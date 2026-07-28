Nissan CEO Makoto Uchida, left, with Honda CEO Toshihiro Mibe during a news conference on Dec. 23. Photographer: Kiyoshi Ota/Bloomberg
Nissan CEO Makoto Uchida, left, with Honda CEO Toshihiro Mibe during a news conference on Dec. 23. Photographer: Kiyoshi Ota/Bloomberg
/ Kiyoshi Ota
Por Redacción EC

Cuando parecía que los caminos de Honda y Nissan se habían separado definitivamente, ambas compañías vuelven a acercarse. Luego del colapso de las negociaciones para una fusión que habría dado origen al tercer mayor fabricante de automóviles del mundo, los dos gigantes japoneses trabajan ahora en una alianza tecnológica que podría redefinir el futuro de la industria automotriz nipona.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.