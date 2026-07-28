Cuando parecía que los caminos de Honda y Nissan se habían separado definitivamente, ambas compañías vuelven a acercarse. Luego del colapso de las negociaciones para una fusión que habría dado origen al tercer mayor fabricante de automóviles del mundo, los dos gigantes japoneses trabajan ahora en una alianza tecnológica que podría redefinir el futuro de la industria automotriz nipona.

La nueva colaboración se centraría en el desarrollo conjunto de plataformas electrónicas y software para vehículos de próxima generación, una de las áreas más costosas y estratégicas para las marcas tradicionales. Según reportes recientes, Honda, Nissan e incluso Mitsubishi estarían cerca de anunciar un acuerdo que permita compartir una arquitectura electrónica común, incluyendo unidades de control (ECU) y sistemas de software avanzados.

El movimiento llega en un momento crítico para la industria japonesa. Mientras fabricantes chinos como BYD ganan participación en mercados clave gracias a sus vehículos eléctricos y a su capacidad para desarrollar tecnología a menor costo, las marcas japonesas enfrentan dificultades para mantener el ritmo de la transformación tecnológica. Compartir recursos y acelerar el desarrollo de software se ha convertido en una necesidad más que en una opción.

La relación entre Honda y Nissan ha sido compleja durante los últimos dos años. En diciembre de 2024 ambas compañías anunciaron conversaciones para una integración empresarial que prometía crear un gigante automotor capaz de competir con Toyota, Volkswagen y los nuevos actores chinos. Sin embargo, las negociaciones se rompieron en febrero de 2025 debido a diferencias sobre el control de la futura empresa. Honda planteó una estructura que habría convertido a Nissan en una subsidiaria, una propuesta que la firma de Yokohama rechazó.

Pese al fracaso de la fusión, las empresas nunca descartaron continuar colaborando en áreas específicas. De hecho, ambas coincidieron en que la electrificación, la conectividad y la conducción autónoma requerían inversiones tan elevadas que sería más eficiente compartir parte de los desarrollos tecnológicos.

Para Nissan, esta alianza también representa una oportunidad para fortalecer su proceso de recuperación. La compañía atraviesa una etapa de reestructuración global marcada por recortes de costos, reducción de plantas y una simplificación de su portafolio de productos. Honda, por su parte, busca repartir los enormes gastos asociados al desarrollo de vehículos definidos por software y nuevas plataformas eléctricas.

Aunque los detalles finales aún no han sido revelados, todo apunta a que la nueva relación entre Honda y Nissan será menos ambiciosa que la fusión planteada en 2024, pero posiblemente más realista. En un escenario donde la competencia ya no proviene únicamente de Europa o Estados Unidos, sino también de China, la cooperación parece haberse convertido en la mejor herramienta de supervivencia para dos de los nombres más importantes de la industria automotriz japonesa.