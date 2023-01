Hyundai Motor Co dijo el jueves que espera tener una sólida demanda de pedidos pendientes en los principales mercados automotrices y pronosticó un sólido crecimiento en las ventas de vehículos eléctricos, incluso en Estados Unidos, donde las preocupaciones regulatorias han empañado su mercado. panorama.

El fabricante surcoreano del modelo Ioniq 5 tiene como objetivo un ambicioso aumento del 54% en las ventas de vehículos eléctricos en 2023 a 330.000 en todo el mundo y dijo que quiere que sus ventas de autos eléctricos en EE.UU. aumenten un 150% a 73.000 para representar el 9% de sus ventas de vehículos en EE.UU.

Los planes se describieron en su informe de ganancias del cuarto trimestre, donde el fabricante de automóviles informó que triplicó la ganancia neta, aunque no cumplió con las expectativas. También dijo que estaba cancelando acciones propias equivalentes al 1% de sus acciones en circulación.

Interior del Hyundai Ioniq 6 / Hyundai

“Las sólidas ganancias en el cuarto trimestre continuaron gracias al mayor volumen de ventas y las sólidas ventas de vehículos de alto margen, así como a tipos de cambio favorables”, dijo Seo Gang Hyun, vicepresidente ejecutivo.

Al igual que muchos otros fabricantes de automóviles, Hyundai se benefició de la escasez de vehículos nuevos el año pasado, lo que mantuvo altos los precios minoristas.

Seo también señaló que sus resultados se beneficiaron de una tasa de utilización de planta global mejorada, excluyendo a China, que aumentó 7,6 puntos porcentuales a 96,8% con respecto al trimestre anterior.

La ganancia neta de octubre a diciembre se triplicó a 1,7 billones de wones (US$1.400 millones) con un aumento del 24% en los ingresos. El crecimiento de las ganancias parecía particularmente fuerte ya que Hyundai registró costos únicos en el mismo período del año anterior.

Eso, sin embargo, no alcanzó un Refinitiv SmartEstimate de 2,5 billones de wones extraído de 18 analistas, en parte debido a una pérdida no recurrente más amplia sobre la que el fabricante de automóviles no dio más detalles.

Tanto Hyundai como su afiliada Kia Corp se han visto afectados por la preocupación de que se verán afectados por la Ley de Reducción de la Inflación del presidente Joe Biden que excluye a los fabricantes de automóviles coreanos de los créditos fiscales federales porque aún no fabrican vehículos eléctricos en América del Norte.

Sin embargo, José Fernández, subsecretario de Estado para el crecimiento económico, la energía y el medio ambiente, dijo esta semana en un evento en un grupo de expertos con sede en Washington que Washington está buscando “formas de intentar mejorar algo de lo que (los coreanos) creen que es consecuencias injustas”.

Esos comentarios, informados por los medios de comunicación de Corea del Sur el miércoles y jueves, así como los objetivos optimistas de Hyundai, ayudaron a que las acciones de Hyundai terminaran el día con un alza del 5,6%, mientras que las de Kia aumentaron un 6,6%.

Hyundai tiene como objetivo un crecimiento de los ingresos del 10,5 % al 11,5% este año. Espera un aumento del 9,6% en las ventas de vehículos en América del Norte y un aumento del 20,5% en las ventas de vehículos en China.

También señaló una mejora potencial en su margen de beneficio operativo, pronosticando un margen entre el 6,5% y el 7,5% en comparación con el 6,9% del año pasado.

Los planes de Hyundai vienen de la mano de una perspectiva positiva proporcionada horas antes por Tesla, que dijo que sus agresivos recortes de precios han provocado una ola de demanda de sus vehículos.