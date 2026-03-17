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El Hyundai Palisade 2026 también está disponible en el mercado peruano. (Foto: Hyundai)
El Hyundai Palisade 2026 también está disponible en el mercado peruano. (Foto: Hyundai)
/ Hyundai
Por Redacción EC

Hyundai he emitido una orden de cese de ventas y planea una llamada a revisión de más de 60.000 de sus SUV Palisade tras un incidente mortal que actualmente está bajo investigación, según un comunicado de prensa de la compañía.

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