icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Haval H9 al pie del nevado Rajuntay. (Foto: Fernando Roca)
El Haval H9 al pie del nevado Rajuntay. (Foto: Fernando Roca)
/ Fernando Roca
Por Fernando Roca Canales

A menudo, cuando se les pregunta a los conductores sobre la posibilidad de visitar algún destino en la serranía del Perú, muchos suelen responder con una pregunta: ¿cómo está la ruta? ¿Es trocha o pista? Y es que, pese al desarrollo que ha tenido la infraestructura vial del país durante las últimas décadas, todavía existen brechas que obligan a llegar a algunos puntos del territorio en vehículos preparados para enfrentar caminos complicados.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.