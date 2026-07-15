Motor eléctrico de BYD. (Foto: BYD)
Motor eléctrico de BYD. (Foto: BYD)
/ BYD
Por Redacción EC

Durante décadas, millones de conductores en Latinoamérica adoptaron la costumbre de encender su vehículo y esperar algunos minutos antes de iniciar la marcha. La razón era simple: permitir que el motor alcanzara una temperatura adecuada de funcionamiento y que los fluidos internos circularan correctamente. Sin embargo, esta práctica está perdiendo vigencia a medida que los vehículos eléctricos ganan terreno en la región.

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