Rajuntay y volver por Marcapomacocha. En total, lo manejamos casi 450 kilómetros con un solo tanque de 21 galones.