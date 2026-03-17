Hyundai he emitido una orden de cese de ventas y planea una llamada a revisión de más de 60.000 de sus SUV Palisade tras un incidente mortal que actualmente está bajo investigación, según un comunicado de prensa de la compañía.

El Palisade es un SUV familiar, considerado grande en Latinoamérica, pero mediano en Estados Unidos, que tiene gran aceptación en el mercado, junto a su pariente cercano Kia Telluride. Es el SUV más grande del fabricante surcoreano y uno de sus pocos modelos de tres filas de asientos.

¿Por qué Hyundai está retirando del mercado el Palisade?

Hyundai está retirando del mercado el modelo Palisade porque, según el comunicado de Hyundai sobre este problema, “en ciertas situaciones, los asientos eléctricos de la segunda y tercera fila pueden no detectar el contacto con un ocupante o un objeto como se espera”.

Los asientos eléctricos de la segunda y tercera fila que presenten este problema de detección podrían seguir plegándose independientemente de si hay o no una persona u objeto ocupando la fila de asientos.

Los problemas del accidente fatal están situados en los asientos posteriores. (Foto: Hyundai) / Hyundai

La trágica muerte de una niña de 2 años en Ohio el 7 de marzo está siendo investigada en relación con el Palisade, según el aviso de cese de ventas de la compañía.

“Si bien Hyundai aún no dispone de todos los detalles y el incidente sigue bajo investigación, una niña pequeña perdió la vida. Hyundai expresa sus más sentidas condolencias a su familia”, decía un comunicado de la compañía.

¿Qué modelos del Hyundai Palisade están siendo llamados a revisión?

Se ha retirado del mercado un modelo de un año específico y dos versiones diferentes: se trata de las versiones Calligraphy y Limited del año 2026. Estas se dejaron de vender en Estados Unidos y Canadá.

¿Qué debes hacer si tu Hyundai Palisade es llamado a revisión?

“Hyundai insta a los propietarios a tener precaución al utilizar las funciones eléctricas de los asientos de la segunda y tercera fila, y a asegurarse de que no haya ninguna persona u objeto, incluidos niños, en el asiento o en la zona de plegado del asiento antes de accionar el asiento eléctrico”, dijo la compañía en un comunicado.

Si usted es propietario de un Hyundai Palisade Limited o Palisade Calligraphy de 2026, “evite presionar el botón del respaldo del asiento al entrar o salir del vehículo”, aconseja Hyundai .

La opción más segura si necesita usar las funciones de plegado eléctrico de la segunda y tercera fila es utilizarlas únicamente cuando el vehículo esté completamente vacío. Esto permitirá a los propietarios ajustar el espacio de los asientos o de carga según sus necesidades sin poner en riesgo la seguridad de los pasajeros.

Los propietarios que estén al tanto de esta retirada del mercado deben extremar las precauciones al usar estas funciones antes de que se publique e implemente una solución.